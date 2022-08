Les adolescents autochtones espèrent que le retour de la crosse aux Jeux du Canada inspirera les générations futures

C’était un après-midi chaud et humide jeudi lorsque Kenny Porter a pris son bâton de crosse et s’est dirigé vers l’arrière-cour.

Le joueur de 16 ans des Six Nations de la rivière Grand en Ontario s’est dirigé vers sa zone d’entraînement de fortune avant de tirer des coups vers un filet et un panneau imposant avec un drapeau de la Confédération Haudenosaunee peint dessus.

“J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de pression sur moi étant le seul garçon des Six Nations dans l’équipe”, a-t-il déclaré. “Je veux juste bien représenter notre ville.”

Dans deux semaines, Porter jouera à la crosse en enclos pour l’équipe de l’Ontario aux Jeux du Canada, où il affrontera d’autres équipes provinciales.

Les matchs débutent samedi dans la région du Niagarajusqu’au 21 août. Environ 5 000 athlètes et entraîneurs seront dans la région, en compétition dans 18 sports différents.

Cette année, ce sera la première fois que la crosse, le sport autochtone traditionnel, sera jouée aux Jeux du Canada depuis 1985.

Ce sera également la première année dans les 55 ans d’histoire de la compétition que les femmes pourront pratiquer ce sport.

Jordan Osborne, un joueur de 17 ans de Mistawasis Nêhiyawak Treaty 6, joue pour l’équipe de la Saskatchewan aux Jeux du Canada. Elle a dit qu’elle était ravie de jouer avec d’autres femmes. (Don Somers/CBC)

On ne sait pas exactement quand la crosse a commencé, mais le sport a une longue histoire, avec la création de l’Association nationale de crosse du Canada dans les années 1860.

“C’est la première fois que je joue dans une équipe féminine. J’ai grandi en jouant avec des hommes et des garçons”, a déclaré Jordan Osborne, un joueur de 17 ans de Mistawasis Nêhiyawak Treaty 6, qui joue pour l’équipe de la Saskatchewan.

“Je n’aurais jamais pensé que je serais ici aujourd’hui.”

Pour Porter et Osborne, la crosse est plus qu’un simple sport, elle fait partie de leur culture.

“Cela s’appelle The Medicine Game”, a déclaré Porter.

“Normalement, nous utilisons des bâtons en bois pour jouer, cela aide les gens à guérir et cela vous fait vous sentir mieux quand vous regardez… Tous mes problèmes et mes soucis s’envolent quand je suis là-bas sur le sol.”

Kevin Sandy, coprésident du Conseil des partenariats autochtones avec les Jeux du Canada, se dit heureux de revoir le sport à la compétition.

“Il est de notre responsabilité de le maintenir en vie et de nous assurer que nous continuons à faire et à suivre nos habitudes et nos traditions”, a déclaré Sandy, qui est de la nation Cayuga avec le Wolf Clan des Six Nations.

Les Jeux du Canada indiquent que sur les 324 joueurs de crosse en compétition ce mois-ci, 38 sont autochtones.

Sandy a déclaré que même s’il est agréable de retrouver le sport à l’événement, il pense que les communautés autochtones devraient avoir leurs propres équipes, “dans un esprit de réconciliation, d’action et de reconnaissance de qui nous sommes”.

De nombreuses équipes autochtones jouent déjà dans des ligues régionales à travers le pays.

Les hommes de la nation mohawk de Kahnawake ont été les champions canadiens de crosse en 1869. (James Inglis/Bibliothèque et Archives Canada)

Sandy a également dit qu’il y a un peu d’espoir que la crosse fasse un retour aux Jeux du Commonwealth ou fasse partie des Olympiques.

Porter et Osborne ne pensent pas si loin cependant. Ils sont concentrés sur les matchs.

Les équipes féminines disputeront leurs premiers matchs dimanche tandis que les équipes masculines joueront dans environ deux semaines.

Les deux joueurs apportent des porte-bonheur aux jeux.

Osborne mettra de la sauge dans ses chaussures tandis que Porter aura du tabac dans les siennes.

Kevin Sandy balance un bâton de crosse traditionnel en bois avec une balle en peau de daim, qui, selon lui, est utilisé dans les jeux de cérémonie. (Bobby Hristova/CBC)

“C’est pour me protéger et me mettre à la terre et avoir un état d’esprit positif qui arrive sur le sol”, a déclaré Osborne.

Porter a ajouté que ses maillots auront “Every Child Matters” sur le dos.

Osborne a déclaré qu’elle espérait que son équipe s’amuserait et gagnerait.

Porter veut la même chose et il veut aussi que la crosse reste aux Jeux du Canada.

“J’espère que cela reviendra aux jeux pour que les générations futures puissent jouer. C’est un sport tellement amusant à jouer.”