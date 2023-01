Les adultes prennent des décisions de vie sur la base des conseils de leurs amis et de leur famille – et non d’experts, révèle une étude

Les ADULTES prennent d’énormes décisions de vie en se basant sur les conseils de leurs amis et de leur famille plutôt que sur ceux d’experts, selon les scientifiques.

La recherche, avec plus de 1 000 participants, a examiné l’influence excessive du cercle social d’une personne sur ses décisions de vie – connue sous le nom de “preuve sociale”.

La recherche a révélé que sept personnes sur 10 ne regrettent pas d’avoir suivi les conseils de leurs amis et de leur famille Crédit : Getty

Il a révélé qu’en moyenne, les contributeurs étaient 1,5 fois plus susceptibles d’écouter leurs amis et leur famille sur toute une gamme de questions, des recommandations de restaurants aux choix financiers sérieux, par rapport à celle d’un expert dans le domaine.

Exactement la moitié étaient plus susceptibles de demander à leurs amis et à leur famille où investir de l’argent, 40 % se fiant à leur opinion même en ce qui concerne les choix d’investissement à haut risque par rapport à toute autre source, y compris les experts.

Le terme preuve sociale, inventé par le Dr Robert Cialdini en 1984, fait référence à l’influence inconsciente que ceux qui nous entourent ont sur notre prise de décision, l’un des aspects étant la «sagesse des amis» – qui fait référence au phénomène où les conseils des pairs portent beaucoup plus poids que ce qui est sage dans les choix importants.

Au cours de l’expérience, commandée par la nouvelle application d’investissement “&me” – qui donne aux consommateurs l’accès à des portefeuilles sur mesure et à des conseils d’experts – les chercheurs ont découvert que les participants ignoraient largement cet effet.

Selon les résultats, même lorsque les gens disent qu’ils apprécient les connaissances spécialisées, ils reviennent souvent aux opinions de leurs proches lorsqu’ils portent un jugement clé.

Il est également apparu que les adultes se tournent 54% (1,5 fois) plus vers les conseils de leurs amis et de leur famille dans tous les domaines de la vie devant les sources de conseils professionnelles telles qu’un conseiller financier, un critique de restaurant ou un inspecteur de l’OFSTED.

Fait intéressant, l’opinion d’un banquier a été évaluée comme étant inférieure de 8 % à la moyenne sur le sujet de la budgétisation, tandis que 19 % étaient plus susceptibles de choisir leur partenaire pour obtenir des conseils.

Mais les émissions de télévision donnant des conseils financiers étaient les plus susceptibles d’avoir une influence – étant choisies 15% plus souvent qu’un professionnel.

&me a collaboré avec le Dr Briony Pulford, professeur agrégé de psychologie à l’Université de Leicester, pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les gens sont tellement influencés par leurs amis et leur famille lorsqu’il s’agit de prendre des décisions dans la vie.

Commentant l’expérience menée par des spécialistes du comportement à Mindlab International, le Dr Pulford a déclaré : « Nous préférons les conseils de nos amis et de notre famille parce que nous leur faisons instinctivement confiance et croyons qu’ils ont nos meilleurs intérêts à cœur, connaissant nos préférences et nos valeurs personnelles et les prenant en compte. en compte pour nous conseiller.

« Essentiellement, ils ‘parlent notre langue’.

“Mais cette recherche nous dit que nous sommes trop influencés par nos amis et notre famille dans de nombreuses situations plutôt que de rechercher des experts.

“Les gens ont un” biais de simplicité “- préférant un récit simple plutôt qu’un récit plus complexe, même si le récit complexe est plus précis, réaliste et équilibré.

“Beaucoup veulent s’intégrer à leurs pairs, donc découvrir que d’autres personnes font quelque chose vous rend plus susceptible de le faire aussi – c’est une” preuve sociale “et cela rassure les gens sur le fait qu’ils prennent la bonne décision.”

D’autres recherches à l’appui de 2 000 adultes ont révélé que plus d’un quart évitaient délibérément de demander conseil à des experts en faveur de l’avis d’amis et de la famille.

Avec seulement 32 % d’entre eux déclarant qu’ils envisageraient les conseils de ceux dont ils sont les plus proches ainsi que ceux d’un professionnel.

Et près d’un tiers ont pris une décision importante dans leur vie, comme se marier ou non, quitter un partenaire ou changer de carrière en se basant uniquement sur les conseils de leurs proches.

Alors que sept personnes sur 10 affirment n’avoir jamais été mal conseillées par leur famille ou leurs amis sur une grande décision de leur vie, 22 % déclarent avoir été mal conseillées par leurs proches sur des questions.

Et 72% ont déclaré que leurs conseils avaient en fait abouti à un résultat négatif.

La moitié des personnes interrogées via OnePoll ont même cessé d’être amies avec quelqu’un qui leur a donné de mauvais conseils.

Sans surprise donc, quatre personnes sur 10 ont avoué avoir souhaité avoir demandé l’avis d’un expert avant de prendre une décision importante dans leur vie.

Alors que l’instinct viscéral est essentiel pour 84 % lorsqu’il s’agit de prendre les décisions les plus importantes de la vie, certaines personnes révèlent qu’elles utilisent des approches plutôt peu orthodoxes.

Quatre sur 10 (41 %) rédigent une liste des avantages et des inconvénients, 12 % délèguent la responsabilité et laissent quelqu’un d’autre prendre la décision à leur place, 9 % lancent une pièce de monnaie et 8 % consultent un voyant.

Riaan de Bruyn, de l’application d’investissement & moi, a déclaré : “Bien sûr, l’opinion de nos amis et de notre famille compte, mais ce que cette recherche prouve, c’est que nous devons être attentifs et sélectifs quant au moment où nous le prenons et à qui nous le prenons.

« Tout le monde aime se considérer comme un expert, mais cela peut parfois entraîner une confiance mal placée.

« Lorsqu’il s’agit de décisions sérieuses, qu’il s’agisse de choix personnels ou financiers, il est important dans de nombreux cas de prendre en compte l’avis d’experts.

« La recherche a montré que beaucoup se tourneraient vers leurs amis et leur famille pour savoir où investir leur argent.

“Nous vous conseillons de réfléchir à deux fois à cette approche et vous recommandons de tirer parti de l’expertise financière accessible.”

