Les adultes qui pratiquent des sports d’équipe sont plus heureux et plus chanceux en amour, révèle une étude

Les ADULTES qui pratiquent régulièrement des sports d’équipe sont plus heureux, en meilleure santé et plus chanceux en amour, a révélé une nouvelle recherche.

Une étude portant sur 1 000 personnes qui font du sport et 1 000 qui n’ont pas révélé de grandes différences entre les deux groupes.

Les adultes qui jouent en équipe ont plus d’amis et un meilleur équilibre travail-vie Crédit : Getty – Contributeur

Les membres de l’équipe sont naturellement plus sociables Crédit : Alamy

Les adultes qui jouent en équipe ont plus d’amis, un meilleur équilibre travail-vie personnelle, sont en meilleure forme physique et assistent même à plus de fêtes que ceux qui n’en ont pas.

Et un non-athlète sur cinq est célibataire, contre seulement 13% des sportifs – qui sont également plus susceptibles d’être mariés.

Les membres de l’équipe sont naturellement plus sociables et assistent à trois événements par semaine, contre un seul pour les joueurs non sportifs, selon l’enquête.

Et 22% des personnes interrogées pour Old El Paso ont déclaré que pratiquer des sports d’équipe leur permettait de passer du temps avec leurs amis et leur famille.

Le football, le badminton et le basket-ball figuraient parmi les sports d’équipe les plus populaires – 17 % de ceux qui ont fréquenté un club ont même rencontré quelqu’un qu’ils ont épousé via le sport.

C’est formidable de voir que les relations, la confiance et l’humeur sont plus positives grâce à la pratique d’un sport d’équipe. Porte-parole d’El Paso

Un porte-parole d’Old El Paso, qui a commandé la recherche pour lancer son Slam Dunk #MessFreeChallenge, a déclaré: « Il est clair que le sport rassemble les gens et ce n’est pas seulement notre forme physique qui est impactée.

« C’est formidable de voir que les relations, la confiance et les humeurs sont plus positives grâce à la pratique d’un sport d’équipe également. »

Il est également apparu que 25 pour cent des membres du club jugeaient leur santé physique « excellente » et 28 pour cent avaient la même opinion de leur santé mentale.

L’étude a également révélé que près des deux tiers des membres des équipes sportives sont satisfaits de leur équilibre travail-vie actuel, alors que seulement 42 pour cent des autres le sont.

Les membres d’une équipe ont huit amis proches – dont trois rencontrés grâce au sport – contre une moyenne de six copains pour les adultes qui ne font pas partie d’un club.

La moitié de ceux qui font partie d’un club interrogé via OnePoll ont déclaré que cela leur donnait quelque chose à espérer et 54% ont convenu que le passe-temps avait renforcé leur confiance.

La danseuse, personnalité de la télévision et ambassadrice d’Old El Paso, Ashley Banjo, a déclaré : « Nous avons déjà vu cet été comment le sport peut rassembler les gens.

« C’est formidable de voir le basket-ball devenir l’un des sports d’équipe les plus sociables et les plus populaires et nous invitons les gens à soutenir le Slam Dunk #MessFreeChallenge sur les réseaux sociaux cet été pour aider à faire don des produits Old El Paso aux familles britanniques via FareShare . »