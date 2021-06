Les adorables toutous s’habillent et chaussent pour les balades sous la pluie

QUI EST un garçon de capot !

Ces chiens sont tous adaptés et chaussés pour les promenades sur sol mouillé.

Ce chien porte un doux mac à capuchon transparent

Et avec plus de pluie sur le chemin, les propriétaires de ce lot sortiront à nouveau les macs, les ponchos, les bottes en caoutchouc et les baskets.

Alors qu’un petit gars a l’air mignon, un autre est un vrai râleur.

Découvrez les meilleurs waterwoofs.

Ce chien ressemble à des walkies humides sont la dernière chose à laquelle il pense

Cet ami à quatre pattes a de jolies chaussures violettes pour compléter le look

Ce numéro floral ressemble à un no-no de mode pour l’été

Cette protection de type poncho fait ressembler ce toutou à un aventurier

Bottes en caoutchouc, mac, bonnet en laine – qui devraient garder ce petit gars bien protégé

Ce type arbore de mignons dresseurs de chiens avec un mac assorti pour les walkies

Aye aye capitaine – ce carlin a plus l’air de se diriger vers la mer que de se promener