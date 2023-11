Les adolescents consomment des produits comestibles au cannabis au milieu de leur journée d’école. Voici pourquoi – et ce qui rend cette activité si risquée.

Lorsque la fille de Naomi avait 14 ans, elle a eu sa première rencontre avec des bonbons au cannabis, achetés avec une fausse pièce d’identité dans l’un des nombreux fumoirs non agréés de leur quartier de New York. Les bonbons qu’elle a mangés contenaient au moins 50 milligrammes de composé psychoactif THC – bien au-dessus de la plage récréative typique de 2,5 à 10 mg – et cela a provoqué de graves vomissements et l’a mise, ne serait-ce que brièvement, dans un état proche du coma.

“Mais j’étais vraiment heureuse qu’elle ait vécu cette expérience, parce que je pensais que cela l’empêcherait de consommer de la drogue pour toujours”, se souvient Naomi (qui a demandé que son nom soit changé pour des raisons de confidentialité) pour Yahoo Life.

Au lieu de cela, l’adolescente s’est mise à fumer de l’herbe et à vapoter de l’huile de THC – jusqu’à quatre fois par jour, a découvert sa mère en fouinant. Cela a conduit à un combat effrayant avec des vomissements chroniques de syndrome d’hyperémèse liée au cannabis (CHS) et l’a rendue « renfermée et provocante ». Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle a récemment été surprise en train de fumer de la marijuana dans les toilettes de son école privée. Cela l’a amenée à être suspendue, mise en probation et soumise à des tests de dépistage de drogue aléatoires qui, si elle échoue, entraîneront un congé médical obligatoire pour une cure de désintoxication en milieu hospitalier et une éventuelle expulsion avant la dernière année. Pendant ce temps, ses parents ont embauché une équipe d’experts coûteux, dont un psychopharmacologue, un thérapeute spécialisé en toxicomanie et un thérapeute familial.

« Pour le moment, c’est plutôt sombre », admet Naomi, qui estime que la situation actuelle est due à « une collision de tempérament et de substance », le tout déclenché par ce premier comestible séduisant. «Je pense que d’une manière ou d’une autre, cela lui semblait moins effrayant», dit-elle. “Cela avait l’air légitime et ressemblait à un produit, par opposition à des drogues, et lui donnait un faux sentiment de sécurité.”

Sa fille est loin d’être seule, y compris lorsqu’il s’agit de savoir pourquoi elle consomme du cannabis, c’est-à-dire pour calmer son anxiété, raison invoquée par 52,9 % des adolescentes consommatrices, selon une étude. étude récente.

Dans l’ensemble, l’abus de cannabis chez les adolescents a considérablement augmenté – en hausse de 245 % au cours des 20 dernières années, selon une étude – certains experts attribuant cette augmentation à la large disponibilité des produits comestibles. Bien que le cannabis soit légal uniquement pour les adultes, les chercheurs de cette étude ont découvert que les produits comestibles ont rendu la drogue plus accessible aux adolescents et ont favorisé la perception que la drogue est totalement sûre. Les produits comestibles sont « commercialisés de manière attrayante pour les jeunes, et ils sont considérés comme plus discrets et plus pratiques », a déclaré l’auteur principal de l’étude. En effet, une récente enquête sur les jeunes et le cannabis trouvé que les adolescents considèrent les produits comestibles comme étant moins risqués que de fumer des joints ou des blunts ou de vapoter du THC.

Mais comparé à l’effet immédiat de l’herbe fumée, l’effet provoqué par les produits comestibles peut prendre plusieurs heures, ce qui conduit certains adolescents impatients à en consommer davantage – et provoque des effets intenses et imprévisibles.

C’est pourquoi les gros titres sur les adolescents transportés d’urgence aux urgences après avoir abusé de leurs habitudes au milieu de leur journée d’école – ce qu’ils peuvent facilement faire sans être détectés – semblent arriver à un rythme constant, avec des villes comme Boston, Chicago, La ville de New York et Los Angeles et les écoles de banlieue de Ohio, Indiana, New York et d’autres états signalant que des enfants tombaient malades, s’évanouissaient et même avaient des convulsions après avoir ingéré des produits comestibles à forte dose de THC.

