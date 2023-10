Les adolescents vendent des produits sur TikTok Shop entre les cours

Les lycéens testent leurs compétences en marketing sur les réseaux sociaux avec un nouveau travail parallèle : TikTok Shop. Les adolescents sur l’application génèrent des millions de vues grâce à la nouvelle fonctionnalité, malgré le fait que TikTok interdit aux mineurs de postuler au programme.

NBC News a identifié six comptes TikTok qui ont publié des dizaines de vidéos TikTok Shop au cours des deux dernières semaines. Les créateurs se sont tous identifiés publiquement comme étant âgés de moins de 18 ans.

Dans une déclaration répondant aux questions sur la présence d’adolescents sur TikTok Shop, un représentant de TikTok a déclaré : « À mesure que TikTok Shop se déploie aux États-Unis, nous continuons à faire évoluer nos garanties et prenons des mesures pour résoudre ce problème. » TikTok demande aux utilisateurs leur âge lorsqu’ils créent un compte, ce qui offre une faille : les enfants peuvent prétendre être plus âgés.

Les résultats sont la dernière démonstration de la façon dont les utilisateurs profitent rapidement de la fonctionnalité relativement nouvelle de TikTok Shop pour gagner de l’argent. La fonctionnalité, lancée en septembre, a rapidement gagné en popularité et TikTok semble avoir du mal à modérer la façon dont les gens l’utilisent. Cela démontre également l’influence rapide qu’exerce sur Internet le nouveau système de TikTok Shop, qui encourage la production rapide de publicités Internet par les créateurs.

L’un des créateurs, qui a déclaré sur son profil (qui comptait plus de 33 000 abonnés) qu’il avait 16 ans, a fait une publicité dans la boutique TikTok pour des leggings pour femmes à 4 $ disant que celle qui les portait « pourrait tomber enceinte » – une blague sur la beauté de celle qui les porterait. dans les leggings. Dans la vidéo, l’adolescent a dansé sur « Billie Jean » (dans lequel Michael Jackson chante « Mais le gamin n’est pas mon fils… »). Une autre vidéo réalisée par le même adolescent faisant la publicité des leggings, dans laquelle il imaginait un « méchant 10/10 » les portant, a été vue plus de 1,1 million de fois.

Au cours des deux semaines qui ont suivi ses débuts, TikTok Shop a fait des vagues majeures sur la scène publicitaire des médias sociaux, l’application devenant un canal pour un nouveau type de marketing basé sur des commissions. Avec TikTok Shop, les utilisateurs peuvent annoncer presque tous les produits disponibles via l’application et obtenir une part de la vente. L’entreprise permet également aux petits et grands détaillants de vendre facilement leurs produits via le magasin.

Les vidéos de la boutique TikTok sont proposées aux utilisateurs de TikTok via le même algorithme qui détermine la page « Pour vous », ce qui signifie que les vidéos qui suscitent rapidement un engagement seront souvent diffusées presque instantanément vers un public encore plus large.

Cela a donné lieu à un flux presque infini de vidéos de la boutique TikTok commercialisant toutes sortes de produits, notamment suppléments de santé douteux et des gadgets trop beaux pour être vrais. Certaines vidéos de la boutique TikTok présentent des clips copiés à partir de contenus tels que des podcasts que le créateur utilise pour promouvoir un produit sans rapport. Dans ce cas, le créateur n’est affilié ni au contenu ni au produit.

De nombreux créateurs utilisant TikTok Shop sont des adultes et, généralement, soit ils fabriquent le produit dont ils font la publicité, soit ils sont sponsorisés par l’entreprise dont ils font la publicité, soit ils commandent les produits pour les tester avant d’en faire la publicité.

Certains adolescents semblent également avoir sauté le pas, publiant des vidéos qui semblent avoir été tournées dans des lycées avec des arrière-plans montrant des casiers, des bureaux et des couloirs. Certains sont même enregistrés pendant les cours.

