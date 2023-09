Les adolescents défavorisés courent un plus grand risque d’être victimes d’escroqueries par courrier électronique – étude

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les adolescents défavorisés courent un plus grand risque d’être victimes d’escroqueries par courrier électronique que leurs pairs, selon une étude.

Environ un jeune de 15 ans sur sept (14 %) risque de répondre à un e-mail de phishing – mais ce chiffre atteint un cinquième parmi ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés, selon une étude internationale.

Les jeunes défavorisés, qui ont également des capacités cognitives plus faibles, sont les plus susceptibles d’être la proie d’e-mails de phishing, suggèrent les données provenant de 38 pays.

Les élèves – en particulier ceux issus de milieux défavorisés et ayant de faibles résultats scolaires – ont besoin d’un enseignement de meilleure qualité sur les risques en ligne auxquels ils sont confrontés, a déclaré un chercheur de l’University College de Londres (UCL).

Les données de l’étude étaient basées sur plus de 176 000 enfants ayant participé au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) de 2018 – une enquête internationale triennale menée par l’OCDE qui mesure les connaissances des élèves de 15 ans en lecture, en sciences et en mathématiques.

Dans le cadre d’un questionnaire, il a été demandé aux élèves comment ils réagiraient à un scénario inventé dans lequel une entreprise de téléphonie mobile leur annonçait par courrier électronique qu’elle avait gagné un smartphone. L’expéditeur leur a demandé de cliquer sur un lien et de remplir un formulaire avec leurs données pour accéder au téléphone,





Il faut faire davantage pour aider les jeunes à naviguer dans un monde en ligne de plus en plus complexe et dangereux. Professeur John Jerrim, auteur de l’étude

Les réponses possibles incluaient de répondre à l’e-mail pour demander plus de détails, de vérifier l’adresse e-mail de l’expéditeur et de cliquer sur le lien pour remplir le formulaire dès que possible.

Les résultats – publiés dans le British Journal of Educational Studies – ont révélé que les adolescents issus de milieux socio-économiques défavorisés étaient nettement plus susceptibles de déclarer qu’ils cliqueraient sur le lien.

L’écart le plus important concernait les compétences cognitives, avec un quart des élèves peu performants déclarant qu’ils estimaient que cliquer sur le lien était une réponse appropriée, contre 5 % de ceux du quintile supérieur en termes de résultats en lecture.

Les résultats ont montré que les adolescents japonais étaient les moins susceptibles de répondre aux courriels non sollicités (4 %). Le chiffre pour le Royaume-Uni était de 9 %.

Les adolescents du Mexique (30 %) et du Chili (27 %) étaient les plus à risque.

L’auteur de l’étude, le professeur John Jerrim, de l’Institut de recherche sociale de l’UCL, exhorte les écoles à fournir davantage d’enseignements – et de meilleure qualité – sur la façon de reconnaître les méfaits en ligne, y compris les courriels de phishing.

Il a déclaré : « Les groupes socio-économiquement défavorisés sont – du moins dans certains pays – plus exposés aux attaques de phishing que leurs pairs plus favorisés.

« Cela s’explique en grande partie par les différences socio-économiques en matière de capacités cognitives. Malheureusement, les tentatives actuelles des écoles pour résoudre ce problème ne semblent pas particulièrement efficaces.





En plus de veiller à ce que les gens soient informés sur ce problème, il faut également travailler pour s’attaquer à ce problème à la source et empêcher l’envoi de courriers électroniques frauduleux. Julie McCulloch, Association des dirigeants d’écoles et de collèges

L’étude n’a également trouvé aucune preuve claire que les élèves ayant reçu des instructions de leur école sur les dangers des courriels de phishing couraient moins de risques d’être victimes d’une arnaque.

Le professeur Jerrim a ajouté : « Il faut faire davantage pour aider les jeunes à naviguer dans ce qui devient un monde en ligne de plus en plus complexe et dangereux.

« Cela est particulièrement vrai pour certains des groupes les plus vulnérables qui risquent le plus d’être victimes de tentatives de fraude numérique. »

Les résultats proviennent d’un rapport distinct publié par le groupe de sécurité en ligne pour enfants, Internet Matters, plus tôt cette semaine, suggérant que les enfants défavorisés sont plus susceptibles de subir des préjudices en ligne.

Julie McCulloch, directrice des politiques à l’Association of School and College Leaders, a déclaré : « Les écoles sont parfaitement conscientes des risques auxquels les jeunes peuvent être confrontés en ligne et les enseignent aux élèves dans le cadre de leurs relations, de leur sexualité et de leur éducation à la santé.

« La cybercriminalité touche des personnes de tous âges et devient de plus en plus courante. En plus de veiller à ce que les gens soient informés sur ce problème, il faut également travailler pour s’attaquer à ce problème à la source et empêcher l’envoi de courriers électroniques frauduleux.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « L’une des principales priorités de notre stratégie antifraude est de responsabiliser les gens en leur fournissant une meilleure éducation sur la manière de se protéger contre la fraude. C’est pourquoi nous avons travaillé avec l’Association pour l’enseignement de la citoyenneté pour créer un ensemble complet de cours interactifs destinés aux élèves du secondaire. Les thèmes abordés incluent le phishing, le money muling et les escroqueries sur les réseaux sociaux.

« Ce gouvernement est absolument déterminé à lutter contre les escroqueries et nous continuons à travailler intensivement avec nos partenaires pour protéger les jeunes et le grand public contre la fraude.