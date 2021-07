Le statut des pandas géants sauvages en Chine a été rétrogradé de « en danger » à « vulnérable » au milieu des efforts du pays pour la protection de la biodiversité et la restauration écologique, a déclaré un responsable. Les populations de plusieurs espèces rares et menacées se sont progressivement rétablies et le nombre de tigres de Sibérie, d’éléphants d’Asie et d’ibis huppés a augmenté rapidement, a déclaré Cui Shuhong, responsable du ministère de l’Écologie et de l’Environnement, lors d’une conférence de presse.

Des espèces rares et menacées telles que le panda géant sauvage, l’antilope du Tibet et le cerf milu vivent dans de meilleurs environnements, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Le panda géant a été retiré de la liste des animaux en voie de disparition, dont 1 800 vivent désormais dans la nature, a-t-il déclaré.

Cui a attribué l’amélioration des conditions de vie de la faune chinoise à la volonté du pays d’établir un système relativement complet de réserves naturelles, qui protège systématiquement et complètement de vastes zones d’écosystèmes naturels.

À la fin de 2019, la Chine comptait 11 800 réserves naturelles, représentant 18 % de la superficie du pays et atteignant l’objectif des objectifs d’Aichi pour la biodiversité de protéger 17 % des zones terrestres plus tôt que prévu, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays s’était également fixé des jardins botaniques et des bases d’élevage de la faune et a élevé avec succès un grand nombre d’espèces rares et menacées.

Les projets de conservation et de restauration écologiques de la Chine, tels que les initiatives de protection des forêts et des zones humides et l’interdiction de pêche dans le bassin du fleuve Yangtze, ont facilité le rétablissement d’espèces rares et menacées, a-t-il déclaré.

Pour l’avenir, le pays construira un système de surveillance complet pour la conservation de la biodiversité, renforcera la coopération internationale et encouragera la participation du public, a-t-il ajouté.

