Les adolescents Saka et Bellingham brillent contre l’Autriche, donnent à Southgate plus de matière à réflexion avant l’Euro 2020

Les premiers mots de Gareth Southgate lors de la conférence de presse de la semaine dernière pour dévoiler l’équipe initiale de 33 hommes de l’Angleterre sont apparus comme une pensée qui lui tournait à l’esprit depuis un certain temps : « Notre situation est plus compliquée que n’importe quel autre pays. »

La victoire 1-0 de mercredi sur l’Autriche ici au Riverside Stadium de Middlesbrough résume pourquoi. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de points positifs.

Southgate a également affirmé avant ce match qu’en choisissant l’une des plus jeunes équipes de l’Euro 2020, ils étaient en grande partie libérés du « bagage » des échecs des tournois passés. Bukayo Saka, 19 ans, et Jude Bellingham, 17 ans, les deux plus jeunes de tous, ont validé cette théorie, bien que dans la fausse guerre que représentent ces jeux d’échauffement.

« Ils étaient tous les deux excellents », a déclaré Southgate. « Ils étaient comme ils sont depuis qu’ils ont franchi la porte vraiment avec nous, à la fois à l’entraînement et les matchs. Ils ont joué avec confiance, ils ont joué avec liberté, avec maturité.

« J’ai pensé que Bukayo dès le début a bien lié le jeu; il a bien reçu sur la ligne, à l’intérieur. Il a une belle capacité à recevoir dans le trafic au milieu du terrain. Il est comme une anguille glissante qui s’éloigne de ces défis.

« Et Jude, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous émerveiller devant la performance d’un garçon de cet âge, vraiment. C’est un peu irrespectueux de l’appeler un garçon parce qu’il a 17 ans mais pas un garçon, n’est-ce pas ? Il joue comme un homme. »

Bellingham continue d’avoir l’air remarquablement composé pour un joueur de 17 ans qui remporte sa troisième sélection – le plus jeune joueur anglais à avoir débuté un match depuis que Wayne Rooney l’a fait en septembre 2003 contre le Liechtenstein – discrètement intelligent sur le ballon et opérant avec une assurance L’Angleterre a toujours manqué de milieu de terrain central lors des tournois précédents. Pendant ce temps, Saka a couronné une semaine au cours de laquelle il a fait la coupe finale et a été nominé pour le prix PFA du jeune joueur de l’année en marquant son premier but en Angleterre pour régler ce concours.

Il y a eu environ quatre minutes entre Saka qui a reçu un tacle brutal de Stefan Lainer – l’un des nombreux défis zélés que l’Autriche a relevés tout au long du match – et l’ailier d’Arsenal montrant la persévérance pour ouvrir le score, une indication supplémentaire de son attitude inébranlable.

Une contre-attaque habile a vu Harry Kane nourrir Jack Grealish, et tout comme le meneur de jeu d’Aston Villa se formait pour tirer, il a été taclé par Marcel Sabitzer. Cependant, Saka est resté en vie et a réagi en premier, renvoyant le ballon à la maison sous un angle serré, le gardien autrichien Daniel Bachmann étant resté bloqué.

Jude Bellingham, 17 ans, et Bukayo Saka, 19 ans, continuent de plaider en faveur d’une augmentation des rôles à l’Euro 2020. Photo de Laurence Griffiths – La FA/La FA via Getty Images

Grealish a terminé la soirée avec un sac de glace sur sa jambe droite. Bien que cela ne fasse que partie de son rétablissement en cours d’un problème de tibia – Southgate a admis qu’il ne voulait pas « le surjouer » alors qu’il redécouvre sa netteté – cela reste l’une des pléthore de considérations que Southgate doit prendre en compte pour avoir déjà admis Grealish ne peut pas s’entraîner complètement pour le moment. Tyrone Mings a également été photographié avec un sac de glace, mais la préoccupation bien plus grande était pour Trent Alexander-Arnold, qui a semblé souffrir d’une blessure à la cuisse en dégageant le ballon de manière inoffensive à la 90e minute.

Il a fait une figure désespérée alors qu’il boitillait sur le terrain, et avec le match d’ouverture de l’Angleterre à seulement 11 jours, Alexander-Arnold est sûrement un doute majeur pour la finale. Le défenseur de Liverpool rejoint une liste de préoccupations avec le défenseur central de Manchester United Harry Maguire déjà un doute pour affronter la Croatie le 13 juin en raison d’un problème à la cheville et Jordan Henderson n’a pas encore joué de football de compétition depuis février après une opération à l’aine.

Henderson était en fait un remplaçant inutilisé ici après avoir subi une analyse de précaution le matin du match car il « n’était pas si heureux de ce qu’il ressentait », selon Southgate, qui a ajouté qu’il reprendrait l’entraînement demain.

L’Angleterre a fini le match avec 10 hommes, alors qu’Alexander-Arnold est parti en boitant et que Southgate a choisi de ne pas risquer Henderson ou le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips, tandis que Jadon Sancho n’a pas été utilisé pour cause de maladie.

Les problèmes de Southgate ne sont bien sûr pas de sa propre initiative. United, Chelsea et Manchester City ont tous atteint les finales européennes, ce qui a conduit le groupe à se regrouper de manière échelonnée.

Le joueur de 50 ans était sceptique quant à la sélection de 26 joueurs en premier lieu lorsque l’UEFA a augmenté la taille de l’équipe de 23 en raison de la pandémie, affirmant plutôt qu’il préférerait un groupe soudé conscient de la difficulté à divertir plus de joueurs qui peuvent ‘ t commencer chaque partie que ceux qui le peuvent. Pourtant, les problèmes s’accumulent, y compris un nombre troublant de la foule de 6 500 personnes huant les joueurs alors qu’ils se mettaient à genoux pour soutenir Black Lives Matter. Si Southgate n’avait pas déjà assez à s’inquiéter, il y avait aussi un exemple du problème séculaire de l’indiscipline du tournoi qui pourrait se reproduire alors que Mings a eu la chance de s’échapper avec un fracas à l’avant-bras sur Marco Friedl dans les 10 premières minutes. .

Comparez cela avec l’accumulation sereine de la Coupe du monde 2018, où l’Angleterre a atteint les demi-finales. Dans le match correspondant, le premier match d’échauffement organisé à la même date cette année-là, le 2 juin, Southgate a nommé neuf des onze qui allaient commencer le match de groupe d’ouverture de la phase finale contre la Tunisie.

Les derniers mots de Southgate en attendant le dernier match d’échauffement de dimanche contre la Roumanie étaient tout aussi révélateurs, le sentiment de devoir accomplir un match plutôt que de le considérer comme une poursuite significative. À ce stade, les sept joueurs initialement exclus du groupe resteront au cas où un ou plusieurs problèmes de blessure s’aggraveraient et entraîneraient une convocation.

« Tous les joueurs vont rester avec nous jusqu’au match de dimanche de toute façon », a-t-il déclaré. « Nous ferons une évaluation sur l’ensemble de l’équipe une fois que nous aurons terminé ce match.

« Je suis très conscient que nous avons encore 90 minutes pour passer et cela seul est un peu un défi pour le moment. »

Pas tout à fait le sentiment d’un manager qui profite des préparatifs les plus fluides.