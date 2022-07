Les adolescents victimes d’une discothèque en Afrique du Sud avaient du méthanol dans leurs systèmes

Commentez cette histoire Commentaire

Des traces de méthanol – un liquide incolore et hautement toxique – ont été détectées dans les corps des 21 adolescents retrouvés morts dans une boîte de nuit sud-africaine le mois dernier, alors que l’enquête sur la cause des morts mystérieuses qui ont stupéfié la communauté se poursuit. Des responsables gouvernementaux et des membres des services de police et du ministère de la Santé ont déclaré mardi lors d’une conférence de presse que si la substance avait été détectée dans les échantillons de sang de tous les adolescents, des experts évaluaient les niveaux de méthanol enregistrés pour déterminer si la quantité était « létal » ou « non létal ».

Litha Matiwane, directrice adjointe de la province du Cap oriental pour les services cliniques, a déclaré que les premiers tests excluaient l’intoxication à l’alcool et au monoxyde de carbone comme causes possibles de décès et que les autorités attendaient des résultats plus concluants d’un laboratoire du Cap.

Les victimes, âgées de 13 à 17 ans, ont été retrouvées affalées sur des tables et des chaises à l’intérieur de la taverne Enyobeni dans la ville côtière d’East London le 26 juin. les victimes avaient inhalé ou ingéré une substance toxique. Aucun signe évident de blessure n’était présent.

Les décès ont déclenché un débat dans tout le pays sur la consommation d’alcool par des mineurs dans les tavernes des cantons noirs d’Afrique du Sud, qui sont en proie à la pauvreté, au chômage élevé et au manque de services de base dans un héritage de l’apartheid. L’âge légal pour boire en Afrique du Sud est de 18 ans.

Yonela Dekeda, porte-parole du département de la santé du Cap oriental, a déclaré au Washington Post que les premiers résultats des tests n’étaient “pas concluants”.

“D’autres tests sont en cours pour identifier exactement la cause du décès”, a-t-elle déclaré. «Nous ne pouvons pas dire à ce stade où ils ont obtenu le méthanol, que ce soit par l’alcool ou autre chose. C’est encore inconnu.”

Des familles demandent justice après la mort d’une discothèque en Afrique du Sud

Le méthanol se trouve souvent dans les carburants, les plastiques, les pesticides, la peinture et l’antigel. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, il est toxique pour les humains et peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé. La plupart des empoisonnements au méthanol surviennent à la suite de la consommation de boissons contaminées par la substance ou de produits de consommation qui en contiennent, selon le CDC, ajoutant que les signes et symptômes d’exposition, pouvant entraîner la mort, comprennent des nausées, des pupilles dilatées, une diminution du niveau de conscience et un arrêt respiratoire.

Le méthanol est parfois acheté en vrac et ajouté aux boissons alcoolisées pour gagner de l’argent, ce qui peut provoquer de graves épidémies, selon l’initiative Methanol Poisoning, une initiative lancée par l’hôpital universitaire d’Oslo (OUH) et Médecins sans frontières. La substance est utilisée pour diluer l’alcool à boire normal.

Un témoin a déclaré au Washington Post que ceux qui souffraient à l’intérieur de la salle ont crié « Je ne peux pas respirer » et « Je m’étouffe », avant de tomber au sol et de mourir autour d’elle. D’autres se sont souvenus avoir été « étouffés » par une substance qui « sentait le gaz ».

Un survivant décrit la catastrophe d’une boîte de nuit en Afrique du Sud : “Je ne peux pas respirer”

Dekeda a déclaré que les résultats finaux pourraient « prendre des semaines ou des mois » pour être obtenus. Lorsqu’on lui a demandé si d’autres causes possibles de décès faisaient l’objet d’une enquête, elle a répondu: “Pas pour le moment.”

La semaine dernière, la police sud-africaine a déclaré que le Le propriétaire de la taverne Enyobeni, âgé de 52 ans, a été arrêté avec deux employés âgés de 33 et 34 ans. Le propriétaire devrait comparaître devant le tribunal le mois prochain, faisant face à des accusations de fourniture d’alcool à des mineurs, a rapporté Reuters.

Des funérailles de masse pour les 21 adolescents ont eu lieu le 6 juillet, leurs cercueils disposés côte à côte, entourés de bougies et de roses jaunes et blanches.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a prononcé un éloge funèbre rendant hommage aux jeunes victimes – partageant des détails sur leur vie, leur personnalité et leurs espoirs pour l’avenir.

“Ce sont les vies que nous avons perdues”, a-t-il déclaré en nommant les victimes. “Notre nation a perdu des jeunes qui voulaient devenir médecins, enseignants, policiers et femmes, avocats, acteurs, hommes d’affaires et entrepreneurs.”

Dans son discours, Ramaphosa a juré que le gouvernement réprimerait ceux qui profitent de la consommation d’alcool chez les mineurs.

“Le blâme doit être jeté sur les pieds de ceux qui gagnent de l’argent sur les rêves et la vie des jeunes d’Afrique du Sud en enfreignant la loi et en leur vendant de l’alcool”, a-t-il déclaré en exhortant les forces de l’ordre et les parents à travailler ensemble pour réprimer sur les événements et activités illégaux. “Aujourd’hui c’est l’enfant de quelqu’un d’autre, demain ce pourrait être le tien.”