Certains créateurs de TikTok Shop ne semblent pas utiliser ou acheter les produits qu’ils commercialisent. Certains mettent simplement du texte sur un arrière-plan simple avec un appel à acheter le produit, réalisant parfois même une série de vidéos avec de légères différences faisant la publicité d’un produit encore et encore – des dizaines, voire des centaines de fois – en essayant d’obtenir une victoire algorithmique à chaque fois. au moins une vidéo.

La fonctionnalité TikTok Shop n’est pas censée être utilisée par des mineurs, mais le processus de soumission volontaire de l’âge a permis aux utilisateurs adolescents de passer entre les mailles du filet. Alors que TikTok exige que les gens vendent leurs propres produits fournir TikTok avec une forme d’identité émise par le gouvernement, les créateurs qui font simplement de la publicité pour les produits d’autres personnes n’ont pas à prouver leur âge.

Selon le Politique relative au contenu de la boutique TikTok« Il est interdit aux créateurs de télécharger, publier, diffuser ou partager tout contenu ciblant les mineurs », y compris le contenu tentant de persuader les mineurs d’acheter des produits ou des services ou le contenu visant à inciter les mineurs à persuader leurs parents de leur acheter des produits ou des services.

Une grande partie des produits vendus sur TikTok Shop proviennent de Chine, même s’ils sont vendus par de nombreux créateurs aux États-Unis.

Le même adolescent a réalisé une vidéo annonçant une ceinture cloutée à 10 $ avec la légende : « Imaginez vos parents, cette ceinture vous houe. » Cette vidéo compte plus de 1,2 million de vues. L’adolescent a réalisé les trois vidéos dans la même journée.

Les leggings annoncés par l’adolescent proviennent d’une marque répertoriée sur TikTok Shop sous le nom de Ying Fu Apparel, basée à Zhejiang, en Chine. La ceinture provenait d’une marque appelée « HeartinBelt », également basée dans le Zhejiang.

Certains adolescents qui réalisent des vidéos TikTok Shop essaient en fait les produits dont ils font la publicité. Une fille qui a dit avoir 15 ans a réalisé une vidéo de synchronisation labiale sur la boutique TikTok avec la chanson « Creep » de Radiohead. Elle a fait la publicité du T-shirt Radiohead qu’elle portait dans la vidéo, qu’elle a écrit comme étant « mignon » et « ne m’a coûté que 1,27 $ ». Sa vidéo a été visionnée 2,8 millions de fois.

La chemise, qui coûte actuellement entre 13,99 $ et 58,99 $ sur TikTok Shop, est vendue sur la plateforme par un particulier basé dans le Missouri dont les produits comprennent de nombreux produits musicaux.

TikTok Shop a été comparé aux géants chinois de la mode rapide comme Shein et Temu, mais les dirigeants de l’entreprise auraient déclaré qu’ils considéraient TikTok Shop davantage comme Amazon.

À certains égards, TikTok Shop est apparu comme un tout nouveau concept : non pas une production de mode rapide, mais une production de publicité rapide. Il s’agit d’une approche sans restriction du marketing d’affiliation, un type de marketing de marque d’influence. popularisé par blogueurs du début au milieu des années 2000.

Le marketing d’affiliation, c’est lorsqu’une entreprise comme Shein engage un influenceur pour créer du contenu marketing pour ses vêtements. Souvent, cet influenceur reçoit un « code d’affiliation », que les acheteurs peuvent utiliser comme un code de réduction. L’influenceur étant affilié, il reçoit une part des bénéfices des achats effectués avec son code.

TikTok Shop rationalise ce concept afin que les entreprises n’aient pas besoin d’employés en marketing d’influence et que les créateurs n’aient pas besoin d’être des influenceurs. Toute personne comptant au moins 5 000 abonnés TikTok peut commencer à créer du contenu d’affiliation pour TikTok Shop – bien que NBC News ait repéré des comptes avec moins d’abonnés créant également du contenu TikTok Shop.

Selon les règles de TikTok, les utilisateurs doivent avoir 18 ans et fournir des informations fiscales et bancaires valides pour s’inscrire à TikTok Shop.