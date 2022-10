Les adolescents Pedri et Gavi prolongent la séquence de victoires à Barcelone à 7

Barcelone, Espagne — Barcelone est revenue en tête du classement de la Liga avec un 1-0 sur le Celta Vigo dimanche. Cette victoire était leur septième consécutive.

Les faiseurs de différence étaient Gavi, qui a bien joué, et Pedri, dont le premier but a suffi à sceller la victoire.

Sam Marsden d’ESPN a une réaction et une analyse de l’Espagne.

Réaction rapide

1. Les jeunes Pedri et Gavi mènent le Barça à la victoire

Les milieux de terrain adolescents Pedri et Gavi ont aidé Barcelone à franchir la ligne alors qu’ils entamaient une série de six matchs potentiellement décisifs pour la saison en 17 jours avec une victoire 1-0 sur le Celta Vigo au Camp Nou pour revenir au sommet de la Liga.

Le Barça a été si dépendant des buts de l’attaquant vétéran Robert Lewandowski jusqu’à présent cette saison, mais c’est le jeune duo de milieu de terrain qui s’est combiné pour marquer le seul but du match en première mi-temps. Gavi a violé le piège du hors-jeu du Celta et lorsque son centre dangereux n’a été qu’à moitié traité par Unai Nunez, Pedri a eu la simple tâche de faire rouler le ballon à bout portant.

Mais ce n’est pas seulement le but qui les a distingués de leurs coéquipiers. Gavi, 18 ans, était partout, volant à 200 milles à l’heure, faisant des tacles à une extrémité, puis tournant presque à l’autre bout quelques secondes plus tard. Pedri, 19 ans, quant à lui, a peut-être attiré le plus grand woo de la nuit de la foule locale lorsqu’il a muscade Hugo Mallo alors qu’il battait trois hommes pour porter le ballon vers l’avant avant de nourrir Ferran Torres.

La tâche des deux jeunes est maintenant de livrer face à une opposition supérieure, en commençant par un match incontournable de la Ligue des champions contre l’Inter Milan mercredi, puis à l’extérieur au Real Madrid dimanche prochain, un match dans lequel le Barça entre en tant que leader de la ligue à la différence de buts après le Victoire du Celta. Villarreal, l’Athletic Bilbao et le Bayern Munich suivent.

2. Ter Stegen brise la malédiction des Aspas

Iago Aspas aime jouer contre Barcelone. Il a marqué 10 buts en 16 matchs contre eux sous les couleurs du Celta. Son bilan face à Marc-André ter Stegen est encore meilleur : neuf en 11 sorties.

Lorsque le ballon lui est tombé à la 84e minute, vous auriez mis de l’argent sur lui pour faire taire le Camp Nou et battre Ter Stegen. Au lieu de cela, Ter Stegen s’est fait grand et a retourné le ballon en corner avec sa jambe. C’était un autre énorme arrêt du gardien de but allemand, qui a maintenant gardé sept draps propres en huit matchs de Liga.

Le Barça n’aurait pas pu se plaindre si le Celta avait trouvé un égaliseur tardif. Dans un match de deux mi-temps, les visiteurs ont dominé les 45 secondes. Seuls les arrêts de Ter Stegen et les derniers blocs de Marcos Alonso et Sergio Busquets ont permis à l’équipe de Xavi Hernandez de conserver les trois points.

Pedri, à droite, a marqué le vainqueur du match pour soulever Barcelone sur Celta Vigo dimanche, et Gavi a aidé. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

3. Un plan anti-Vinicius

La longue liste de blessures du Barça en défense oblige Xavi à expérimenter avant les prochains matchs contre l’Inter et Madrid. Avec Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Hector Bellerin tous blessés, il a aligné un arrière quatre qui comprenait trois arrières gauches contre le Celta : Alonso, Alejandro Balde et Jordi Alba.

Alba a commencé dans sa position naturelle, mais Alonso a été déployé comme défenseur central de fortune aux côtés de Gerard Pique et Balde, pour le deuxième match de championnat consécutif, a commencé à l’arrière droit. Cela pourrait être un aperçu de qui Xavi veut y jouer contre Madrid, où le rythme sera nécessaire pour défendre Vinicius Jr.

