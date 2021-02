Les adresses de domicile, les numéros de sécurité sociale et les données médicales sensibles de 500000 patients français divulguées en ligne après un piratage

Les dossiers médicaux sensibles de près de 500000 patients en France ont été volés lors d’une cyberattaque majeure contre des dizaines de laboratoires de santé, atterrissant en ligne après un prétendu différend entre les pirates, selon les médias.

Un dossier contenant les noms et les coordonnées de 491 840 personnes a fait le tour en ligne depuis au moins le début du mois, selon le journaliste français de cybersécurité Damien Bancal, qui dirige le blog Zataz. Les données comprennent les adresses personnelles, les numéros de téléphone, les e-mails, les numéros de sécurité sociale et d’autres informations médicales sensibles concernant les médicaments, la grossesse et les maladies telles que le VIH.

Alors que Bancal a noté le piratage pour la première fois dans un article de blog du 14 février, l’AFP et le quotidien français Libération ont suivi plus récemment, ce dernier trouvant que les données avaient probablement été volées dans une trentaine de laboratoires médicaux situés dans le nord-ouest de la France.

« Nous pouvons trouver ce fichier à sept endroits différents sur Internet, » Bancal a déclaré à l’AFP mardi, ajoutant que bien que les pirates aient initialement négocié les données via un chat Telegram, le matériel volé a ensuite été libéré gratuitement après une dispute entre les blackhatters.

Les données sur 500 000 personnes sont déjà énormes et rien ne m’empêche de penser que les hackers en ont encore beaucoup plus.

Bien que les demandes de commentaires de l’AFP auprès des autorités françaises soient restées sans réponse jusqu’à présent, Bancal a observé que l’agence de cybercriminalité CERT du pays semble avoir reconnu la violation au début du mois. La tenue a publié un avis sur le site Web du ministère français de la Santé avertissant que les informations de connexion pour un maximum de 50000 «Agents de centre hospitalier» avait été balayé et mis en vente le 4 février, ajoutant que bien que «Il est difficile de décrire précisément l’origine de cette fuite», il pourrait permettre aux pirates d’accéder aux réseaux de santé.

Bancal affirme également avoir personnellement contacté l’une des personnes qui tentent toujours de vendre les enregistrements volés via le marché noir en ligne. Il a dit que la personne avait demandé « Au moins 1 000 $ » pour les données, suggérant que Bancal pourrait gagner « des millions » si il « Diffuser des ransomwares via ces adresses, » mais a noté que l’individu ressemblait à un « Colporteur de bas niveau » et ne semble pas familier avec le secteur de la santé français.

Bien que la plupart impliquent de plus petites quantités de données que le vol récent en France, les piratages d’institutions médicales ne sont pas exceptionnellement rares, avec un collectif de piratage sur le Web sombre arrachant quelque 900 gigaoctets de données à une chaîne britannique de chirurgie plastique à la fin de l’année dernière, jurant de libérer des patients. « avant et après » photos sauf si une rançon a été payée. Quelques semaines auparavant, les autorités américaines avaient mis en garde contre une « imminent » vague de cybercriminalité dans les hôpitaux aux États-Unis. Bien que les responsables n’aient donné aucune indication de l’implication de la Russie, l’avis a déclenché une vague de reportages dans les médias ne rejetant le blâme sur nul autre que Moscou, la plupart s’appuyant sur la parole d’un seul analyste au lieu de preuves.

