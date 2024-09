Les adolescents qui consomment du cannabis altèrent-ils leur cerveau et risquent-ils de vivre des expériences psychotiques ? Une étude cherche des réponses – Dal News

Les épisodes peuvent impliquer des hallucinations auditives et visuelles, des pensées délirantes et des changements de perception, conduisant parfois à la détresse et à l’automutilation.

Ces expériences psychotiques ne perturbent pas le fonctionnement normal des individus, mais elles touchent entre 17 et 60 % des jeunes à un moment ou à un autre de leur vie. Les études montrent que toutes les personnes atteintes d’expériences psychotiques ne développent pas nécessairement une psychose, mais celles qui en souffrent à l’adolescence ont trois à quatre fois plus de risques de développer un trouble psychotique.

Les recherches suggèrent également que le cannabis pourrait jouer un rôle dans le développement de la psychose, mais on sait peu de choses sur la manière dont la drogue affecte la structure et la fonction réelles du cerveau, en particulier à un jeune âge et pour les personnes atteintes de PLE.

Des chercheurs de l’Université Dalhousie tentent de mieux comprendre cette relation potentielle avec une étude novatrice qui utilisera des techniques d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour examiner le cerveau de différents groupes de jeunes de 15 et 16 ans.

Intervention précoce

Dr Phil TibboLe Dr Tibbo, professeur de psychiatrie, recrute des adolescents d’Halifax qui consomment du cannabis et d’autres qui n’en consomment pas, ainsi que des adolescents qui ont des PLE et d’autres qui n’en ont pas. Le Dr Tibbo utilisera l’IRM pour déterminer si le THC, ou tétrahydrocannabinol, le principal ingrédient psychoactif du cannabis, a un effet sur la matière blanche du cerveau et s’il est lié à l’incidence des PLE. Il prévoit recruter 160 participants, répartis également entre ceux qui consomment du cannabis et ceux qui n’en consomment pas.

« Des expériences de type psychotique existent dans la population, davantage chez les jeunes que chez les adultes. Nous essayons de déterminer quels sont les effets du cannabis chez les personnes atteintes de PLE et chez celles qui n’en ont pas, sur la structure du cerveau, en particulier sur la matière blanche du cerveau.

« Nous recrutons des jeunes de 15 à 16 ans parce que nous misons sur une intervention précoce. Nous savons que chez certaines personnes, la consommation de cannabis peut provoquer une psychose, mais avant cela, il existe des symptômes psychotiques aigus. Nous essayons donc d’examiner avec les plus jeunes le lien entre la consommation de cannabis et les symptômes de ce spectre psychotique. »

Le projet recueille également des données sur la fréquence de consommation de cannabis et la concentration en THC, dont les études menées en Europe ont montré qu’elle a doublé dans certaines régions au cours de la dernière décennie. Ce phénomène se constate également en Amérique du Nord.

Les plantes de cannabis cultivées naturellement contiennent généralement deux à trois pour cent de THC, tandis que les plantes récoltées commercialement peuvent être aussi puissantes que 25 pour cent de THC.

« Le produit auquel nos adolescents sont exposés aujourd’hui est différent de celui d’il y a 10 ou 15 ans et je pense que c’est une nuance de compréhension dont les gens doivent être conscients », dit-il. « C’est un grand changement. »

Soutenir des choix éclairés

On estime que 21 % des jeunes de 16 à 19 ans qui consomment du cannabis le font quotidiennement, selon le rapport fédéral de 2023. Enquête sur le cannabis au CanadaLe taux passe à 23 % pour les personnes âgées de 20 à 24 ans.

Heath D’Alessio, conseiller stratégique pour le projet Cannabis et santé mentale et personne ayant vécu une expérience de psychose liée à sa consommation de cannabis, affirme que ce type de travail est essentiel pour fournir aux gens des informations fondées sur des preuves sur le cannabis.

« La psychose n’est pas bien comprise et le manque de connaissances du public peut la rendre effrayante, mais la recherche qui explore les mécanismes et les causes de la psychose et des expériences de type psychotique est vraiment importante pour aider à promouvoir la sensibilisation et la compréhension afin d’essayer de dissiper les peurs, la stigmatisation et les malentendus du grand public à propos de la psychose », disent-ils.

« En ce qui concerne sa relation avec le cannabis, il est important que les gens aient accès à des informations impartiales et à un soutien sans jugement afin qu’ils puissent faire des choix éclairés. »

Pour l’étude du Dr Tibbo, les participants potentiels sont sélectionnés par téléphone pour s’assurer qu’ils sont éligibles. S’ils sont acceptés, ils viennent ensuite dans l’espace de recherche et passent une IRM, ce qui prend environ une heure. Ils seront rémunérés pour leur participation.

Le Dr Tibbo espère que ces résultats permettront aux gens de mieux comprendre les effets du cannabis sur le développement de la substance blanche du cerveau des adolescents et le rôle causal potentiel du cannabis dans la psychose.

« C’est une substance légale et elle ne sera plus jamais illégale », dit-il. « Il ne s’agit pas d’abstinence. Il s’agit plutôt de savoir qu’il faut être conscient des risques et que si vous vivez des expériences qui ne se passent pas comme elles devraient, vous devriez probablement arrêter ou consulter quelqu’un d’autre. »

Si vous souhaitez participer ou en savoir plus sur l’étude, veuillez envoyer un courriel ou un message texte à [email protected] ou au 902-717-4946.