Les adolescents du Bayern et de Chelsea participent au tournoi commémoratif de l’Holocauste

NUREMBERG, Allemagne (AP) – Le silence a duré longtemps après que le survivant de l’Holocauste Shaul Paul Ladany eut fini de parler à certains des jeunes footballeurs les plus talentueux d’Europe.

Ladany, 86 ans, n’avait même pas mentionné qu’il avait terminé un semi-marathon 10 jours auparavant. Il y avait trop de choses à dire aux joueurs des moins de 17 ans de Chelsea, du Bayern Munich, du Maccabi Tel Aviv et d’autres clubs de haut niveau.

Huit équipes représentant cinq pays ont participé au Walther Bensemann Memorial Tournament à Nuremberg ce week-end. Chelsea a battu l’équipe italienne de Bologne 3-1 lors de la finale de dimanche, mais plus important encore, tous les joueurs ont acquis de nouvelles perspectives sur la tolérance, l’égalité et la réconciliation en participant à la compétition.

Ladany est deux fois olympienne et a été membre de l’équipe israélienne ciblée aux Jeux olympiques de Munich en 1972 par le groupe palestinien Black September. Onze de ses coéquipiers ont été tués dans le massacre.

Ladany avait établi le record du monde existant dans la marche de 50 milles plus tôt cette année-là. C’est un ingénieur, un conférencier, un professeur. Il avait 8 ans lorsqu’il a été emmené au camp de concentration de Bergen-Belsen. Il a survécu.

“Des questions?” a-t-il demandé à la salle pleine de joueurs après leur avoir parlé de sa vie pendant 90 minutes samedi.

Il n’y en avait pas. Les oiseaux gazouillaient joyeusement à l’extérieur, mais il n’y avait pas un coup d’œil des joueurs attentifs.

“Si j’ai été capable, avec mes discussions sur ce que j’ai vécu et ce que j’ai réussi (à faire), de pénétrer leur cerveau, alors je crois que j’ai réussi”, a déclaré Ladany à l’Associated Press. “Alors j’ai vraiment réussi à faire ce que j’aurais dû faire.”

Ladany a également parlé aux joueurs vendredi, lorsqu’ils se sont rassemblés sur la route pavée à l’extérieur du château de Nuremberg pour être organisés en groupes pour des ateliers, des conférences ou des excursions pour en savoir plus sur les horreurs perpétrées sous le régime nazi. Certains ont été amenés à voir les tristement célèbres terrains de rassemblement nazis à proximité.

“Il est très important de se souvenir de ce qui s’est passé et de le dire à haute voix, pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré à l’AP le manager de l’équipe du Maccabi Tel Aviv, Leon Asraf. “Jamais. Pour nous, pour vous, pour tout le monde, partout dans le monde.

Les clubs allemands Eintracht Frankfurt, Nuremberg et Karlsruher SC, et Cracovia de Cracovie en Pologne, ont complété la composition de la compétition organisée par Nie Wieder (Never Again) et Makkabi Germany avec le soutien de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

Les joueurs l’ont également soutenu.

« J’aime apprendre différentes histoires. Par exemple, hier, en apprenant sur l’antisémitisme, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la façon dont les Juifs ont traversé la discrimination et le génocide », a déclaré l’ailier de Chelsea Chinonso Chibueze. “J’apprends de cela pour m’assurer que cela ne se reproduira plus jamais, que nous apprenons de nos erreurs et traitons tout le monde de la même manière.”

Son coéquipier Somto Boniface a accepté.

“Cela a été très bénéfique d’en savoir plus sur ce qui s’est passé dans le passé pour éviter que cela ne se reproduise”, a déclaré l’arrière gauche de 16 ans.

Le tournoi est nommé en l’honneur du pionnier du football Walther Bensemann, qui a fondé des clubs dont les prédécesseurs de Francfort et de Karlsruhe. Il a également fondé le magazine de football Kicker qui reste populaire aujourd’hui. Bensemann a été contraint de démissionner du magazine et de fuir l’Allemagne en raison de ses racines juives en 1933 lorsque les nazis ont pris le pouvoir.

Bensemann avait critiqué les tons de plus en plus nationalistes de la fédération allemande de football et considérait le sport comme un moyen de renforcer le respect et la tolérance entre les nations. Le tournoi a défendu ces idéaux en son nom.

« Le sport est d’une grande importance pour notre société et en Europe, notamment pour connecter et réconcilier. Et, comme le dit le proverbe, pour profiter du football », a déclaré Eberhard Schulz de Nie Wieder. « C’est pourquoi nous le faisons, et c’est pourquoi nous sommes convaincus, comme Walther Bensemann, que nous faisons ce qu’il faut. Et avec succès.

Ladany était l’un des six survivants de l’Holocauste à parler aux joueurs au cours du week-end.

Eva Szepesi a raconté comment elle a été amenée enfant au camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.

“C’est mon devoir, le but de ma vie, de dire ce qui s’est passé pendant la Shoah, l’Holocauste, que des innocents, ma mère, mon petit frère, mon père et de nombreux millions d’innocents ont été réduits au silence. Ils ne peuvent plus le dire. Et c’est pourquoi je dis cela », a déclaré Szepesi avant de tirer les noms des équipes dans un bol pour le tirage au sort de la compétition jeudi.

Ernst Grube a détaillé la terreur exercée sur le peuple juif par les Allemands sous le régime nazi. Grube lui-même a survécu au camp de concentration de Theresienstadt.

Zvi Cohen, qui a appris à jouer de l’harmonica seul à la maison pendant que ses parents travaillaient dans des camps de travail nazis, a expliqué comment cela lui a sauvé la vie lorsqu’il a été découvert par les SS. Cohen avait appris de la radio, donc il ne connaissait que la musique jouée par les nazis.

Walter Frankenstein, qui avait grandi à Berlin comme Cohen, a parlé aux joueurs via un appel en ligne depuis la Suède, mais il portait une écharpe Hertha Berlin pour montrer que ses allégeances n’avaient pas changé malgré tout ce qu’il avait subi.

“La démocratie doit être combattue tous les jours, surtout à l’heure actuelle”, a-t-il déclaré aux joueurs.

Aujourd’hui âgé de 98 ans, Frankenstein a survécu à l’holocauste en se cachant en 1943 lorsque les nazis déportaient des milliers de Juifs de Berlin vers Auschwitz.

Tamar Dreifuss n’a survécu que grâce à une évasion audacieuse de sa mère à l’esprit vif.

Ladany a dit « ce n’est pas vrai » qu’il fallait de la chance pour survivre à l’Holocauste – la chance seule ne suffisait pas.

« Pour survivre à l’Holocauste, il fallait une série d’événements chanceux. Je suis heureux d’avoir été parmi ceux qui ont eu cette série d’événements chanceux », a déclaré Ladany aux joueurs. « Les vraies atrocités, je suis incapable de dire. Les véritables atrocités ont été subies par ceux qui ont été victimes de l’Holocauste.

Mais Ladany ne s’est pas contenté de parler du passé. Il avait aussi des conseils pour les joueurs.

“Ne cherchez pas le succès monétaire”, a déclaré Ladany. « Vous devriez profiter de vos sports et faire de vos sports un mode de vie. Même alors, après avoir atteint votre apogée, restez dans le sport, pour le plaisir ! … Faites-en quelque chose que vous aimez faire.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Ciarán Fahey, The Associated Press