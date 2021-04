MINNEAPOLIS – Rawan Abdalla a protesté presque tous les jours l’été dernier après la mort de George Floyd. Ainsi, lorsque le verdict devait être annoncé, la jeune femme de 18 ans a anticipé le pire, exhortant même son père à clore son histoire de complaisance tôt au cas où des violences éclateraient.

Comme beaucoup de gens, elle s’est sentie choquée et heureuse quand le verdict de culpabilité a été lu. Elle est allée directement au centre gouvernemental du comté de Hennepin avec sa sœur cadette pour célébrer ce moment historique. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu’elle se retrouve à réfléchir, alors c’est tout?

«Je m’attendais juste à plus», dit-elle. « C’est un peu frustrant d’entendre les gens dire que justice a été rendue parce que nous sommes si loin de la justice. »

Elle s’empresse de souligner que trois autres officiers doivent encore subir leur procès pour la mort de Floyd. Et puis il y a l’officier qui a tiré et tué Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation dans le Brooklyn Center voisin. Sans parler des autres familles du Minnesota qui ont perdu des êtres chers à cause de la police – des personnes dont les noms ne sont pas connus dans tout le pays.

« Cela arrive au point où vous êtes en quelque sorte insensible à cela, où vous n’êtes même plus surpris quand vous voyez un autre nom », a-t-elle déclaré.

Les experts en santé mentale ont averti que le procès de Chauvin pourrait retraumatiser les adolescents qui apprennent ce que signifie être noir en Amérique et développent une compréhension du système juridique, des services de police et de la justice. Certains adolescents étaient inquiets de l’issue du procès et du potentiel de violence si Chauvin était acquitté.

Maintenant, pour Abdalla et d’autres adolescents noirs vivant dans la ville où Floyd a été assassiné, la condamnation de Chauvin ressemble à une responsabilité attendue depuis longtemps, mais pas à la justice. Après avoir subi une épreuve qui a déchiré de vieilles blessures ouvertes, beaucoup exigent des changements substantiels.

Un adolescent espère rallier la même « passion et la même colère » à la manifestation de Floyd

Près de 24 heures après le verdict, Abdalla était en route pour un traitement d’acupuncture gratuit offert dans le nord-est de Minneapolis pour les manifestants blessés.

Elle a retroussé la jambe de son jean pour révéler une méchante blessure au genou après avoir été touchée par une balle en caoutchouc lors des manifestations contre la mort de Wright. Au début, elle pouvait à peine marcher et a dû s’asseoir pendant qu’elle s’entraînait pour son nouvel emploi chez Starbucks.

Son genou commence à guérir, mais elle a dit à l’acupuncteur que ces derniers temps, elle avait du mal à dormir et à manger, avant même de commencer à jeûner pour le Ramadan. Ses épaules sont « comme des roches » et elle serre la mâchoire.

Abdalla a déclaré qu’elle ne pouvait pas regarder la majeure partie du procès, en particulier des images de caméra corporelle inédites, parce que c’était « trop ​​déclencheur ».

« Je ne veux pas m’asseoir et entendre les gens se chamailler, que George Floyd » méritait « sa mort parce que c’est ridicule », a-t-elle déclaré. « Je me soucie de ce procès, mais ma santé mentale compte aussi. »

Au lieu de cela, l’étudiante a sauté les cours pour aller aux manifestations, envoyant souvent des courriels à ses professeurs pour des prolongations sur les devoirs pendant le procès. Tous n’ont pas été compréhensifs, mais Abdalla pense que des manifestations soutenues, et même des pillages et des destructions de biens, sont nécessaires pour obtenir justice.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la justice signifie pour elle, elle a énuméré une liste d’idées: abolir la police, mettre fin à l’incarcération de masse, créer des soins de santé universels, annuler la dette étudiante.

«Nous ne faisons aucun progrès», a-t-elle déclaré. Elle espère « autant d’élan et autant de passion et de colère que nous (avions) pour Floyd pendant l’été. … Nous devrions être là toute la nuit, nous devrions être là toute la journée jusqu’à ce que nous soyons littéralement obligés de partir. »

Si d’autres officiers ne sont pas condamnés, « nous sommes de retour à la case départ »

De l’autre côté de la rivière, Marcus Hunter, 17 ans, a mis à jour son tuteur Don Samuels sur les dernières nouvelles post-verdict. Hunter a entendu que la condamnation pour meurtre au troisième degré de Chauvin pouvait être annulée en appel; Samuels s’est demandé si le juge allait lui infliger une peine plus longue en raison de facteurs aggravants.

