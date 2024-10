Les adolescents épuisés par la gestion du diabète sont confrontés à des complications plus élevées, selon une étude

Les adolescents et les jeunes adultes canadiens vivant avec le diabète courent deux fois plus de risques d’hospitalisation et de visites aux urgences que les jeunes enfants atteints de cette maladie, affirment les médecins suggérant des changements dans la façon dont les soins sont organisés pour les familles touchées.

Dans le diabète de type 1, le pancréas est incapable de produire de l’insuline, une hormone qui permet à l’organisme d’utiliser le glucose, un sucre, dans les aliments pour produire de l’énergie. Les quelque 300 000 Canadiens ayant la maladie chronique besoin de recevoir des injections d’insuline tous les jours ou d’utiliser une pompe à insuline pour survivre.

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont également besoin de contrôles cliniques réguliers, car une perte de contrôle de la glycémie peut entraîner de graves complications oculaires et rénales, des lésions nerveuses nécessitant des amputations, voire la mort.

Dans le numéro d’octobre de la revue The Lancet Diabète et endocrinologiela Dre Meranda Nakhla, endocrinologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et son équipe ont utilisé les données administratives de la santé du Québec pour estimer le risque de lacunes dans les soins réguliers du diabète pour les complications chez les enfants de moins de 10 ans et les adultes de moins de 23 ans.

« Auprès des adolescents et des jeunes adultes, [the complication] Cela a tendance à être davantage lié à une omission d’insuline et peut-être simplement à un sentiment d’épuisement dû au diabète et à ne pas vouloir y faire face », a déclaré Nakhla. « Ils peuvent arrêter de prendre de l’insuline et un jour plus tard se retrouver aux urgences avec une acidocétose diabétique. « .

La Dre Meranda Nakhla se demande si les cliniques devraient d’abord s’attaquer aux problèmes de santé mentale avant de s’attaquer à la gestion du diabète chez les adolescents et les jeunes adultes. (Centre universitaire de santé McGill)

Dans l’acidocétose diabétique, il y a trop d’acide dans les fluides corporels et cela peut obliger le patient à être admis à l’unité de soins intensifs. Nakhla a déclaré que chez les adolescents et les jeunes adultes, cela a tendance à être évitable.

Par rapport aux enfants de moins de 10 ans, la probabilité de visites aux urgences liées au diabète a augmenté de 1,8 fois entre 14 et 15 ans. Le nombre de visites a augmenté jusqu’à près de 2,4 fois pour les 22-23 ans par rapport aux plus jeunes enfants.

Du recul pour les parents

Une partie du défi, a déclaré Nakhla, consiste pour les parents à prendre du recul par rapport à la gestion de tous les aspects du diabète de leur enfant et à jouer un rôle plus solidaire qui permet à l’enfant d’avoir plus d’autonomie.

Depuis l’âge de deux ans, les parents de Max Lagrange planifiaient soigneusement les repas et les collations de leur fils, vérifiaient sa glycémie et ajustaient les doses d’insuline.

Max, aujourd’hui âgé de 15 ans, a commencé à gérer seul son diabète il y a quatre ans.

Max Lagrange, 15 ans, gère désormais seul son diabète, même s’il dit que cela peut parfois être difficile. (Proposé par Maïa Kapahi)

« En tant qu’adolescent, j’ai [got] beaucoup de choses à faire, l’école et les activités, donc il s’agit probablement simplement de trouver le temps et de le faire par moi-même », a déclaré Max à propos des défis.

La mère de Max, Maïa Kapahi, a déclaré qu’il faisait un excellent travail.

« Maintenant, il parcourt la ville avec ses amis, mange seul, est actif, et il doit faire tous ces calculs dans sa tête », a déclaré Kapahi.

Mais se concentrer sur la quantité de glucides contenus dans un hamburger de restauration rapide lors d’une sortie entre amis au centre-ville de Montréal n’est peut-être pas une priorité, a-t-elle reconnu.

Max dispose d’un glucomètre continu qui lui envoie constamment, ainsi qu’à ses parents, des alertes lorsqu’il entre dans une zone dangereuse en termes de glycémie.

« Sans cela, je pense que nous aurions pu avoir de très nombreuses situations dans lesquelles il aurait pu se retrouver à l’hôpital avec un faible taux de sucre dans le sang ou une glycémie élevée à long terme, ce qui pourrait également être dangereux », a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’insuline incluse dans l’accord d’assurance-médicaments du Canada :

Médicaments sur ordonnance gratuits au Canada : qu’est-ce qui est couvert ? | À propos de ça Le gouvernement libéral fédéral et le NPD se sont entendus sur un cadre pour une nouvelle législation sur l’assurance-médicaments, ouvrant la voie à la gratuité de certains médicaments d’ordonnance au Canada. Andrew Chang examine pourquoi la première phase du plan proposé couvrira certains traitements de contraception et du diabète, et quelles questions demeurent.

Les glucomètres en continu ne sont pas universellement financés par l’État au Canada.

Santé mentale, puis contrôle du diabète ?

Ce qui est nouveau dans les résultats du Québec, c’est qu’ils mettent en évidence le fait que les lacunes dans les visites pour soins du diabète commencent à un plus jeune âge que prévu auparavant, a déclaré le Dr Rayzel Shulman, endocrinologue pédiatrique à l’Hospital for Sick Children de Toronto.

Étant donné que le cerveau des adolescents et des jeunes adultes n’est pas complètement développé, planifier à l’avance, réfléchir aux conséquences de leurs actes et contrôler leurs impulsions diffère de celui de leurs parents.

« C’est pourquoi ils courent un risque plus élevé d’avoir des problèmes de santé immédiats liés à leur diabète, comme une hypoglycémie grave et une acidocétose », a déclaré Shulman.

Shulman, qui est également scientifique adjointe à l’Institut de recherche en santé de l’Ontario ICES, s’attend à ce que les découvertes québécoises s’appliquent à tout le pays, même si elle a ajouté que la personnalisation des programmes est également importante.

Les sources de données de l’étude n’incluaient pas les visites d’infirmières ou de diététistes, qui ont tendance à avoir lieu lors des rendez-vous chez le médecin. Les chercheurs n’ont pas non plus pu faire la distinction entre le diabète de type 1 et les autres types de diabète, même si les auteurs affirment que la plupart des enfants, adolescents et adultes émergents atteints de diabète au Québec sont atteints de diabète de type 1.

Nakhla, clinicienne-chercheuse à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, a déclaré que des données antérieures montraient que le risque de dépression et d’anxiété chez les adolescents et les jeunes adultes diabétiques est beaucoup plus élevé que chez ceux qui ne le sont pas.

» Devons-nous d’abord nous attaquer aux problèmes de santé mentale avant de nous attaquer à la gestion efficace de votre diabète ? » » a demandé Nakhla.

L’hôpital de Shulman utilise des messages texte pour envoyer des rappels de rendez-vous aux adolescents et aux jeunes adultes ainsi que des messages mensuels sur le diabète. Il a récemment ajouté un chatbot à intelligence artificielle programmé avec des réponses provenant de sources fiables.

Kapahi a suggéré que les personnes entrant dans l’âge adulte réagissent également aux adolescents. « Qui sont vraiment… les modèles quand on est adolescent, n’est-ce pas ? »