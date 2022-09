Les adultes américains devraient subir un dépistage systématique de l’anxiété, selon un panel

Les médecins américains devraient dépister régulièrement tous les adultes de moins de 65 ans pour l’anxiété, a proposé mardi un groupe influent de directives sanitaires.

C’est la première fois que le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande le dépistage de l’anxiété dans les soins primaires pour les adultes sans symptômes. La proposition est ouverte aux commentaires du public jusqu’au 17 octobre, mais le groupe confirme généralement son projet de directives.

Les recommandations sont basées sur un examen qui a commencé avant la pandémie de COVID-19, évaluant des études montrant les avantages et les risques potentiels du dépistage. Compte tenu des rapports faisant état d’une augmentation des problèmes de santé mentale liés à l’isolement et au stress pandémiques, les conseils sont «très opportuns», a déclaré Lori Pbert, membre du groupe de travail et co-auteur. Pbert est psychologue-chercheur à la Chan Medical School de l’Université du Massachusetts.

Le groupe de travail a déclaré que les preuves d’avantages, y compris des traitements efficaces, l’emportent sur tous les risques, notamment des résultats de dépistage inexacts qui pourraient entraîner des soins de suivi inutiles.

Les troubles anxieux font partie des problèmes de santé mentale les plus courants, affectant environ 40% des femmes américaines à un moment donné de leur vie et plus d’un homme sur 4, a noté Pbert.

Les Noirs, les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes qui ont perdu leur partenaire et celles qui ont d’autres problèmes de santé mentale font partie des adultes qui courent un risque plus élevé de développer de l’anxiété, qui peut se manifester par des attaques de panique, des phobies ou un sentiment de nervosité permanente. En outre, environ 1 femme enceinte et post-partum sur 10 souffre d’anxiété.

Les outils de dépistage courants comprennent de brefs questionnaires sur les symptômes tels que les peurs et les inquiétudes qui interfèrent avec les activités habituelles. Ceux-ci peuvent facilement être administrés dans un cadre de soins primaires, a déclaré le groupe de travail, bien qu’il n’ait pas précisé à quelle fréquence les patients doivent être dépistés.

“La chose la plus importante à reconnaître est qu’un test de dépistage seul ne suffit pas pour diagnostiquer l’anxiété”, a déclaré Pbert. La prochaine étape est une évaluation plus approfondie par un professionnel de la santé mentale, bien que Pbert ait reconnu qu’il peut être difficile de trouver des soins de santé mentale en raison de la pénurie de spécialistes.

Megan Whalen, une spécialiste du marketing de 31 ans qui a reçu un diagnostic d’anxiété en 2013, affirme que les médecins réguliers devraient dépister les problèmes de santé mentale aussi souvent qu’ils le font pour les problèmes physiques.

“La santé est la santé, que le problème soit visible ou non”, a déclaré Whalen, de Hoboken, New Jersey.

Elle a reçu de l’aide de la médecine et de la thérapie par la parole, mais ses symptômes se sont aggravés pendant la pandémie et elle est temporairement retournée chez elle.

“La pandémie m’a fait peur de quitter la maison, mon anxiété me disant que n’importe où en dehors de la maison de mon enfance n’était pas sûr”, a déclaré Whelan. «Je lutte toujours absolument avec des sentiments de terreur et de peur parfois. C’est juste une partie de ma vie à ce stade, et j’essaie de le gérer du mieux que je peux.

Le groupe de travail a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de recherches solides chez les personnes âgées pour recommander ou contre le dépistage de l’anxiété chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le groupe continue de recommander le dépistage de la dépression chez les adultes et les enfants, mais a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour évaluer les avantages et les inconvénients potentiels du dépistage du suicide chez les adultes qui ne présentent aucun symptôme inquiétant.

En avril, le groupe a publié un projet de directives similaires pour les enfants et les adolescents, recommandant le dépistage de l’anxiété mais déclarant que davantage de recherches sont nécessaires sur les avantages et les inconvénients potentiels du dépistage du suicide chez les enfants sans signes évidents.

Les directives du groupe de travail déterminent souvent la couverture d’assurance, mais l’anxiété est déjà sur le radar de nombreux médecins de soins primaires. En 2020, un groupe affilié à l’American College of Obstetricians and Gynecologists a recommandé un dépistage systématique de l’anxiété en soins primaires pour les femmes et les filles à partir de 13 ans.

Melissa Lewis-Duarte, coach de bien-être à Scottsdale, en Arizona, affirme que la respiration rythmique, la méditation et l’établissement d’une liste quotidienne de trois choses pour lesquelles elle est reconnaissante ont toutes contribué à son anxiété.

“Les médecins disent, ‘Assurez-vous que vous dormez, contrôlez votre stress.’ Ouais, je comprends », mais tout le monde ne sait pas comment, a déclaré la mère de trois enfants de 42 ans. “Il est difficile de donner la priorité aux soins personnels, mais c’est ce qui est nécessaire.”

Lindsey Tanner



Lindsey Tanner, Associated Press