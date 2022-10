Les adolescents versent du lait dans les épiceries dans le cadre d’une nouvelle tendance visant à sensibiliser aux émissions de la production laitière

La dernière tendance écologiste est là : verser du lait dans les épiceries.

Partout au Royaume-Uni, des adolescents soucieux de l’environnement font des “verses de lait”. La nouvelle tendance consiste à se rendre dans les épiceries, à ramasser des cartons de lait de vache et à en verser le contenu, selon le groupe de défense des droits des animaux Animal Rebellion.

Des vidéos apparues sur les réseaux sociaux montrent des adolescents versant du lait sur le sol, sur les comptoirs de vente et ailleurs dans le magasin.

“L’industrie laitière est incroyablement destructrice pour l’environnement. Les 5 plus grandes entreprises mondiales de viande et de produits laitiers sont désormais responsables de plus d’émissions de GES qu’Exxon, Shell ou BP”, a déclaré samedi l’organisation dans un tweet.

“Nous avons BESOIN d’un avenir basé sur les plantes maintenant”, a-t-il ajouté.

Le compte a également partagé un rapport de Grain, une organisation internationale à but non lucratif, et de l’Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), qui appelle la planète à “réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre” en éliminant la consommation de viande et de produits laitiers.

Selon Animal Rebellion, les “verses de lait” ont eu lieu samedi à huit endroits différents, dont Londres, Manchester, Norwich et Édimbourg.

“L’élevage est LA principale cause de la perte de notre faune et de nos écosystèmes naturels”, a déclaré le groupe dans un autre tweet, qui a également appelé le gouvernement à “soutenir les agriculteurs dans une transition urgente vers un système alimentaire à base de plantes et à permettre aux personnes libérées terres à réensauvager afin de restaurer les populations fauniques. »

Plusieurs pays du monde ont imposé des réglementations à l’industrie agricole, telles que des limites sur les émissions d’azote causées par la production laitière. Les écologistes ont encouragé l’utilisation d’alternatives laitières, telles que le lait d’amande, de soja, de noix de coco et d’avoine, bien que celles-ci aient également été critiquées.

L’administration Biden a indiqué qu’elle avait l’intention d’imposer des changements à l’industrie agricole américaine pour lutter contre le changement climatique.

En 2020, l’EPA a estimé que 11 % des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis provenaient du secteur agricole, contre 27 % des transports, 25 % de l’énergie et 24 % de l’industrie.

Teny Sahakian de Fox News a contribué à ce rapport.