Les adolescents tombent malades à cause de produits à forte teneur en THC

Au moment où il est arrivé à l’université, il avait suivi divers programmes de traitement de la toxicomanie. Il était devenu tellement paranoïaque qu’il pensait que la foule était après lui et que son université était une base pour le FBI, a déclaré Mme Stack. À un moment donné, après avoir quitté la maison de son enfance, il a menacé de tuer le chien de la famille à moins que ses parents ne lui donnent de l’argent. Sa mère a découvert plus tard que Johnny avait obtenu sa propre carte de marijuana médicale à l’âge de 18 ans et avait commencé à vendre à des enfants plus jeunes.

Après plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques, les médecins ont déterminé que Johnny avait un cas grave d’abus de THC, a déclaré Mme Stack. On lui a prescrit un médicament antipsychotique, ce qui l’a aidé, mais il a ensuite arrêté de le prendre. En 2019, Johnny est décédé après avoir sauté d’un immeuble de six étages. Il avait 19 ans. Quelques jours avant sa mort, a déclaré Mme Stack, Johnny lui avait présenté ses excuses, disant que l’herbe avait ruiné son esprit et sa vie, ajoutant: « Je suis désolée et je t’aime. »

Une étude récente a révélé que les personnes qui consommaient de la marijuana avaient une plus grande probabilité d’idées, de plans et de tentatives suicidaires que celles qui n’en consommaient pas du tout. Mme Stack dirige maintenant une organisation à but non lucratif appelée Johnny’s Ambassadors qui éduque les communautés sur le cannabis à haute teneur en THC et ses effets sur le cerveau des adolescents.

Il n’y a « aucune limite de sécurité connue ».

Il peut être difficile de déterminer exactement la quantité de THC qui pénètre dans le cerveau d’une personne qui consomme du cannabis. C’est parce que ce n’est pas seulement la fréquence d’utilisation et la concentration de THC qui affectent le dosage, c’est aussi la vitesse à laquelle les produits chimiques sont délivrés au cerveau. Dans les vaporisateurs, la vitesse de livraison peut varier en fonction de la base dans laquelle le THC est dissous, de la force de la batterie de l’appareil et de la chaleur du produit lorsqu’il est chauffé.

Des doses plus élevées de THC sont plus susceptibles de produire de l’anxiété, de l’agitation, de la paranoïa et de la psychose.

« Plus vous êtes jeune, plus votre cerveau est vulnérable au développement de ces problèmes », a déclaré le Dr Levy.

Les jeunes sont également plus susceptibles de devenir dépendants lorsqu’ils commencent à consommer de la marijuana avant l’âge de 18 ans, selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.