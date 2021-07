Les adultes abandonnent l’exercice s’il fait froid ou s’il pleut

Des MILLIONS d’adultes ont révélé leurs principales excuses pour abandonner leur tentative de remise en forme – avec la pluie et le froid en tête de liste pour ne pas faire d’exercice régulièrement.

Certaines des principales raisons pour lesquelles les gens ne travaillent pas comprennent terminer le travail trop tard, avoir déjà d’autres projets et avoir la gueule de bois.

Les adultes ont révélé leurs principales raisons d’abandonner le régime d’exercice Crédit : Getty

La pluie et le froid sont en tête de liste des excuses Crédit : Getty

La nourriture a également un impact, un adulte sur 10 sur 2 000 interrogés admettant avoir sauté de l’exercice parce qu’il avait trop faim et 16 % l’ont fait parce qu’ils venaient juste de manger.

Mais pour trois sur cinq, la météo fait une différence sur leur routine de remise en forme avec de la pluie, des températures froides, de la neige et la nuit, tout cela fait partie de la liste.

L’étude a également révélé que plus de la moitié des Britanniques sont susceptibles d’utiliser une excuse lorsqu’ils prévoient de faire de l’exercice par eux-mêmes.

Mais trois sur dix ont admis qu’ils étaient connus pour avoir écopé d’un entraînement planifié avec quelqu’un d’autre.

D’autres excuses populaires pour éviter de faire de l’exercice incluent le fait de ne pas « se laver les cheveux la nuit », d’avoir besoin de nouveaux entraîneurs et de ne pas avoir d’espace pour le faire à la maison.

Certains ont même utilisé l’excuse de leur émission de télévision préférée pour sortir de l’exercice.

TOP 10 DES EXCUSES POUR NE PAS FAIRE DE L’EXERCICE : 1. Vous êtes trop fatigué 2. Il pleut 3. Il fait trop froid 4. Vous avez un rhume 5. Vous venez de manger 6. Il est trop tard pour faire de l’exercice 7. Vous n’avez pas le temps pendant la journée de travail 8. Vous avez mal aux muscles 9. Vous vous ennuyez de l’exercice 10. Vous avez fini de travailler tard

Mais 39% des personnes interrogées ont déclaré qu’un temps plus clément les encouragerait à faire de l’exercice, 35% ont déclaré avoir plus d’énergie et 24% ont déclaré que des journées plus longues les motivaient.

Au cours d’une semaine typique en été, 30 pour cent des gens font plus de cinq exercices par semaine, mais ce chiffre tombe à 23 pour cent en hiver.

La recherche, commandée par Spatone, a également révélé que les gens sont plus susceptibles de trouver une excuse pour éviter de faire de l’exercice le soir, tandis qu’un cinquième le remettra à plus tard le matin.

Julia Cameron-Wallace, responsable de la marque Spatone, a déclaré : « La recherche montre combien de personnes manquent régulièrement d’énergie et de motivation pour faire de l’exercice.

« Les journées chargées, les projets sociaux et les engagements professionnels peuvent facilement entraver les entraînements.

«Il semble que la météo ait un impact important, espérons-le avec l’été qui approche, plus de gens se sentiront motivés pour faire de l’exercice à l’extérieur.

« Nous espérons donner aux gens l’énergie naturelle dont ils ont besoin pour mettre leurs baskets et bouger. »

Aller s’entraîner avec quelqu’un d’autre, écouter de la musique entraînante et avoir un objectif final ont encouragé 21% des gens à bouger leur corps.

Mais renflouer une séance d’entraînement laisse près de la moitié des gens se sentir coupables, et un quart démotivés et lents, selon l’étude réalisée via OnePoll.

Julia a ajouté : « Si vous vous sentez fatigué ou fatigué, vous ne consommez peut-être pas assez de fer, un nutriment essentiel nécessaire à l’énergie naturelle et à un système immunitaire sain.

« Nous espérons éduquer les gens sur l’importance du fer pour le corps. »