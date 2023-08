Les adresses du Département d’État ont signalé l’enlèvement de 2 citoyens américains en Haïti en tant qu’infirmière, sa fille est toujours portée disparue

Avec peu de détails disponibles sur l’enlèvement signalé d’une femme du New Hampshire et de sa jeune fille en Haïti, le Département d’État américain dit qu’il est au courant des rapports concernant un enlèvement apparent.

Alix Dorsainvil, infirmière pour l’association à but non lucratif El Roi Haïti, et sa fille ont été enlevées jeudi sur le campus de l’organisation à Port-au-Prince, a déclaré l’association dans un communiqué samedi. Dorsainvil est l’épouse du directeur du programme, Sandro Dorsainvil.

Un porte-parole du département d’État a déclaré lundi dans un communiqué à Fox News qu’il était « au courant des informations faisant état de l’enlèvement de deux citoyens américains en Haïti ».

« Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutions du gouvernement américain », indique le communiqué, ajoutant qu’il n’a « pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger ».

El Roi est une organisation confessionnelle qui gère une école et un ministère à Port-au-Prince.

Dans une vidéo publiée sur le site Web de l’organisme, Dorsainvil raconte qu’elle est venue à l’école après que son mari lui ait demandé ses compétences d’infirmière pour aider les élèves.

« Les Haïtiens sont un peuple si résilient », a déclaré Dorsainvil dans une vidéo. « Ils sont pleins de joie, de vie et d’amour, et je suis tellement chanceux de pouvoir connaître autant d’Haïtiens incroyables. »

Dorsainvil est originaire de Middleton, New Hampshire, et est allé au Regis College de Weston, Massachusetts, qui a un programme de soutien à la formation en soins infirmiers en Haïti, a rapporté WMUR-TV.

Le président et co-fondateur d’El Roi, Jason Brown, a publié une déclaration décrivant Dorsainvil comme « une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa maison et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille ».

« Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière de notre école et de notre communauté pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus », indique le communiqué.

Le Département d’État avait ordonné jeudi au personnel non urgentiste de son ambassade à Port-au-Prince de quitter Haïti avec les membres de leur famille éligibles après les récents affrontements armés entre des groupes criminels et la police dans la capitale du pays.

L’avis a noté que les enlèvements sont « répandus », les victimes « incluant régulièrement des citoyens américains » et les cas impliquent souvent des négociations de rançon avec les membres de la famille et les proches.

Molly Line et Sarah Rumpf-Whitten de Fox News ont contribué à ce rapport.