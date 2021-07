Les admissions à l’hôpital de Covid en Angleterre montent en flèche de 70% en une SEMAINE, selon les données du NHS

Selon les dernières données du NHS, les admissions à l’hôpital du CORONAVIRUS en Angleterre ont augmenté de 70% en une semaine seulement.

Rien que lundi, 416 personnes ont été admises avec le virus mortel, le total quotidien le plus élevé depuis le 15 mars.

Les hospitalisations explosent en Angleterre Crédit : LNP

Les hôpitaux du Royaume-Uni commencent à ressentir la pression Crédit : LNP

En comparaison, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord n’ont enregistré que six admissions à l’hôpital le même jour.

Cela survient alors que deux autres hôpitaux écossais ont déclaré un «code noir», ce qui signifie qu’ils n’ont pas de lits disponibles, au milieu d’une vague de Covid.

Les patrons du NHS Grampian ont confirmé que l’infirmerie royale d’Aberdeen à Granite City et l’hôpital du Dr Gray à Elgin étaient tous deux à pleine capacité.

Une augmentation récente du nombre de patients atteints de coronavirus, ainsi que des absences du personnel plus élevées que la normale en raison de l’auto-isolement et des vacances scolaires, ont entraîné le report des procédures non urgentes.

Et aucun patient A&E ne sera admis dans les services en raison du manque de lits disponibles.

Il vient comme :

Hier, l’hôpital Raigmore d’Inverness a annoncé un « code noir ».

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 32 548 cas quotidiens de Covid – le chiffre le plus élevé depuis janvier.

Les décès ont augmenté de 33, portant le total à 128 301.

Il s’agit de la plus forte augmentation de cas depuis le 23 janvier, date à laquelle 33 522 infections ont été enregistrées.

Et c’est une augmentation de 100% par rapport aux 16 135 infections signalées il y a deux semaines. Au total, 4 990 916 Britanniques ont maintenant été infectés.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a eu 153 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en Angleterre s’élevait à 2 144 à 8 heures ce matin, selon les derniers chiffres du NHS England.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, le nombre de patients est actuellement de 600, en hausse de 23% d’une semaine sur l’autre et le plus élevé depuis le 30 mars.

Les Britanniques font la queue dans un centre de test Covid-19 à Plymouth, Devon Crédit : SWNS

Les chiffres viennent alors qu’un ministre a admis qu’il pourrait y avoir plus de blocages à l’avenir si les cas de Covid « explosaient ».

Dans de sombres nouvelles avant la « journée de la liberté » le 19 juillet, Kwasi Kwarteng a déclaré que des restrictions strictes pourraient revenir en vigueur à l’avenir.

La nouvelle que les Britanniques pourraient encore faire face à des fermetures nationales intervient alors que le nouveau secrétaire à la Santé du pays dit qu’il y aura 100 000 cas par jour dans les six semaines.

Le médecin-chef de l’Angleterre a également fait part de ses craintes concernant une épidémie de longs cas de Covid – au milieu des rapports, il pourrait y avoir 5 000 nouveaux cas de maladie prolongée chaque jour.

Ailleurs, Boris Johnson a défendu aujourd’hui sa politique d’auto-isolement malgré les avertissements selon lesquels des millions de personnes seraient contraintes de rester chez elles et perturberaient considérablement les entreprises.

Le PM déchirera la plupart des réglementations sur les coronavirus à l’étape 4 de la feuille de route le 19 juillet – mais les modifications des règles d’auto-isolement ne seront apportées que le 16 août.

L’augmentation attendue du nombre de cas à la suite de la levée des restrictions devrait conduire à ce que des millions de contacts soient « ping » par l’application NHS Covid-19 ou par les traceurs de contacts à isoler.