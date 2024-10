Les adolescents veulent moins de sexe dans les films et les émissions de télévision, selon une étude de l’UCLA

Les adolescents veulent que les films et les émissions restent dans la zone des amis.

À une époque où des films comme « Babygirl », « Poor Things » et « Fair Play » et des séries comme « Disclaimer » et « Tell Me Lies » sont plus explicitement sexuels, le jeune public espère que davantage de stars hollywoodiennes resteront habillées à l’écran et que l’industrie du divertissement se concentre sur les personnages qui entretiennent des relations platoniques. C’est l’une des principales conclusions d’une nouvelle étude menée par le Center for Scholars & Storytellers de l’Université de Californie à Los Angeles. Intitulé « Teens & Screens », le rapport a interrogé environ 1 500 personnes âgées de 10 à 24 ans.

Les chercheurs ont découvert que 63,5 % des adolescents ont déclaré qu’ils préféraient que les histoires sur grand et petit écran se concentrent sur les amitiés, tandis que 62,4 % ont déclaré que le contenu sexuel n’était pas nécessaire comme outil d’intrigue. Il s’agit d’un bond important par rapport à l’année précédente, où 51,5 % des personnes interrogées déclaraient vouloir plus de contenu sur les personnes vivant des relations platoniques, et 47,5 % déclaraient ne pas rechercher d’émissions ou de films où le sexe était un élément majeur de l’intrigue. L’enquête n’a pas interrogé les répondants âgés de 10 à 13 ans sur leurs attitudes à l’égard des contenus sexuellement explicites.

« Nos résultats semblaient vraiment solidifier une tendance que nous avions constatée dans nos données. l’année dernière: que les jeunes en ont assez de voir à l’écran les mêmes tropes romantiques datés et sans rapport », a déclaré Alisha J. Hines, directrice de recherche au centre. « Les adolescents et les jeunes adultes veulent voir des histoires qui reflètent de manière plus authentique un spectre complet de relations nuancées. »

Au lieu de cela, 36,2 % des adolescents ont déclaré apprécier le contenu se déroulant dans des mondes fantastiques plutôt que les histoires sur les riches et les célèbres (7,2 %), les problèmes de la vie réelle (13,9 %), les problèmes personnels (24,2 %) ou d’autres genres (3,3 %). Et en ce qui concerne leurs types de divertissement préférés, 39,2 % des adolescents ont choisi de jouer à des jeux vidéo, contre 33,3 % qui ont choisi de regarder la télévision ou des films et 27,5 % qui ont choisi de faire défiler les plateformes de médias sociaux.

En ce qui concerne les formes de divertissement numérique, 38,8 % des adolescents ont déclaré que YouTube était la plateforme de médias sociaux « la plus authentique », suivi de TikTok (36,3 %) et d’Instagram (28,3 %) – X, anciennement connu sous le nom de Twitter, était le moins important. authentique avec 18,1% des répondants qui y sont favorables.

Les films érotiques étaient autrefois un genre populaire, avec des films comme « Proposition indécente » et « Basic Instinct » en tête des palmarès du box-office. Mais après que ces films ont décliné et que les programmes télévisés comme « Game of Thrones » et « The Affair » sont devenus plus permissifs, Hollywood a investi moins d’argent dans le contenu explicite. Cela semble changer ces derniers mois, avec une vague de contenus plus sexuellement provocateurs sur les écrans. Mais il semble que ces films et émissions devront attirer un public plus âgé, du moins si l’on en croit les conclusions de l’étude.