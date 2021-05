Les adolescents peuvent échanger gratuitement avec Fidelity. Ce que les parents devraient savoir

Fidelity Investments étend ses comptes de placement sans frais à un nouveau groupe: les adolescents.

Avec l’autorisation et les conseils parentaux, bien sûr.

La société d’investissement a annoncé mardi la Compte Fidelity Youth, un compte de courtage spécialement conçu pour aider les enfants de 13 à 17 ans à investir, épargner et dépenser. Les comptes sont disponibles pour les adolescents dont les parents ou tuteurs ont des comptes Fidelity et permettent aux jeunes d’épargner, ainsi que d’acheter et de vendre des actions cotées aux États-Unis, la plupart des fonds négociés en bourse et des fonds communs de placement Fidelity.

Le compte est livré avec une carte de débit et permet aux adolescents de négocier sans frais de compte ni commissions. Les parents sont en mesure de surveiller l’activité, ce qui, selon Fidelity, contribuera à stimuler les conversations sur les finances personnelles et à investir avec leurs enfants.

«Notre objectif pour le compte Fidelity Youth est d’encourager les jeunes Américains à apprendre par l’action et à favoriser des conversations familiales significatives sur des sujets financiers», a déclaré Jennifer Samalis, vice-présidente principale des acquisitions et de la fidélisation chez Fidelity Investments, dans un communiqué. Lorsque l’adolescent aura 18 ans, le compte passera à un compte de courtage standard.

Les avantages d’avoir ce compte

Les jeunes investisseurs ont de plus en plus sauté sur le marché, se plongeant dans la frénésie GameStop ou capturant des dogecoins.

Mais peu d’entreprises d’investissement s’adressent aux enfants – même Robinhood, la plateforme de trading en ligne populaire, exige que les utilisateurs aient 18 ans ou plus.

«Tout ce qui suscite une conversation sur les finances personnelles dans votre maison est formidable», a déclaré le planificateur financier agréé Tom Henske, conseiller financier de Fifth Avenue Financial à New York. « Tout ce qui incite vos enfants à en parler ou à s’y intéresser n’est de bon augure que pour le long terme. »

Utiliser un compte comme celui de Fidelity peut être une excellente occasion d’apprendre à votre enfant à développer de bonnes habitudes financières et de lui donner une certaine expérience en la matière. Le compte Fidelity donne aux enfants plus d’indépendance que les autres comptes de garde, ce qui est également positif, selon Yanely Espinal, directeur de la sensibilisation à l’éducation chez Next Gen Personal Finance.