Les adultes en deuil se tournent vers une marionnette pour se réconforter sur les réseaux sociaux. Est-ce une bonne chose ?

Elmo est en train de devenir une sorte de thérapeute en ligne pour les adultes qui ont de bons souvenirs du rouge flou Rue Sésame Muppet de l’enfance.

Le compte officiel de réseau social X d’Elmo a partagé la semaine dernière un extrait d’une conversation dans le programme pour enfants entre le personnage de Muppet et l’acteur Andrew Garfield sur le chagrin, dans lequel Garfield partage que sa mère lui manque, décédée en 2019.

La publication sur X a déclenché une vague de plus de 1 000 commentaires, les utilisateurs affirmant avoir été émus aux larmes et partageant leurs propres histoires de perte et de chagrin. Cela fait écho à un article d’Elmo de janvier, lorsque le compte demandait aux gens comment ils allaient et était inondé de réponses.

Les thérapeutes disent que même si la vidéo de deuil et certaines des interactions qui ont suivi étaient touchantes, voir des adultes se déverser sur la page des réseaux sociaux d’un Muppet est un signe inquiétant.

Dans la vidéo, Garfield, qui joue actuellement dans le film Nous vivons dans le tempsdit que c’est « OK de manquer quelqu’un » parce que cela signifie que vous avez vraiment aimé cette personne, ajoutant qu’il est heureux d’avoir autant de souvenirs positifs de sa mère.

« Qui savait que j’avais besoin de ça ? » un utilisateur a partagé dans les commentaires sur X, anciennement Twitter. « C’était juste l’anniversaire de la perte de mon père il y a quelques jours et mec, il me manque. »

« Je n’ai pas perdu mes parents mais je suis dans le processus de deuil de mon partenaire depuis 5 ans », un autre a écrit. « J’apprécie vraiment ça. »

Le fonctionnaire Rue Sésame le compte a sonné avec un lien contenant des ressources pour aider les enfants à faire face au deuil.

La réponse massive n’est pas sans rappeler un article de janvier dans lequel Elmo demandé innocemment« Comment va tout le monde? » et j’ai vu sa section de commentaires remplie de gens disant qu’en fait, ils n’allaient pas bien du tout.

« Chaque matin, j’ai hâte de me rendormir » un utilisateur a écrit en réponse au message de janvier. « Chaque lundi, j’ai hâte que vendredi arrive. Chaque jour et chaque semaine pour la vie. »

Plus de soutien nécessaire dans le monde réel : thérapeute

Lindsey Thomson, psychothérapeute et directrice du plaidoyer national à l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, a déclaré lorsqu’elle grandissait : Rue Sésame fourni un environnement d’apprentissage favorable et sans jugement.

« Je pense que depuis tant de générations, Elmo a été ce personnage très accessible, amical et compatissant qui crée un lien si profond », a-t-elle déclaré.

Mais derrière ce réconfort nostalgique se cache une vérité plus sombre : les gens ne sentent toujours pas qu’ils peuvent s’ouvrir à ceux qui leur sont proches – ou craignent que s’ils le font, ils pourraient être un fardeau pour les autres, a déclaré Thomson.

« Je pense que les gens pourraient s’y intéresser parce qu’ils n’ont potentiellement pas ce type de soutien dans leur vie actuellement. »

Lorsqu’il s’agit de demander de l’aide professionnelle, Thomson a déclaré que de nombreuses personnes n’en ont pas les moyens ou sont confrontées à des délais d’attente excessifs pour les services de santé mentale – ce qu’elle appelle un problème « chronique » au Canada.

Elle a déclaré que des tabous existent toujours autour de la mort et du deuil en particulier, ce qui conduit souvent les personnes en deuil à s’isoler.

Exprimer sa douleur dans le « vide des médias sociaux »

Jonathan Shedler, psychologue et professeur clinicien de psychiatrie à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré qu’il y avait « quelque chose de très triste » dans le fait que des adultes contactent Elmo en ligne.

Cela témoigne d’une aliénation et d’une fragmentation dans une société, a-t-il déclaré, où de nombreuses personnes souffrent, et pourtant il ne semble pas y avoir de place pour ces conversations dans la vie réelle.

« Les gens expriment leur douleur dans une sorte de vide sur les réseaux sociaux », a déclaré Shedler. « Il n’y a personne à l’autre bout du fil. »

ÉCOUTER | Comment gérer le deuil : 1:08:02Comment gérer le deuil

Une augmentation de la solitude et de l’isolement social a été bien documenté pendant des années, avant même la pandémie de COVID-19, et une étude américaine de 2021 ont constaté que les gens avaient moins d’amitiés proches qu’avant, parlaient moins souvent à leurs amis et comptaient moins sur leurs amis pour leur soutien personnel.

Shedler a déclaré que cela témoigne d’un mouvement culturel plus large, motivé en partie par les médias sociaux, qui a brouillé la distinction entre l’apparence et la substance, conduisant les gens à se tourner vers « l’apparence de la connexion » au lieu d’une véritable connexion humaine.

Cela peut conduire à des relations parasociales en ligne avec des célébrités – ou dans le cas d’Elmo, un Muppet – qui ne sont pas réciproques de manière significative.

Même si les conversations dans la section des commentaires d’Elmo peuvent sembler douces et rassurantes, Shedler a déclaré que la dure vérité est que les platitudes amoureuses échangées entre inconnus en ligne ne signifient « littéralement rien » en réalité.

« Se faire dire par un étranger que vous êtes aimé et qu’on tient à vous n’est vraiment pas la même expérience que de se faire dire par quelqu’un dans votre vie avec qui vous entretenez une relation continue et significative qu’il vous aime et se soucie de vous », a-t-il déclaré. dit.

« Je pense que nous avons des ennuis dès que nous confondons l’un avec l’autre, et nous pensons que la relation parasociale est en quelque sorte un substitut à une vraie relation. Ce n’est pas le remède, c’est la maladie. »