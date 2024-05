Les adolescents qui consomment de la marijuana sont plus susceptibles de souffrir de troubles psychotiques, selon une étude

Les adolescents qui ont consommé du cannabis au cours de la dernière année présentaient un taux considérablement plus élevé de troubles psychotiques, selon une étude publiée mercredi.

L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Université de Toronto, a révélé un risque 11 fois plus élevé de développer un trouble psychotique chez les adolescents qui consommaient du cannabis par rapport à ceux qui n’en consommaient pas. Lorsque l’analyse se limitait aux visites aux urgences et aux hospitalisations, les troubles psychotiques étaient multipliés par 27 chez les adolescents ayant consommé cette drogue.

« Quand je vois des jeunes présentant des symptômes psychotiques, ils consomment presque toujours beaucoup de cannabis », a déclaré le Dr Leslie Hulvershorn, pédopsychiatre et directeur du département de psychiatrie de l’Université d’Indiana, qui n’a pas participé à l’étude. « Il serait inhabituel de voir une personne se présenter à l’hôpital avec des symptômes psychotiques et ne pas avoir fumé de cannabis. »

L’article s’ajoute au nombre croissant de recherches qui associent le cannabis à un risque accru de troubles psychotiques, en particulier à l’adolescence. La consommation de marijuana, en particulier de produits très puissants, a été associée à divers troubles de santé mentale, notamment la schizophrénie, l’anxiété et la dépression.

«Je pense qu’il existe suffisamment de preuves pour que nous puissions formuler des recommandations selon lesquelles les adolescents ne devraient probablement pas consommer de cannabis», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Andre McDonald, chercheur postdoctoral à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. « Si nous pouvons demander aux adolescents de retarder leur consommation jusqu’à ce que leur cerveau se développe un peu plus, je pense que ce serait bon pour la santé publique. »

Même si la plupart des adolescents qui consomment du cannabis ne développeront pas de troubles psychotiques, a déclaré McDonald, les résultats sont préoccupants étant donné à quel point ces conditions peuvent être débilitantes.

La nouvelle étude, comme les recherches antérieures sur la marijuana et la psychose, ne prouve pas directement que la marijuana provoque des troubles psychotiques. S’il est possible que les adolescents sujets à développer des troubles psychotiques soient également plus susceptibles de consommer du cannabis, cela est peu probable en raison de l’association frappante, a déclaré Hulvershorn.

« L’ampleur de l’effet ici est tout simplement difficile à croire, car il n’est pas lié au cannabis », a déclaré Hulvershorn.

Il n’y avait aucune association entre la consommation de cannabis et les troubles psychotiques chez les personnes âgées de 20 à 33 ans.

« Il y a quelque chose dans ce stade du développement cérébral que nous n’avons pas encore entièrement caractérisé – où il existe une fenêtre de temps pendant laquelle la consommation de cannabis peut augmenter le risque de psychose », a déclaré le Dr Kevin Gray, professeur de psychiatrie et directeur des sciences de la toxicomanie. à l’Université médicale de Caroline du Sud qui n’a pas participé à l’étude. « Cette étude met vraiment l’accent sur le fait de retarder la consommation de cannabis jusqu’à l’âge de 20 ans, ce qui pourrait atténuer l’un des risques potentiellement les plus graves. »

L’administration Biden s’oriente vers le reclassement de la marijuana de l’Annexe I à l’Annexe III, moins dangereuse, ce qui reconnaîtrait également ses avantages médicaux au niveau fédéral. Bien que ce changement potentiel soit attendu plus tard cette année, le cannabis est actuellement légal dans 24 États pour un usage récréatif.

La consommation de marijuana chez les élèves du secondaire a demeuré stable au cours des dernières années. Près d’un élève de 12e sur 3 a déclaré l’avoir utilisé au cours de l’année précédente, selon l’enquête Monitoring the Future 2023, une enquête annuelle qui mesure la consommation de drogues et d’alcool chez les adolescents du pays.

La nouvelle recherche, publiée dans la revue respectée Psychological Medicine, comprend des données provenant de plus de 11 000 adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à 24 ans au début de l’étude.

Les auteurs sont tirés de l’Enquête annuelle sur la santé dans les collectivités canadiennes, axée sur la période 2009 à 2012. Les participants ont ensuite été suivis jusqu’à neuf ans après l’enquête initiale pour suivre toutes les visites qu’ils auraient pu avoir chez le médecin ou aux urgences ou chaque fois qu’ils ont été admis à l’hôpital. les hôpitaux..

Parmi les adolescents hospitalisés ou visités aux urgences pour des troubles psychotiques, environ 5 sur 6 avaient déclaré avoir déjà consommé du cannabis.

« Nous constatons sans cesse que cette fenêtre de développement de l’adolescence est à très haut risque », a déclaré Gray.

On ne sait pas vraiment pourquoi, a-t-il ajouté, mais une théorie est que les perturbations du système endocannabinoïde à l’adolescence pourraient rendre les symptômes psychotiques plus probables. Le système endocannabinoïde est un système de signalisation complexe dans le cerveau ciblé par la marijuana. Cela pourrait rendre plus difficile la distinction entre la réalité et ce qui se passe dans la tête, entraînant des symptômes tels que des hallucinations.

Les auteurs n’ont pas spécifiquement examiné comment la puissance des produits à base de marijuana affectait le risque de troubles mentaux, bien que des recherches antérieures aient révélé un risque accru.