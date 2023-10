Les adolescents sont inondés de messages téléphoniques jour et nuit, selon une étude

Armita Mojazza, 14 ans, est une grande fan de Harry Styles, et TikTok le sait.

Les vidéos de Styles apparaissent « presque toujours » à mesure qu’Armita fait défiler la plate-forme, a-t-elle déclaré – « le flux s’adapte évidemment à vos intérêts ».

Ces vidéos, combinées aux notifications de Snapchat et d’autres médias sociaux, attirent Armita, de White Plains, New York, vers jusqu’à cinq heures de temps d’écran en semaine et au moins huit heures le week-end, a-t-elle déclaré.

Sa mère, Shahrzad Mojazza, a déclaré qu’elle était choquée d’apprendre combien de temps sa fille passait en ligne. « J’ai l’impression de me réveiller avec cette nouvelle », a-t-elle déclaré.

Un nouveau rapport sur les enfants et leur utilisation des smartphones pourrait donner un avertissement aux autres parents : des enfants comme Armita sont inondés de centaines de pings et de messages sur leur téléphone toute la journée et toute la nuit, même lorsqu’ils devraient être attentifs en classe ou passer une bonne nuit. repos.

C’est un « bourdonnement constant », a déclaré Jim Steyer, fondateur et PDG de Common Sense Media, un groupe qui étudie l’impact des médias et de la technologie sur les enfants et les familles. « Ils se réveillent littéralement et avant d’aller aux toilettes, ils sont au téléphone. »

Publication d’une nouvelle étude Common Sense Media Mardi, environ la moitié des 11 à 17 ans reçoivent chaque jour au moins 237 notifications sur leur téléphone. Environ 25 % d’entre eux apparaissent pendant la journée scolaire et 5 % le soir.

Dans certains cas, ils reçoivent près de 5 000 notifications en 24 heures. Les pop-ups sont presque toujours liés aux alertes d’amis sur les réseaux sociaux.

Armita Mojazza, vue ici avec sa mère, Shahrzad, à Paris l’été dernier, dit qu’elle passe des heures chaque jour sur son téléphone. Avec l’aimable autorisation de la famille Mojazza

« Ils sont constamment obligés de répondre socialement à leurs amis sur Snapchat, TikTok ou autre », a déclaré Steyer. « C’est un facteur dominant dans toute leur vie personnelle. »

Le Dr Benjamin Maxwell, directeur par intérim de la psychiatrie pour enfants et adolescents au Rady Children’s Hospital de San Diego, s’est dit « immensément préoccupé » par les résultats.

Un tel « environnement hautement stimulant » peut affecter « la capacité cognitive, la capacité d’attention et la mémoire des enfants à une époque où leur cerveau est encore en développement », a déclaré Maxwell. « Quelles sont les conséquences à long terme ? Je ne pense pas que nous le sachions. » Maxwell n’a pas été impliqué dans le rapport Common Sense.

L’étude est basée sur des enquêtes menées auprès de 203 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Les sujets ont également accepté d’installer une application sur leur téléphone pendant neuf jours afin que les chercheurs puissent suivre l’utilisation de leur smartphone. L’application fournissait des données horodatées sur les applications en cours d’exécution et à quel moment, ainsi que le nombre de notifications apparues.

Les applications de médias sociaux suivies dans l’enquête comprenaient TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram et Discord.

Cinquante-neuf pour cent des enfants étaient en ligne de minuit à 5h du matin. Alors que certains utilisaient les réseaux sociaux, beaucoup écoutaient de la musique ou du bruit blanc pour se détendre et s’endormir.

La grande majorité – 97 % – étaient au téléphone pendant les heures de classe habituelles. Bien que les messages émis par les smartphones puissent détourner l’attention des enfants en classe, les auteurs du rapport n’ont pas suggéré que les écoles devraient sévir contre l’utilisation des smartphones ou les interdire complètement.

« Cela soulève des questions sur la façon dont les écoles peuvent travailler avec les jeunes pour les aider à avoir un certain contrôle sur leur utilisation du téléphone », a déclaré la chercheuse principale du rapport, le Dr Jenny Radesky, professeur agrégé de pédiatrie à l’hôpital pour enfants CS Mott de l’Université du Michigan. .

