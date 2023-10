Les admirateurs de Jimmy Carter de toutes générations célèbrent le 99e anniversaire de l’ancien président

ATLANTA (AP) — J. Edgar Hoover est devenu le plus haut flic du gouvernement fédéral. Ellis Island a été réduite en tant que porte d’entrée pour les immigrants vers les États-Unis. La France a accueilli les premiers Jeux olympiques d’hiver. Et un bébé de la campagne géorgienne est devenu le premier futur président américain né dans un hôpital.

Nous étions en 1924, et ce petit individu de Plains s’appelait James Earl Carter Jr., connu depuis le début sous le nom de « Jimmy ».

Le 39e président a été célébré samedi dans sa bibliothèque et musée présidentiels avant son 99e anniversaire dimanche. Le parti a été avancé d’un jour pour s’assurer qu’il ne serait pas annulé par une éventuelle fermeture du gouvernement fédéral que le Congrès a évité de peu samedi soir grâce à un accord envoyé au président Joe Biden pour sa signature.

« Je le considère comme un homme qui a tant fait pour aider les personnes à faible revenu et les minorités – et j’ai grandi tous les deux », a déclaré Marcia Rose, qui a amené ses petits-enfants de la banlieue de Marietta au Carter Presidential Center, près du centre-ville d’Atlanta.

Originaire de Buffalo, New York, Rose a déclaré qu’elle n’était pas assez âgée pour avoir voté pour Carter, un démocrate, lorsqu’il a gagné en 1976 ou lorsqu’il a perdu contre le républicain Ronald Reagan quatre ans plus tard. « Mais je suis assez vieille pour me souvenir de son impact », a-t-elle déclaré. « Je voulais être ici pour lui rendre hommage et pour que nous fassions partie de cette histoire. »

Rose s’est jointe à quelques milliers de sympathisants qui ont écrit des cartes d’anniversaire qui seront apportées au domicile de Carter à Plains. Il est en soins palliatifs depuis février, passant du temps avec sa femme, Rosalynn, âgée de 96 ans et souffrant de démence, et avec d’autres membres de sa famille. Carter est le président américain qui a vécu le plus longtemps. Rosalynn Carter est derrière Bess Truman, décédée à 97 ans, en tant que première dame la plus ancienne.

Samedi, les participants ont vu des vidéos rendant hommage à Jimmy Carter par des célébrités et ont participé à des séries de quiz mettant en lumière des détails sous-estimés sur sa vie et à quel point le monde a changé depuis ses débuts. Un billet à prix réduit de 99 cents leur a permis d’accéder au musée, qui comprend une réplique du bureau ovale tel qu’il apparaissait pendant le mandat de Carter à la Maison Blanche de 1977 à 1981. Et ceux qui ont fait la queue assez tôt ont reçu un gâteau d’anniversaire décoré en vert, la couleur que Carter a choisie pour son matériel de campagne présidentielle en 1975 pour refléter ses priorités environnementales.

Pour de nombreux participants, cette occasion représentait une nouvelle étape dans l’évolution de la mémoire de Carter.

» Ayant grandi au Texas, nos cours d’histoire parlaient de lui principalement comme d’un échec, d’un personnage faible, notamment militairement et en matière de affaires étrangères « , a déclaré Zach K, un banquier d’Atlanta né après la présidence de Carter.

Marlene Salgado est maintenant professeur d’histoire dans un lycée public. Mais en tant qu’étudiante elle-même, «tout ce dont je me souviens avoir appris à son sujet, c’était le ‘discours de malaise’ sur la crise énergétique et les otages en Iran.»

Aujourd’hui, les deux hommes lisent ensemble une biographie complète de Carter, « His Very Best » de Jonathan Alter, qui fait partie de plusieurs livres et documentaires récents qui réévaluent Carter comme étant plus qu’un président raté qui s’est réhabilité en tant qu’humanitaire mondial grâce à son travail au The Centre Carter.

Salgado a noté que c’était Carter qui avait obtenu la libération des otages américains détenus à Téhéran de la fin de 1979 jusqu’au jour de l’investiture de 1981.

« Reagan reçoit le mérite de la plupart des gens », a-t-elle déclaré. En effet, Carter a travaillé pour la libération des otages même après le glissement de terrain du jour des élections de Reagan. Carter et son administration ont conclu un accord dans les derniers jours de sa présidence, mais Téhéran a organisé la libération quelques heures après que Reagan ait prêté serment. Reagan a envoyé Carter saluer les otages en Europe.

« Les détails se perdent », a déclaré Zach K. « Je pense que son accent sur la diplomatie et la paix mérite d’être admiré. Nous en avons besoin de plus maintenant.

Salgado a déclaré qu’elle avait tiré les leçons des négociations de Carter avec le président égyptien Anwar Sadat et le Premier ministre israélien Menachem Begin sur les accords de Camp David. Elle a qualifié cela de « paix importante » dans la compréhension du paysage politique moderne du Moyen-Orient.

Ken Driggs, qui a voté pour Carter, a déclaré que l’ancien président avait été justifié sur de nombreux points qui ont contribué à sa défaite.

« La décision du canal de Panama était très impopulaire », a-t-il déclaré, faisant référence au traité de Carter qui a finalement cédé le contrôle de la voie navigable en Amérique centrale. « Mais c’était la bonne chose à faire à l’époque » pour la stabilité dans une région instable, « et c’est la réalité acceptée aujourd’hui ».

Driggs a rencontré Carter pour la première fois en tant que candidat à la présidence en 1976 en raison de son travail à l’époque en tant qu’assistant du président de la Chambre des représentants de Floride.

« Je me souviens qu’il était très informé, très détaillé sur les questions politiques », a déclaré Driggs.

La Floride était un État important pour Carter. Lors des primaires de 1976, il a battu le gouverneur de l’Alabama, George Wallace, un ancien ségrégationniste et peut-être la menace la plus importante de Carter pour l’investiture démocrate. Lors des élections générales, la Floride faisait partie de la campagne de Carter dans le Sud, de la Caroline du Nord au Texas, une série de votes électoraux qui ont fait la différence dans sa lutte contre le président sortant républicain Gerald Ford.

Driggs a déclaré que le sens politique de Carter est parfois négligé car, une fois président, il abordait les décisions sur le fond, souvent à ses risques et périls. Driggs a reconnu que les hausses d’inflation et de taux d’intérêt étaient un albatros pour Carter, tout comme elles l’ont été pour Biden avant sa campagne de réélection de 2024. Mais Driggs a noté que Carter est resté à l’écart alors que son représentant au poste de président de la Réserve fédérale, Paul Voelker, a augmenté les taux pour lutter contre la hausse des prix.

« L’histoire, a déclaré Driggs, commence déjà à être plus clémente envers le président Carter que ne l’étaient les électeurs. »

Les festivités à la bibliothèque et au musée Carter, dont l’entrée à 99 cents, devaient se poursuivre dimanche après l’accord de dépenses visant à maintenir le gouvernement ouvert. Indépendamment de toute fermeture, les événements comprendront une cérémonie de naturalisation au Carter Center, qui n’est pas un établissement fédéral, reconnaissant 99 nouveaux citoyens américains. La famille Carter prévoyait de célébrer en privé à Plains.

___

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 30 septembre 2023. Elle a été mise à jour le 1er octobre 2023 pour corriger les identités d’Anwar Sadat et de Menachem Begin. Sadate était président de l’Égypte lors des négociations à Camp David et Begin était le premier ministre d’Israël.

Bill Barrow, Associated Press