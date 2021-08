Les adolescents âgés de 16 et 17 ans se verront offrir un vaccin dans les jours en voiture pour arrêter la propagation de Covid avant la nouvelle année scolaire

Les JEUNES âgés de 16 et 17 ans recevront le feu vert pour les jabs dans les jours qui suivent.

Les ministres ont fait pression en privé pour une campagne de vaccination pour les plus de 16 ans avant leur retour dans les écoles et les collèges en septembre.

Les adolescents devraient recevoir le feu vert pour les jabs dans quelques jours Crédit : LNP

Et le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination est sur le point de donner son feu vert dès le week-end, a appris The Sun.

Le déploiement auprès des enfants commencerait presque immédiatement, selon les initiés.

Une source de Whitehall a déclaré au Sun en juin qu’ils faisaient pression en faveur de cette décision, déclarant: « Les adolescents en retard sont parmi les membres les plus socialement actifs de la société, donc si nous pouvons couper cette transmission, cela ne peut être qu’une bonne chose. »

On craint de plus en plus une nouvelle vague de cas de Covid cet automne alors que les enfants reviennent et que le temps empire.

Un indice de la décision à venir a été abandonné par le bavard Premier ministre écossais Nicola Sturgeon ce soir, qui a déclaré: «J’espère, peut-être que je m’attends à des conseils mis à jour du JCVI littéralement dans les prochains jours.

« Et j’espère vraiment que cette attente se révélera être le cas », a-t-elle déclaré.

«Et j’espère, mais c’est le conseil du JCVI, qu’ils recommanderont une vaccination supplémentaire des personnes dans le groupe d’âge des 12 à 18 ans.

« Mais j’espère particulièrement que nous verrons des recommandations mises à jour en ce qui concerne, en priorité dans un premier temps, pour les 16 et 17 ans. »

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré ce soir : « Avec le JCVI apparemment sur le point de donner le feu vert à la vaccination des jeunes de 16 ans, les ministres doivent s’assurer que des plans sont en place pour déployer cette prochaine étape vitale de la vaccination tout en s’assurant que les parents ont tous les faits. et informatifs dont ils ont besoin.

Jusqu’à présent, 85 488 857 doses du vaccin Covid ont été administrées à travers le Royaume-Uni.

Au total, 46 898 525 Britanniques ont reçu leur première dose, tandis que 38 590 332 secondes ont été administrées.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré aujourd’hui 138 autres décès de Covid – le total quotidien le plus élevé depuis cinq mois.

Mais le nombre de personnes testées positives pour le virus a chuté pour le cinquième jour consécutif, avec 21 691 infections supplémentaires enregistrées en 24 heures.

Les chiffres d’aujourd’hui portent à 5 923 820 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie.

Le nombre de morts de Covid au Royaume-Uni s’élève désormais à 129 881.

Selon l’Office for National Statistics, Crabtree et Fir Vales dans le district de Sheffield ont enregistré le pire nombre de morts jusqu’à présent.

De mars 2020 à avril 2021, la petite zone a enregistré 78 décès du seul Covid.

West St Leonard dans le Sussex est arrivé deuxième dans le sombre décompte, avec 71 décès dus au virus au cours des 14 derniers mois.

Walton et Frinton Coastal à Tendring ont fait 70 morts jusqu’en avril.