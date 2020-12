Plus d’un tiers des adolescents au Royaume-Uni commencent leur vie d’adulte déjà en surpoids ou obèses, a révélé une nouvelle recherche inquiétante.

Les scientifiques ont découvert qu’un jeune sur cinq (21%) était obèse à 17 ans et qu’un autre sur sept (14%) était en surpoids.

Les personnes issues des familles les plus pauvres sont les plus exposées, avec des taux d’obésité deux fois plus élevés dans ce groupe que ceux des ménages les plus riches, selon le rapport publié par le Center for Longitudinal Studies (CLS) de l’UCL Social Research Institute.

Des études antérieures ont montré que les personnes nées avant 1980, qui sont devenues adolescentes au milieu des années 1990, souffraient de niveaux d’obésité «beaucoup plus faibles» que les adolescents d’aujourd’hui.

Cela vient après que l’enquête annuelle sur la santé, publiée mardi, a révélé qu’un adulte sur six en Angleterre est susceptible d’avoir un trouble de l’alimentation qui peut être alimenté par des niveaux croissants d’obésité. Il a également révélé que les deux tiers des adultes étaient en surpoids ou obèses, le problème étant plus répandu chez les hommes (68%) que chez les femmes (60%).

Les dernières données sur l’obésité chez les adolescentes, qui ont été recueillies entre 2018 et 2019, sont basées sur un groupe représentatif à l’échelle nationale de plus de 10000 personnes qui ont participé à l’étude de cohorte du millénaire (MCS) depuis leur naissance en 2000-02.

Le Dr David Bann, co-auteur du rapport, a déclaré: « Les taux d’obésité au Royaume-Uni sont une préoccupation depuis des décennies et ces niveaux élevés chez les jeunes de 17 ans, affectant les plus défavorisés, suggèrent que les initiatives politiques précédentes n’ont pas fonctionné. .

«Sans une action politique ambitieuse, nous nous attendons à ce que cette tendance préoccupante se poursuive à l’avenir et ait des conséquences à long terme sur la santé. Une action sur l’obésité maintenant aidera à protéger le NHS à l’avenir.

Le Dr Bann a ajouté: « La fermeture prévue de Public Health England nous laisse avec un besoin urgent d’une organisation indépendante correctement financée qui a une stratégie de l’obésité dans le cadre de ses attributions. »

Son équipe a déclaré avoir trouvé que les taux d’obésité chez les adolescents étaient « fortement liés au revenu du ménage, ceux des ménages les moins aisés étant les plus affectés ».