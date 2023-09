Les adresses sécurisées des victimes de violence domestique ont été divulguées aux agresseurs lors de violations de données du conseil

Les adresses sûres des victimes de violence domestique et de leurs enfants ont été révélées à leurs agresseurs présumés lors de violations de données perpétrées par les conseils, a révélé le commissaire à l’information.

John Edwards, qui dirige le Bureau du commissaire à l’information (ICO)a réprimandé sept organisations – dont également une force de police, le NHS Trust, le ministère du Travail et des Pensions (DWP), un cabinet d’avocats et une association caritative pour le logement – pour les violations qui mettent en danger les victimes de violence domestique et leurs enfants.

Il a déclaré que les familles cherchant à échapper à une « violence inimaginable » avaient été abandonnées par « les personnes mêmes en qui elles avaient confiance pour les aider » et avaient été exposées à des risques supplémentaires. « C’est une tendance qui doit cesser » il a dit.

« Les organisations devraient faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les informations personnelles dont elles ont la garde.

« Les réprimandes émises au cours de l’année écoulée montrent clairement que des erreurs ont été commises et que les organisations doivent d’abord résoudre les problèmes qui ont conduit à ces violations. »

Il a cité quatre cas d’organisations révélant les adresses sûres des victimes à leur agresseur présumé. Dans un cas, une famille a dû être immédiatement transférée vers un hébergement d’urgence.

L’un était contrôlé par les travaillistes Conseil du district de Wakefieldqui a envoyé un dossier judiciaire comprenant l’adresse du domicile d’une mère et de ses deux enfants au père qui avait des antécédents de violence domestique continue et qui s’était introduit par effraction dans son ancienne maison.

La mère et les enfants ont dû déménager le même jour dans un foyer alternatif d’urgence.

Dans une autre affaire, l’association caritative Bolton at Home a laissé un message sur le téléphone d’un mari qu’une femme avait l’intention de quitter après des allégations de violence domestique, lui révélant la nouvelle adresse où elle envisageait de déménager.

Pendant ce temps, les femmes cherchant des informations sur leurs partenaires voyaient leur identité révélée à ces hommes par Police du sud du Pays de Gallestandis qu’un cabinet d’avocats, Jackson Quinn, a divulgué l’adresse du domicile de deux enfants adoptés à leur père biologique, qui était en prison pour trois chefs d’accusation de viol sur leur mère.

Nicole Jacobs, commissaire chargée de la lutte contre la violence domestique pour l’Angleterre et le Pays de Galles, a qualifié les fuites de « sérieux revers » – Rii Schroer

Sous contrôle conservateur Conseil du comté du Nottinghamshire a envoyé un rapport d’évaluation non expurgé sur les enfants risquant de nuire aux ex-partenaires de leur mère.

M. Edwards a déclaré que les causes profondes de ces violations étaient principalement le manque de formation du personnel et l’absence de procédures solides en place pour gérer les informations personnelles en toute sécurité.

« Il est simple d’acquérir les bonnes bases – une formation approfondie, une double vérification des dossiers et des coordonnées, la restriction de l’accès à l’information – toutes ces choses réduisent le risque de préjudices encore plus graves », a-t-il déclaré.

« La protection du droit à l’information des victimes de violence domestique est un domaine prioritaire pour mon bureau, et nous fournirons un soutien et des conseils supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes. »

Nicole Jacobs, commissaire à la violence domestique pour l’Angleterre et le Pays de Gallesa déclaré : « Il faut énormément de courage pour que les victimes et les survivants de violence domestique se manifestent, et beaucoup font des efforts extrêmes pour se protéger de l’agresseur.

« Être ensuite exposé à des dommages supplémentaires en raison d’une mauvaise gestion des données constitue un sérieux revers.

«Le fait que sept organisations aient violé les données des victimes au cours des deux dernières années, certaines partageant leur adresse avec l’auteur de l’attaque, est extrêmement dangereux. Pour les victimes de violence domestique, une violation de données peut être une question de vie ou de mort.

