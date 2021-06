Les adultes de la génération Z disent que les tendances du style TikTok comme les sourcils plumeux et les fausses taches de rousseur ont inspiré leur look pour le bal

Les adultes de la GEN Z disent que les tendances du style TikTok telles que les sourcils plumeux et les fausses taches de rousseur ont inspiré leurs looks pour le bal dans les années à venir, selon une nouvelle enquête.

Le sondage auprès de 2 000 membres de la génération Z a révélé que parmi tous les styles de maquillage pour le bal au cours du siècle dernier, le look actuel adopté par les adolescents est de loin le plus populaire, recueillant 59% des voix.

Gen Zers dit que les tendances de style TikTok telles que les sourcils plumeux et les fausses taches de rousseur ont inspiré leurs looks pour le bal des années à venir Crédit : Getty

Viennent ensuite le mannequin glam des années 90 avec 26 % des voix et le rock ‘n’ roll chic des années 50 avec 22 %.

Les résultats, révélés dans une enquête menée par OnePoll et la marque de maquillage végétalien et sans cruauté Lottie London, arrivent alors que les années 2020 marquent le centenaire depuis que les bals sont devenus populaires en Amérique.

L’événement social s’est transformé en une fête annuelle où les étudiants s’habillent et se maquillent dans les années 1920 et est devenu plus grand chaque décennie depuis.

Alors que les années 1920 étaient consacrées au look «flapper» et que les années 1930 embrassaient un front plus fin, les années 1950 ont introduit des icônes telles que Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, qui ont inspiré «Hollywood Glam».

Au cours des décennies suivantes, le maquillage est devenu plus extravagant, en particulier dans les années 80, lorsque les ombres à paupières vives et les fards à joues audacieux régnaient sur la discothèque.

Les années 2020 marquent le centenaire depuis que les bals sont devenus populaires en Amérique Crédit : Getty

Soixante et un pour cent des Américains de la génération Z s’inspirent de TikTok pour leur maquillage de bal Crédit : Getty

Le début des années 2020 a vu un changement dans la façon dont les Américains se maquillent – ​​adoptant une touche plus légère avec la peau naturelle et rosée, c’est l’objet de cette décennie.

« Plus de 60 % de la génération Z recherchent un maquillage de bal qui soit abordable et à la fois respectueux de la peau et de la planète », a déclaré Nora Zukauskaite, directrice du marketing mondial de Lottie London.

« Nous sommes fiers de voir les gens s’exprimer pleinement et expérimenter ces nouvelles tendances. Nous sommes particulièrement impatients de voir à quoi ressembleront les bals de finissants en 2022. »

Avec 61% des Américains de la génération Z qui s’inspirent de TikTok pour leur maquillage de bal, des looks tels que les fausses taches de rousseur (51%), l’astuce anti-cernes instantanée « face life » (50%), et le fard à joues contouring (48%) sont les plus populaires tendances sur la plate-forme de médias sociaux.

Il est également apparu que des célébrités telles que Ariana Grande (40%), Doja Cat (38%) et Zendaya (35%) utiliseraient le maquillage de la manière la plus innovante, la génération Z essayant de nouvelles techniques de maquillage deux fois par mois. afin de suivre.

« J’ai grandi en regardant de vieux films en noir et blanc, des films hollywoodiens et des comédies musicales, alors j’ai adoré recréer les looks des 100 dernières années de bal avec Lottie London », a déclaré Pilcher. «Les gens adorent changer de look et essayer quelque chose de nouveau, en particulier la génération Z.

« Donc, jeter un œil aux changements dans les cheveux et le maquillage au cours du siècle dernier a été formidable. Nous n’avons pas porté autant de maquillage pendant la pandémie et avons appris à adopter un look plus naturel, il n’est donc pas surprenant que nous voulions maintenant souligner nos caractéristiques.

Elle a poursuivi: « Les looks de bal de cette décennie vont consister à accentuer ces sourcils duveteux et à ajouter quelques taches de rousseur supplémentaires. »