« Si vous utilisez un bonbon à l’école, il est difficile de vous attraper » Bonnie Halpern-Felsher, expert en comportements à risque chez les jeunes et professeur de pédiatrie à la Stanford School of Medicine, explique à Yahoo Life pourquoi les enfants sont si effrontés. «Ils sont très faciles à cacher. Ils se sentent donc moins vulnérables au risque de se faire prendre. En fait, un Étude de groupe de discussion 2017 sur les produits comestibles au cannabis et les adolescents ont révélé qu’ils avaient opté pour les produits comestibles « principalement pour réduire le risque de se faire prendre ».

De plus, avec la légalité croissante, les produits comestibles sont « omniprésents », explique Halpern-Felsher. “Ils sont partout en ce moment.” À savoir : A enquête nationale auprès des adolescents de 2014 a révélé que dans les États qui avaient légalisé la marijuana à des fins médicales, 40 % des élèves de 12e année qui ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours de l’année écoulée ont déclaré avoir consommé des produits comestibles, contre 26 % dans les États sans marijuana à des fins médicales.

Bien que les produits comestibles restent le mode d’administration de THC le moins courant (après le tabagisme et le vapotage), selon certaines données non publiées de Halpern-Felsher, ils sont préférés par 10 à 30 % des utilisateurs, selon l’âge, « donc ce n’est pas rien », dit-elle. dit. Et elle craint que cela ne fasse qu’augmenter. « Les jeunes pensent que se soigner soi-même [with weed] est le moyen de réduire leur stress. Mais ce n’est pas vrai. En fait, cela vous rend souvent plus stressé, parce que vous en voulez plus, surtout si vous êtes accro.

Qu’est-ce qui différencie l’ingestion de cannabis du fait de le fumer ?

La science derrière les produits comestibles, explique le Dr Travis Fahrenkamp, ​​psychiatre au Centre Hazelden Betty Ford pour adolescents, jeunes adultes et familles, concerne la façon dont le corps métabolise la substance psychoactive THC, ou delta-9-tétrahydrocannabinol.

« Lorsque le cannabis est fumé, il pénètre dans les poumons et directement dans la circulation sanguine », explique-t-il. “Lorsque les produits comestibles sont ingérés, ils traversent le tractus gastro-intestinal, pénètrent dans la circulation sanguine et subissent ce qu’on appelle le métabolisme de premier passage, ce qui signifie qu’ils sont métabolisés par le foie.”

Ce processus, dit-il, forme un métabolite psychoactif supplémentaire appelé 11-OH THC, qui peut être encore plus puissant et apparaître dans le sang en quantités plus élevées. “C’est là que non seulement vous obtenez une durée plus longue” de l’effet, dit Fahrenkamp, ​​”parfois vous obtenez un effet psychoactif plus important, en fonction de la dose que vous prenez.”

Pourquoi c’est si facile d’en prendre trop

Même si vous ne pourrez peut-être pas faire une overdose et mourir comme vous pourriez le faire avec, par exemple, des opioïdes, l’ingestion de THC comporte de nombreux risques, prévient Fahrenkamp – le premier étant d’en prendre beaucoup trop au départ.

“Souvent, ces produits comestibles sont présentés soit dans un paquet de plusieurs biscuits, soit dans une grande barre chocolatée”, dit-il. “Ils peuvent y mettre autant de THC qu’ils le souhaitent, mais il suffit ensuite d’identifier différemment la taille de la portion.”

Avec une grande barre de chocolat, par exemple, l’emballage pourrait indiquer qu’elle contient un total de cinq portions de 10 mg chacune. Ou un paquet de six cookies peut contenir 10 mg par cookie. Et les adolescents, qui ne sont pas nécessairement réputés pour lire attentivement les étiquettes, pourraient consommer l’intégralité du paquet – comme c’est le cas pour un incident tragique il y a plusieurs années, lorsqu’un jeune de 19 ans est décédé après avoir mangé un gros biscuit entier contenant six portions de THC et sauté d’un immeuble.