De nombreux enfants ont déclaré utiliser leur téléphone pour communiquer avec leurs parents pendant la journée scolaire. D’autres ont rapporté que le temps passé sur leur téléphone leur permettait de « se désengager lorsque leur cerveau avait besoin de repos », a déclaré Radesky. « L’école est difficile et stressante pour beaucoup d’enfants. Le téléphone est un moyen pour eux de donner une pause à leur cerveau. »

Mais l’étude Common Sense a également révélé que beaucoup tentent de contrôler leur activité en ligne en utilisant les paramètres « Ne pas déranger » de leur smartphone.

« Nous avons certainement entendu dire qu’à mesure que les adolescents grandissaient, ils développaient davantage ce sentiment de planification du moment et de la manière dont ils voulaient utiliser leur téléphone », a déclaré Radesky. Ils se rendent compte qu’il y a des moments où « ils ne veulent pas se sentir bombardés de notifications ou aimer que leur attention soit divisée ».

Pourtant, l’attrait pour ces notifications est irrésistible pour de nombreux adolescents, comme Armita Mojazza. Elle fixe des limites à son temps d’écran, mais admet qu’elle atteint cette limite « tout le temps ».

Steyer blâme le modèle économique des plateformes de médias sociaux comme TikTok. Leur objectif « est de vous garder sur la plateforme afin qu’ils puissent vous vendre des publicités », a-t-il déclaré. « C’est vraiment une course aux armements pour attirer votre attention. »

NBC News a interrogé les quatre sociétés qui possèdent les médias sociaux les plus populaires mis en avant à propos du nouveau rapport.

TikTok a déclaré qu’il fixait une limite de temps d’écran quotidien de 60 minutes sur les comptes adolescents et désactivait les notifications push la nuit. Il a également indiqué aux parents «Outils de jumelage familial de TikTok pour personnaliser davantage le temps d’écran, les notifications et d’autres paramètres du compte de leur adolescent.

Snapchat a déclaré que les utilisateurs doivent accepter les notifications et peuvent ajuster le numéro qu’ils reçoivent.

Une déclaration de Discord a souligné son Centre familialun outil qui donne aux parents « une plus grande visibilité sur les interactions et les activités de leurs adolescents ».

Un porte-parole de Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a déclaré dans un e-mail que la société avait « créé un certain nombre d’outils spécialement conçus pour aider les adolescents à limiter leur temps et à minimiser les notifications, comme le mode silencieux et faire une pause sur Instagram, ainsi que des fonctionnalités de supervision qui permettent aux parents de programmer des pauses lorsque leurs adolescents ne peuvent pas utiliser l’application.

Comment les parents peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux

Les experts de Common Sense proposent des questions précises aux parents peuvent demander à leurs enfants d’en savoir plus sur l’utilisation de leur smartphone : quelle est votre application préférée en ce moment ? Quelles sont vos personnes préférées à suivre sur les réseaux sociaux ? Pouvez-vous m’apprendre à utiliser Snapchat (ou une autre plateforme de médias sociaux) ?

Steyer, père de quatre enfants, exhorte les parents à ne pas porter de jugement lors de telles conversations et à être ouverts sur le temps et l’attention qu’ils consacrent en ligne et sur les applications de médias sociaux.

Il recommande également de réserver les menaces de confiscation du téléphone d’un enfant comme punition aux circonstances extrêmes uniquement.

« Même si en tant que parent, je l’ai fait à plusieurs reprises », a déclaré Steyer, les enfants ne sont peut-être pas aussi ouverts sur ce qu’ils font en ligne s’ils ont constamment peur de perdre leur téléphone.

« Les enfants vivent cette expérience extraordinaire de l’enfance et de l’adolescence que nous n’avons pas vécue, mais nous pouvons vraiment les aider à traverser cette période », a-t-il déclaré. « En fin de compte, c’est une bonne parentalité, à l’ancienne et pleine de bon sens, qui fait la différence. »

