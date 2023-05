Les adultes de moins de 21 ans ne peuvent pas être empêchés d’acheter des armes de poing, selon les règles du juge

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Interdire aux marchands d’armes à feu agréés de vendre des armes à feu à des adultes de moins de 21 ans est inconstitutionnel, a déclaré un juge fédéral de Virginie.

Le juge de district américain Robert E Payne a fait valoir jeudi dans un dossier de 71 pages que les réglementations fédérales sur l’âge dans l’achat d’armes de poing violent le deuxième amendement, le Poste de Washington signalé.

Actuellement, les adultes âgés de 18 à 20 ans peuvent acheter des armes à feu par l’intermédiaire de leurs parents ou tuteurs, mais ne sont pas autorisés à les acheter eux-mêmes auprès de revendeurs enregistrés.

La décision du juge Payne devrait être contestée par le ministère de la Justice dans les prochains jours. Elle sera ensuite examinée par une juridiction supérieure.

La décision a répondu à une poursuite civile intentée l’année dernière par trois plaignants après qu’un marchand d’armes ait refusé de leur vendre des armes de poing parce qu’ils avaient plus de 18 ans mais moins de 21 ans, citant la loi sur le contrôle des armes à feu de 1968 et les réglementations sur l’âge de l’ATF.

« Si la Cour devait exclure les 18 à 21 ans de la protection du deuxième amendement, elle imposerait des limitations au deuxième amendement qui n’existent pas avec d’autres garanties constitutionnelles », a écrit le juge dans son avis.

« En adoptant le deuxième amendement, le peuple a contraint à la fois le Congrès et les tribunaux à enfreindre ce droit en refusant aux citoyens ordinaires respectueux des lois de cet âge la pleine jouissance du droit de détenir et de porter des armes à moins que la restriction ne soit soutenue par l’histoire de la nation.

Elliott Harding, l’avocat du plaignant John Corey Fraser a salué la décision.

« Nous sommes heureux que le tribunal ait statué en faveur de [my client] et les autres demandeurs nommés dans ces [a] décision bien rédigée et approfondie », a déclaré l’avocat au Poste dans un rapport.

«Même si cela garantit que les futurs acheteurs peuvent désormais acheter ces armes à feu dans le système fédéral, qui comprend des vérifications des antécédents et d’autres exigences, nous nous attendons à ce que les défendeurs fassent appel. Néanmoins, nous restons optimistes quant au fait que la décision sera confirmée en temps voulu. »

Pendant ce temps, des groupes de défense de la réforme des armes à feu ont déposé des briefings d’amicus notant que l’ensemble des exigences fédérales en matière d’âge, dont certaines remontent aux années 1880, est justifié et doit être respecté.

En Virginie, le portage ouvert sans permis est légal pour les propriétaires d’armes à feu titulaires d’une licence âgés de plus de 18 ans.

Au cours des dernières années, l’État a adopté plusieurs politiques de réforme des armes à feu, notamment l’exigence de vérifications des antécédents pour toutes les ventes et l’abandon des agresseurs domestiques en vertu d’ordonnances restrictives, selon Everytown pour la sécurité des armes à feu.