Hunter a déclaré qu’il se sentait confus, frustré et en colère, alors il n’a pas regardé le début du procès. Mais il se sentit obligé de se connecter plus tard.

Regarder les images de la caméra corporelle en particulier était « très traumatisant », a-t-il dit, car cela a refait surface sa propre peur des interactions avec la police.

«C’était assez difficile d’y échapper parce que c’était le sujet de toutes les conversations, partout sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré. « En voyant tant de Noirs mourir, une partie de nous meurt avec eux. »

Comme Abdalla, il a eu du mal à se concentrer à l’école.

Hunter joue également au football et a déclaré que ses entraînements avaient été horribles. Il a dû passer devant des membres de la Garde nationale pour se rendre au gymnase pendant le procès, et il perdrait sa motivation à son arrivée.

«C’était vraiment écrasant», a-t-il déclaré. « Des choses comme ça, qui me maintiennent en équilibre dans ma vie, sont déséquilibrées. »

Lorsque le verdict est venu si rapidement, Samuels a déclaré à Hunter que cela signifiait probablement que Chauvin avait été reconnu coupable. Pourtant, Hunter a décidé de ne pas le rejoindre à George Floyd Square pour l’annonce, craignant que si Samuels se trompe, «ce serait pire que tout ce qui est imaginable».

Mais alors que les gens célébraient, Hunter a déclaré que son attention se portait sur le sort des trois autres officiers parce que «cela peut encore mal tourner».

Les experts juridiques disent que le cas des anciens officiers Tou Thao, J. Alexander Kueng et Thomas Lane, impliqués dans l’arrestation de Floyd, sera plus difficile à prouver.

« Si la responsabilité n’est pas donnée à ces trois officiers, alors nous sommes de retour à la case départ », a-t-il déclaré. « 25% est une note d’échec. »

La justice serait que la police « fasse correctement son travail »

Après qu’Emo Ismail, 18 ans, ait terminé son entraînement de la journée, il se souvient avoir attendu le verdict avec sa famille réunie autour de la télévision dans le salon de leur maison à Richfield. Ismail a dit qu’il avait bon espoir.

Regarder le procès n’était pas nécessairement traumatisant, mais «c’était quand même très lourd».

Sa famille a poussé un soupir de soulagement après que Chauvin ait été reconnu coupable du premier chef d’accusation. Au moment où le juge Peter Cahill a lu la troisième accusation de culpabilité, ils n’ont pas ressenti la joie exprimée par de nombreuses personnes.

«Nous avons tous souri, mais ce n’était pas du genre« Ouais! »», A-t-il dit. «C’était plus comme« Enfin ».»

Ensuite, ils sont allés à George Floyd Square pour la première fois en famille et ont écouté les orateurs.

Le verdict a laissé Ismail avec des émotions mitigées. Il a estimé que les manifestations menées par les jeunes avaient finalement « porté leurs fruits », mais il a déclaré que Chauvin était reconnu coupable ne suffisait pas. Pour lui, le verdict n’était pas la justice, mais une simple responsabilité.

«La justice serait que George Floyd soit avec sa famille en ce moment», a-t-il déclaré. « La justice aurait l’air de (la police) faire son travail correctement. »

Si la police a pu appréhender des tireurs de masse blancs sans incident, les jeunes Noirs, dont Wright et Ma’Khia Bryant, qui a été récemment tué à Columbus, dans l’Ohio, devraient toujours être en vie, a-t-il déclaré. Bryant, 16 ans, a été abattu par un policier 20 minutes avant l’annonce du verdict de Chauvin.

« Nous n’avons ressenti de soulagement que si longtemps avant qu’il n’y ait une autre victime », a-t-il déclaré. « Cela a été atroce. »

Ismail a déclaré que le verdict ne l’avait pas fait se sentir plus en sécurité parce que la police pouvait toujours le considérer comme une menace. Pourtant, il a bon espoir après les manifestations suscitées par la mort de Wright.

« Le mieux que nous puissions continuer à faire est de garder le pied sur leur cou, de continuer à appliquer cette pression », a-t-il déclaré. « Une chose que je sais avec certitude, nous allons dans la bonne direction. »

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg