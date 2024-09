Les adolescents qui vapotent? Une étude ontarienne suggère que les jeunes disposant d’argent supplémentaire courent un risque plus élevé de commencer à vapoter

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Waterloo a révélé que les adolescents disposant d’un peu d’argent supplémentaire dans leur poche étaient les plus susceptibles de vapoter.

« Notre étude visait à identifier les adolescents les plus à risque de vapotage, ainsi que de vapotage et de tabagisme », a déclaré à Global News la Dre Kate Battista, chercheuse postdoctorale à l’Université de Waterloo.

« Notre principale conclusion est que les jeunes disposant d’un budget suffisant sont les plus à risque de vapoter, et en fait, le fait de dépenser de l’argent est le facteur de risque le plus important. »

Battista a expliqué que l’équipe de l’École des sciences de la santé publique a examiné plusieurs facteurs de risque, tels que l’âge, le sexe et la richesse familiale, mais a constaté que le plus grand risque que les adolescents vapotent semblait être le fait d’avoir un billet de 20 $ dans leur poche.

« Tout adolescent disposant de plus de 20 $ d’argent de poche courait un risque accru », a déclaré Battista.

L’histoire continue sous la publicité

« Nous avons donc eu quelques questions sur la manière dont ils obtenaient leur argent de poche disponible et cela provenait de diverses sources.

« Certains avaient de l’argent de poche provenant d’un chèque de paie, d’un emploi à temps partiel ou d’un travail occasionnel comme le baby-sitting, et d’autres l’avaient grâce à une allocation. »

Recevez des nouvelles hebdomadaires sur la santé Recevez chaque dimanche les dernières nouvelles médicales et informations sur la santé.

Battista a déclaré qu’une étude précédente menée par l’université avait révélé que le nombre de jeunes qui vapotaient en Ontario était passé de 7,6 % en 2013-2014 à 25,7 % en 2018-2019, tandis que la consommation de tabac avait diminué de 11 % à 7,9 %.

« Notre étude portait spécifiquement sur les taux hebdomadaires de vapotage et nous avons constaté que 16 % des élèves du secondaire participant à notre étude vapotaient au moins une fois par semaine », a-t-elle déclaré.

Bien que l’étude ait révélé que les utilisateurs de vape étaient répartis dans une grande variété de groupes démographiques, on ne pouvait pas en dire autant de ceux qui vapotaient et fumaient à la fois.

« Une autre conclusion clé de l’étude était qu’en ce qui concerne le tabagisme et le vapotage, ceux que nous appelons les doubles utilisateurs, les adolescents de genres divers ou issus de familles relativement moins aisées étaient plus à risque », a expliqué Battista.





2:04

La taxe sur le vapotage est-elle suffisante pour empêcher les générations futures de devenir dépendantes ?



Tendance actuelle Meredith, la femme de Johnny Gaudreau, annonce sa troisième grossesse lors d’un éloge funèbre émouvant

Air Canada pourrait commencer à annuler des vols vendredi en raison d’une grève imminente

L’étude a utilisé des informations recueillies dans le cadre de l’étude Compass, qui a interrogé 46 000 élèves du secondaire en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

L’histoire continue sous la publicité

Bien que l’étude de Waterloo ait fourni de nombreuses informations sur les jeunes et le vapotage, elle n’a pas examiné où les jeunes achetaient le matériel de vapotage, car celui-ci est limité en fonction de l’âge partout au Canada.

La réglementation fédérale exige que les personnes soient âgées de plus de 18 ans pour acheter des produits de vapotage, bien qu’un certain nombre de provinces aient repoussé les restrictions d’âge à 19 ou 21 ans.

UN Enquête 2021 de Santé Canada ont constaté qu’une majorité d’adolescents qui vapotaient achetaient des produits de vapotage par l’intermédiaire de leur famille et de leurs amis.

Les chercheurs espèrent que les données recueillies inciteront les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées en matière d’éducation à la prévention.

« Nous espérons qu’en identifiant les personnes à risque, cela pourra aider les décideurs au niveau politique, mais aussi au niveau scolaire et communautaire, à prendre des décisions fondées sur des données probantes pour leurs programmes de prévention », a déclaré Battista.

Dans un communiqué, elle a souligné que de nombreux adolescents développent des comportements qui dureront toute leur vie au cours de leurs années de lycée.

« L’adolescence est une période charnière pour le développement des comportements liés à la consommation de substances, et les élèves qui commencent à utiliser des cigarettes électroniques et des cigarettes maintenant courent un plus grand risque de problèmes tels que la dépendance et les conséquences sur la santé plus tard dans la vie », a déclaré Battista.