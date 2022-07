Les admissions à l’hôpital Covid-19 en Australie et les décès augmentent à mesure que la variante augmente

Les admissions à l’hôpital pour Covid-19 en Australie ont atteint un nouveau sommet pour une deuxième journée consécutive, selon des données publiées mardi, tandis que le nombre de morts quotidien a atteint son deuxième plus haut alors qu’une épidémie alimentée par une sous-variante de coronavirus balaie le pays.

Près de 5 600 patients infectés par le Covid-19 sont hospitalisés alors que 100 nouveaux décès ont été signalés, soit un peu moins que le record de 102 morts samedi.

Près de 330 000 infections ont été signalées au cours des sept derniers jours, mais les autorités affirment que les chiffres réels pourraient être le double.

La première ministre de l’État du Queensland durement touché, Annastacia Palaszczuk, a déclaré :

Il est temps de se rassembler à nouveau et de se battre : faites-vous vacciner, utilisez un masque dans la foule et à l’intérieur, et restez à la maison si vous êtes malade.