Un autre facteur lié à une consommation excessive, explique Fahrenkamp, ​​est que l’effet des produits comestibles dure non seulement beaucoup plus longtemps que celui du tabac (jusqu’à 12 heures ou plus, contre environ quatre heures), mais il faut également plus de temps pour se déclencher. dans : Alors que fumer prend effet immédiatement et atteint son maximum en 20 à 30 minutes environ, les produits comestibles peuvent prendre environ une heure ou plus pour vous faire planer, avec un pic autour de deux à quatre heures.

“Alors disons qu’ils attendent 30 minutes et se disent : ‘Oh, je ne ressens rien, peut-être que je dois en prendre plus.’ Et puis ils en prennent de plus en plus, et puis ça commence à les frapper. Ensuite, ils en ont déjà trop pris », explique-t-il.

Ajoutez à cela le fait que les produits comestibles se présentent généralement sous la forme de bonbons alléchants et colorés, et il est facile de comprendre qu’on en fait trop. « Je veux dire, donnez-moi un sac de M&Ms ou de bonbons gélifiés – pas avec du cannabis – mais, vous savez, c’est avec n’importe quel bonbon », explique Halpern-Felsher. « Vous le faites éclater. C’est difficile de ne pas le faire.

Risques de surdosage

Les réactions négatives peuvent commencer par une « panique » ou un niveau d’anxiété très élevé, explique Fahrenkamp. Autres effets possibles : perception altérée de la réalité, désorientation, panique ou sentiment de paranoïa jusqu’aux hallucinations ou aux délires, mauvaise coordination, vomissements chroniques sous forme de CHS ou somnolence excessive avec de brefs moments d’arrêt de la respiration. Ensuite, il y a les effets secondaires, dit-il, lorsque les adolescents se mettent dans des situations dangereuses, comme conduire en état d’ivresse ou marcher dans la circulation.

Lorsque les enfants qui consomment trop de cannabis sont transportés d’urgence à l’hôpital, c’est généralement pour que leurs symptômes soient gérés avec des médicaments – bien que les personnes présentant un risque plus élevé d’anxiété, de troubles liés à la consommation de substances ou de psychose en raison d’antécédents familiaux peuvent ressentir une anxiété et une paranoïa beaucoup plus longues. durable, dit-il.

Et contrairement à la croyance populaire, surtout chez les parents qui ont grandi dans les années 80 ou avant, on peut devenir dépendant du cannabis, explique Fahrenkamp. En effet, la drogue a un chemin de récompense similaire à celui d’autres substances abusives, offrant de nombreuses opportunités au cerveau des gens, en particulier celui des adolescents, de devenir dépendant, ce qui entraîne trouble lié à la consommation de cannabis.

Pour les enfants déjà aux prises avec des problèmes psychiatriques, notamment l’anxiété et la dépression, ces problèmes peuvent s’exacerber, et un adolescent ayant des antécédents familiaux de troubles psychologiques, en particulier la schizophrénie ou la psychose bipolaire, sera plus susceptible de les développer avec la consommation de cannabis.

Les effets à long terme de tels abus, ajoute-t-il, peuvent se traduire par des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que par des modifications du développement cérébral et un déclin cognitif, notamment une baisse du QI, qui peut parfois être permanente. Et nous en saurons bientôt encore plus, puisqu’une étude longitudinale historique est actuellement en cours : celle de l’Institut national de la santé mentale. Étude sur le développement cognitif du cerveau des adolescents de près de 12 000 jeunes examine des facteurs tels que la consommation de drogues.

Pour l’instant, les parents comme Naomi en sont les premiers témoins. «Une fois qu’elle a mangé les bonbons et qu’elle est devenue si défoncée, elle n’a pas aimé ça», dit-elle à propos de sa fille. “Mais elle ne détestait pas ça au point que cela l’empêche d’en consommer à nouveau.”