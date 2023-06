Les adolescents sont très demandés alors que la vague d’embauches estivales commence

Plus de la moitié des 46 employés de Tal Thompson sont des adolescents. Le propriétaire du Usine d’art à Midlothian, en Virginie, a déclaré cet été, plus que jamais, qu’elle a été inondée de candidatures d’étudiants du secondaire et du collégial à la recherche d’un emploi. Le salaire des emplois au studio et au café, qui accueille des cours d’art, des camps d’été, des fêtes d’anniversaire et d’autres événements, commence à 12 $ de l’heure, le salaire minimum de l’État de Virginie. « Cette année, les CV ont afflué », a déclaré Thompson. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les opportunités d’emploi et les salaires augmentent pour les adolescents

Les économistes prédisent un autre été fort pour l’emploi des adolescents en 2023. Déjà, les adolescents représentent 18 % de toutes les embauches d’été cette année, contre 15 % il y a un an, selon les données de la plateforme de paie Gusto. « Le marché des adolescents est plus chaud qu’il ne l’a jamais été », a déclaré Luke Pardue, économiste chez Gusto. Leurs salaires augmentent également. Le salaire horaire moyen des adolescents a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire moyen de tous les travailleurs au cours de la dernière année, enregistrant un gain de 9 % chez les 15 à 19 ans, comparativement à une baisse de 6 % chez les travailleurs de 25 ans et plus, selon Gusto’s Indice de rémunération des nouveaux employés.

La vigueur du marché du travail et la demande accrue de travail peu rémunéré ont également contribué à une augmentation de la participation au marché du travail. Aujourd’hui, les adolescents sont plus susceptibles d’avoir un emploi rémunéré pendant l’été et pendant leurs études qu’il y a quelques années à peine. En 2022, 37% des adolescents âgés de 16 à 19 ans faisaient partie de la population active, contre 35% en 2019, selon les chiffres du département américain du Travail.

« S’ils le gagnent et le brûlent, c’est un gros problème »

La possibilité de trouver un emploi et de gagner plus d’argent devrait être un « réveil » pour chaque jeune adulte avec un chèque de paie, a averti Gregg Murset, planificateur financier certifié et PDG de BusyKid, une application d’épargne pour les enfants et les familles. « C’est une opportunité parfaite », a-t-il déclaré, pour pratiquer une « approche financière équilibrée ». « S’ils le gagnent et le brûlent, c’est un gros problème. »