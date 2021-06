Les adolescents bordent la rue pour se faire vacciner contre Covid «afin qu’ils puissent aller en boîte» en quelques semaines à peine alors que le 21 juin se profile le jour de la liberté

Aujourd’hui, des adolescents espèrent faire la queue pendant des heures pour obtenir un premier vaccin contre le Covid afin de pouvoir sortir faire la fête dans les boîtes de nuit lorsque le verrouillage sera levé.

Le centre de santé Belmont distribue des jabs Pfizer aux personnes sans rendez-vous à Harrow, au nord-ouest de Londres.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des adolescents font la queue depuis ce matin à Harrow pour recevoir un vaccin Covid Crédit : PA

Et les plus de 18 ans enthousiastes qui vivent dans la région et attendent toujours un premier vaccin ont envahi les rues pour se protéger.

Les photos montrent les adolescents formant une énorme file d’attente autour du centre de santé, y compris à travers le parking et le long de la rue.

Certains espèrent obtenir le vaccin avant la « Journée de la liberté » le 21 juin, lorsque le verrouillage sera levé et que les clubs rouvriront.

Jamie Lesser, 20 ans, a déclaré: « Si tous les plans se concrétisent, les clubs vont ouvrir dans trois semaines et nous avons tous les deux l’intention de sortir. »

La file d’attente serpentait autour du parking du centre de santé Crédit : PA

Certains disent qu’ils espèrent obtenir le jab pour pouvoir aller en boîte dans trois semaines Crédit : PA

L’étudiant a déclaré qu’il prévoyait de faire la fête « environ cinq jours de suite » lorsque les boîtes de nuit rouvriraient pour rattraper l’année dernière.

Son copain Daniel Simmons a déclaré qu’il pensait qu’il « sauterait dessus » quand il a vu l’opportunité de se faire vacciner, ajoutant: « Je veux vraiment le recevoir le plus tôt possible. »

La responsable marketing Olga Milevska, 27 ans, et son ami Konstantin Germer, également 27 ans, espèrent partir en voyage cet été lorsqu’ils recevront le vaccin.

Olga a déclaré : « Si nous pouvons nous faire vacciner un peu plus tôt et être protégés et protéger les autres, pourquoi pas ?

Chand Shah, un comptable de 25 ans, a déclaré qu’il pensait que c’était une « bonne idée » de se faire vacciner avant un éventuel nouvel assouplissement des restrictions.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à recevoir son vaccin si tôt, il a répondu: « Non. Je m’attendais à ce qu’août soit honnête. »

Le vaccin n’est actuellement disponible que pour les plus de 30 ans Crédit : PA

Il a ajouté: « Je pense que si vous recevez le vaccin, vous vous sentez plus en sécurité. »

Cela survient après que plus de 15 000 personnes ont fait la queue pour un jab au stade de Twickenham lundi pour se faire vacciner.

Les files d’attente au stade de rugby étaient « plus longues que Glastonbury » alors que des dizaines de milliers de jeunes attendaient patiemment.

Toute personne de moins de 30 ans a été invitée à venir pour un jab alors que les chefs de la santé tentaient de modifier les doses pour atteindre les objectifs.

À l’heure actuelle, les règles du gouvernement stipulent que seules les personnes de plus de 30 ans peuvent se faire vacciner.

Et tous les plus de 50 ans se verront offrir un deuxième coup dans les semaines à venir pour essayer de s’assurer que le Royaume-Uni peut lever ses dernières restrictions de verrouillage le 21 juin.

Les ministres espèrent poursuivre le déploiement le plus rapidement possible pour lutter contre la menace croissante de la variante indienne.

Boris Johnson se bat maintenant pour tenir sa promesse de lever complètement les règles le 21 juin – la phase finale de sa feuille de route.

Le Sun a révélé aujourd’hui comment un plan secret est en cours d’élaboration pour retarder la levée du verrouillage de deux semaines.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré qu' »aucune décision » n’avait été prise quant à l’assouplissement de toutes les restrictions le 21 juin.

Elle a ajouté: « Comme l’a indiqué le Premier ministre, nous ne voyons rien dans les données pour le moment qui suggère que nous devons nous écarter de la feuille de route.

« Nous continuons d’examiner les données et les dernières preuves scientifiques et aucune décision sur l’étape 4 n’a encore été prise. »

Des milliers de personnes ont fait la queue la semaine dernière pour un coup à Twickenham Crédit : LNP

Et les files d’attente «plus longues que Glasoto» se sont rapidement accumulées alors que plus de 18 ans sont arrivés en masse Crédit : Dan Charity / Le Soleil