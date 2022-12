Les adolescents “luddites” ne veulent pas de vos goûts

Un dimanche récent, un groupe d’adolescents s’est réuni sur les marches de la bibliothèque centrale sur Grand Army Plaza à Brooklyn pour commencer la réunion hebdomadaire du Luddite Club, un groupe de lycée qui promeut un style de vie d’auto-libération des médias sociaux et de la technologie. . Alors que la douzaine d’adolescents se dirigeaient vers Prospect Park, ils ont caché leurs iPhones – ou, dans le cas des membres les plus dévots, leurs téléphones à clapet, que certains avaient décorés d’autocollants et de vernis à ongles. Ils montèrent une colline vers leur point habituel, un monticule de terre situé loin des foules du parc. Parmi eux se trouvait Odille Zexter-Kaiser, une élève du lycée Edward R. Murrow à Midwood, qui a traversé des feuilles en Doc Martens et des chaussettes en laine dépareillées. “C’est un peu mal vu si quelqu’un ne se présente pas”, a déclaré Odille. « Nous sommes ici tous les dimanches, qu’il pleuve ou qu’il vente, même qu’il neige. Nous ne restons pas en contact les uns avec les autres, donc vous devez vous présenter. Après que les membres du club aient rassemblé des bûches pour former un cercle, ils se sont assis et se sont retirés dans une bulle de sérénité.

Certains ont dessiné dans des carnets de croquis. D’autres peints avec un kit aquarelle. L’un d’eux ferma les yeux pour écouter le vent. Beaucoup lisaient attentivement – ​​les livres dans leurs cartables comprenaient «Crime et châtiment» de Dostoïevski, «Maus II» d’Art Spiegelman et «La consolation de la philosophie» de Boèce. Les membres du club citent en héros des écrivains libertins comme Hunter S. Thompson et Jack Kerouac, et ils ont un penchant pour des œuvres condamnant la technologie, comme « Player Piano » de Kurt Vonnegut. Arthur, l’aardvark PBS à lunettes, est leur mascotte.

Image Clementine Karlin-Pustilnik, Odille Zexter-Kaiser et Jameson Butler lors d’un récent rassemblement du Luddite Club à Prospect Park à Brooklyn. Le crédit… Scott Rossi pour le New York Times