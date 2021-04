L’adulte moyen commence à se sentir stressé s’il n’a que sept minutes de retard pour un événement social ou une réunion, selon les recherches.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que «tôt est à l’heure», un quart admettant qu’ils sont «obsédés» par le chronométrage.

Le temps presse, mais près de 70% d’entre nous s’organisent à l’avance

Tout ce qui passe au-delà de huit minutes est considéré comme «en retard», et un plan organisé à 67 pour cent à l’avance pour s’assurer qu’ils ne sont jamais en retard.

Et 46 pour cent jurent d’être en avance, un quart estimant qu’il n’est pas acceptable d’être en retard.

Plus de la moitié sont fiers d’être généralement en avance pour organiser des événements sociaux ou des réunions, tandis que 31% sont généralement «à l’heure» et moins d’un sur 20 est souvent en retard.

Un cinquième des adultes a été critiqué pour ses habitudes de gestion du temps – que ce soit trop tôt ou trop tard.

Cependant, le verrouillage a fait vivre la nation « plus lentement » (34%) et 38% ont apprécié de ne pas avoir la pression d’être quelque part à un moment précis.

La recherche a été commandée par des experts européens de la boulangerie, St Pierre; Le fondateur Paul Baker a déclaré:

«La recherche montre que la majorité des adultes se mettent fermement dans le camp« précoce »et ne sont fièrement jamais en retard.

«Cependant, l’année dernière a définitivement permis à la nation de vivre« plus lentement »et de trouver de la joie dans les petites choses comme se livrer à un plat préféré.

«Alors que la vie commence à s’ouvrir et que nous retournons aux barbecues dans le jardin, les gens pourraient commencer à mettre moins de pression sur le chronométrage et à simplement profiter des moments sociaux, même s’ils commencent un peu tard.»

L’étude a également révélé que les excuses les plus utilisées pour être en retard comprenaient le fait de blâmer la circulation (48%), une alarme matinale ne se déclenchant pas (22%) et la voiture ne démarrant pas (17%).

Lockdown nous a fait apprécier un rythme de vie différent

Les Britanniques se sentent généralement anxieux (43%), ennuyés (36%) et inquiets (28) s’il semble qu’ils vont être en retard n’importe où.

Les principales occasions et événements que les gens soulignent au sujet de leur retard comprenaient les entretiens d’embauche (67%), les rendez-vous médicaux (64%) et l’aéroport (62%).

Et 30 pour cent anxieux seraient inquiets d’être en retard pour même rencontrer un vieil ami.

Près de la moitié des groupes d’amitié ont une personne qui est particulièrement connue pour être en retard – mais moins d’un dixième a admis être «cet ami».

Un autre 38 pour cent ont même dit sournoisement à un ami que l’heure de la réunion était plus tôt qu’elle ne l’était, donc s’ils se présentaient en retard, ils étaient en fait à l’heure.

Les problèmes de transport au premier rang pour les excuses tardives

Et il ne faut que quatre fois d’être en retard pour que les gens se sentent en colère contre les autres, a révélé la recherche menée via OnePoll.

Les dernières personnes interrogées se sont rendues à une heure de réunion convenue qui était de 23 minutes, ce qui les a laissées se sentir excuses (58%), gênées (30%) et stressées (29%).

Alors que les femmes sont plus susceptibles de se sentir excuses et anxieuses d’être en retard, les hommes sont plus susceptibles d’en rire.

Mais l’année écoulée, pendant et après les confinements, a changé le concept général du temps pour 20% des adultes, tandis que 17% ont déclaré que cela avait même eu un impact sur leurs heures de repas.

Un cinquième a déclaré avoir mangé quand il en avait envie plutôt qu’à des heures fixes – dont 19% prenant le petit-déjeuner plus tard que d’habitude et 14% appréciant plus de repas «entre les deux» tels que le brunch.

Notre santé et nos rendez-vous médicaux sont ce sur quoi nous insistons le plus sur les retards

La capitale a eu le plus long délai acceptable pour être en retard

En ce qui concerne différentes villes du Royaume-Uni, les habitants de Coventry sont plus décontractés d’être en retard car cela leur prend jusqu’à neuf minutes et six secondes, tandis que les habitants d’Aberdeen pensent que cinq minutes et six secondes sont officiellement en retard.

Paul Baker a ajouté: «La recherche réaffirme ce que nous soupçonnions déjà – que la nourriture a joué un plus grand rôle dans notre quotidien au cours de la dernière année, que jamais auparavant.

«En fait, 43 pour cent des Britanniques dépensent plus chaque semaine dans leur magasin d’alimentation maintenant qu’avant la pandémie.

«La nation a été impatiente de trouver de nouvelles façons de se détendre et de s’amuser tout au long des restrictions COVID; nous cherchons tous à essayer quelque chose de nouveau qui nous transporte dans un restaurant préféré ou des vacances à l’étranger.

« Les produits St Pierre contribuent à » rendre chaque jour magnifique « car, comme le montre cette recherche, prendre le temps de savourer de la bonne nourriture est une joie à partager. »