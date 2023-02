Les adultes cohabitants ont une glycémie plus basse, selon une étude

Les personnes qui cohabitent avec un partenaire ont une glycémie plus basse, même si elles ne s’entendent pas avec lui, selon une étude qui prévient que l’isolement social peut augmenter le risque de diabète de type 2. Les chercheurs pensent que vivre avec quelqu’un est une source importante de soutien social pour les adultes du milieu à la fin de la vie, selon l’étude publiée dans la revue du diabète du British Medical Journal. Ils ont constaté que les effets étaient les mêmes, que la relation soit harmonieuse ou acrimonieuse. L’auteure principale, Katherine Ford, anciennement de l’Université du Luxembourg et maintenant à l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré : « Un soutien accru pour les personnes âgées qui subissent la perte d’une relation conjugale ou de cohabitation à la suite d’un divorce ou d’un deuil, ainsi que le démantèlement des stéréotypes négatifs autour des relations amoureuses plus tard dans la vie, peuvent être des points de départ pour aborder les risques pour la santé, plus spécifiquement la détérioration de la régulation glycémique, associée aux transitions conjugales chez les personnes âgées. L’étude s’appuie sur des travaux antérieurs qui ont identifié les avantages pour la santé du mariage et de la cohabitation, en particulier pour les personnes âgées, ainsi que sur des études qui ont conclu que le risque de diabète de type 2 est associé à l’isolement social, à la solitude et à la taille du réseau social. L’équipe luxembourgeoise et canadienne a recherché s’il existait une association entre l’état matrimonial et la qualité du mariage avec les niveaux glycémiques moyens chez les personnes âgées, en utilisant les données de biomarqueurs de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA). Il s’agit d’un échantillon d’adultes vivant en Angleterre âgés de 50 ans et plus et de leurs partenaires, qui fournissent des données semestriellement, dont les chercheurs ont utilisé les données de 3 335 adultes âgés de 50 à 89 ans sans diabète précédemment diagnostiqué entre 2004 et 2013. Les participants ont donné des échantillons de sang pour mesurer leur glycémie moyenne ou leur glycémie, et on leur a demandé s’ils avaient un mari, une femme ou un partenaire avec qui ils vivaient, ainsi que des questions pour mesurer si la relation était favorable ou tendue. Des informations sur plusieurs facteurs ont également été recueillies, telles que des détails sur l’âge, le revenu, l’emploi, le tabagisme, l’activité physique, la dépression, l’indice de masse corporelle et le fait d’avoir d’autres types de relations sociales dans leur réseau social (enfant, autre famille immédiate, ami). L’étude a également testé les risques de prédiabète, qui étaient plus faibles chez ceux qui étaient mariés ou qui cohabitaient. L’analyse des données au fil du temps a montré que les personnes dont les relations ont changé, par exemple par le divorce, ont également connu des changements importants dans leur glycémie et leurs risques de prédiabète. Étonnamment, la qualité de la relation n’a pas fait de différence significative dans les niveaux moyens de glycémie, ce qui suggère qu’avoir une relation de soutien ou tendue était moins important que d’avoir une relation du tout. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Dans le cadre d’une étude observationnelle, les chercheurs ont déclaré qu’ils étaient incapables d’établir la cause ou, par exemple, si les personnes en mauvaise santé étaient plus susceptibles de divorcer.

Ford a déclaré que les chercheurs considéraient le mariage et un partenariat de cohabitation comme identiques, ce qui signifie qu’ils ne savent pas si l’état matrimonial confère des avantages par rapport au fait de vivre ensemble. La recherche n’a pas non plus exploré les avantages de vivre avec un ami ou un colocataire, mais Ford soupçonnait que cela “n’aurait pas le même effet” parce que les colocataires ne “partagent pas nécessairement votre vie”, même si elle pensait que vivre avec un ami pourrait avoir des avantages, selon la proximité de l’amitié.