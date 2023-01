Les admirateurs de Benoît XVI continuent d’affluer vers le Vatican pour lui rendre hommage

CITÉ DU VATICAN (AP) – Pour une deuxième journée, des files de personnes souhaitant honorer le service du pape émérite Benoît XVI à l’église catholique se sont rassemblées mardi autour de la place Saint-Pierre pour voir le corps du défunt pontife à la retraite.

Benoît XVI est décédé samedi à 95 ans après 10 ans de retraite de la papauté et après une santé de plus en plus fragile. Son corps repose en l’état dans la basilique Saint-Pierre, où des milliers de fidèles et de curieux sont venus le voir.

Lundi, le premier jour où le grand public a pu voir le corps, environ 65 000 personnes ont rendu hommage, soit environ le double de ce que la sécurité italienne avait prévu. Une troisième journée de visionnage est prévue mercredi.

Jeudi, le pape François dirigera la messe de funérailles sur la place Saint-Pierre pour son prédécesseur, le premier pontife en 600 ans à démissionner.

Les portes de la basilique se sont ouvertes avant l’aube mardi et parmi ceux qui rendaient hommage se trouvait Miriam Groppelli, 6 ans, servante d’autel dans sa paroisse de Milan.

Elle et son père, Giuseppe Groppelli, 40 ans, ont voyagé en train au petit matin pour offrir leur hommage, ainsi que les grands-parents de l’enfant, son frère et ses sœurs aînés.

“Je lui ai raconté son histoire et elle était vraiment ravie de venir à Rome pour lui dire au revoir”, a déclaré le père. “Benoît a été très important pour l’Église, ses discours étaient si clairs et beaux, il laisse un grand héritage de connaissances.”

“Nous sommes venus ici pour lui exprimer notre gratitude mais aussi à Dieu qui nous l’a envoyé”, a-t-il déclaré.

Comme d’autres fidèles, Groppelli a proposé son point de vue sur l’arrangement inhabituel de près de dix ans qui a vu la retraite de Benoît dans le monastère de la Cité du Vatican où il est décédé samedi, et François, qui a été élu en 2013 par d’autres cardinaux pour lui succéder.

« Je crois qu’il n’y a pas de véritable guerre ou compétition au sein de l’Église et entre les papes. L’église vit et grandit chaque jour, aussi grâce à leurs paroles », a-t-il déclaré.

Benoît, qui, en tant que cardinal allemand Joseph Ratzinger, avait servi pendant des décennies au Vatican en tant que gardien de l’orthodoxie doctrinale de l’Église, était connu pour ses connaissances théologiques ainsi que pour ses discours éloquents, qui – contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs – écriraient lui-même.

François fera l’éloge de son prédécesseur lors des funérailles, qui, selon le Vatican, seraient marquées par la simplicité demandée par Benoît XVI.

Étant donné que Benoît n’était plus à la tête de l’État de la Cité du Vatican, contrairement aux funérailles des papes précédents, décédés sous leur règne, seuls deux pays – l’Italie et son Allemagne natale – enverront des délégations officielles.

Les dirigeants politiques et la royauté, en particulier des pays à prédominance catholique, assisteront à titre privé.

N’ayant pas besoin d’élire un nouveau pontife après la mort de cet ancien pape, les cardinaux qui assistent aux funérailles ne resteront pas pour se réunir en conclave secret pour choisir l’homme qui aidera à façonner l’orientation de l’Église.

Dans un reflet possible de l’absence d’intrigue immédiate qui se construit généralement avant un conclave, François a en grande partie mené les affaires comme d’habitude. Mardi, il devait rencontrer le cardinal qui dirige la conférence épiscopale italienne, faire ses adieux à l’ambassadeur de Corée du Sud auprès du Saint-Siège lors d’une visite de courtoisie et saluer une délégation d’une organisation promouvant la fraternité.

Également au programme de François, il y avait une rencontre avec l’archiprêtre de la basilique, qui lundi, après que le corps de Benoît a été transféré dans une procession avant l’aube du monastère à la basilique, a aspergé d’eau bénite et d’encens près de la bière.

___

Suivez la couverture par AP du pape Benoît XVI sur https://apnews.com/hub/pope-benedict-xvi

Giada Zampano et Frances D’emilio, The Associated Press