Araujo a été l’arrière droit contre Madrid lors des derniers matchs, mais l’Uruguayen vient de subir une intervention chirurgicale. Sergi Roberto est disponible, mais il revient tout juste d’une blessure. Par conséquent, Balde, 18 ans, arrière gauche, pourrait se voir confier la plus grande tâche de sa jeune carrière au Santiago Bernabeu le week-end prochain.

Notes des joueurs

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen 8, Balde 6, Pique 6, Alonso 6, Alba 6, Busquets 6, Pedri 7, Gavi 7, Raphinha 6, Lewandowski 6, Torres 5

Sous-titres : De Jong 6, Ansu 6, Dembele 6, Roberto 5, Garcia 5

Celta Vigo (4-4-2) : Marchesin 7 ; Mallo 6, Aidoo 6, Nunez 5, Galan 6 ; Cervi 7, Veiga 6, Beltran 6, Oscar 6 ; Aspas 7, Larsen 6

Sous-titres : Perez 6, Solari 6, Pacencia 5, Mingueza 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Marc-André Ter Stegen, Barcelone

Cela aurait été Gavi sans une série d’arrêts en seconde période de Ter Stegen. L’Allemand avait en fait gaspillé le ballon à quelques reprises, mais ses arrêts ont de nouveau valu au Barça trois points.

Le pire : Ferran Torres, Barcelone

L’attaquant espagnol semble manquer de confiance. N’a pas pris les risques qui se présentaient à lui et a été remplacé au début de la seconde période. Il a besoin d’une série de matchs pour trouver son rythme, mais cela semble peu probable avec la concurrence d’Ousmane Dembele, Ansu Fati et Raphinha.

Faits saillants et moments marquants

En l’espace de 17 minutes, ce sont en effet les adolescents qui ont donné l’avantage à Barcelone. Pedri, l’Espagnol de 19 ans, a trouvé le tap-in qui a décidé du résultat.

Pedri ouvre le score pour le Barça 💎 pic.twitter.com/CDUl4u2VuS — ESPN FC (@ESPNFC) 9 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous devons faire notre autocritique aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez. “La première mi-temps est bonne, l’intensité était bonne, nous avons créé beaucoup d’occasions et nous devons tuer le match. Si nous obtenons la seconde, tout change. Nous n’étions pas bons en seconde période. Nous avons laissé le Celta presser. “

“Nous devons savourer ces trois points car ils sont importants pour nous maintenir en tête”, a ajouté Xavi. “Le Clasico est imprévisible. L’année dernière, nous sommes allés mal et avons fini par gagner 4-0. Nous allons essayer de gagner et de montrer du caractère comme nous l’avons fait la saison dernière.”

“Je pense que nous méritons plus qu’un seul point”, a déclaré le capitaine du Celta Aspas à DAZN. “Nous méritions de gagner. Nous avons eu une excellente deuxième mi-temps, nous avons eu cinq ou six bonnes occasions de marquer, mais l’habitude est de perdre ici.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Pedri a marqué son deuxième but en Liga cette saison et le premier depuis la troisième semaine de la saison (28 août). C’était son huitième but en carrière en Liga. Depuis 2010-11, seuls neuf autres milieux de terrain adolescents dans les 5 meilleures ligues européennes ont marqué plus de buts que lui au cours de cette période.

Les six feuilles blanches consécutives de Barcelone sont les deuxièmes de l’histoire de l’équipe avant une édition de la ligue de Le classique contre le Real Madrid (le record est de huit consécutifs en 1973).

Les sept victoires consécutives du Barça en Liga sont à égalité pour la deuxième meilleure séquence de l’équipe avant d’affronter le Real Madrid (huit est le record en 1999).

Suivant

Barcelone: Le Barça accueille l’Internazionale en UEFA Champions League le mercredi 12 octobre à 15 h HE. Ensuite, le Barça revient en Liga et se dirige vers le Real Madrid pour le classique le 16 octobre. (Regardez en direct sur ESPN +.)

Celta Vigo : Les Célestes accueillera la Real Sociedad en action LaLiga à 8 h HE le dimanche 16 octobre. (Regardez en direct sur ESPN +.)