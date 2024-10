Les administrateurs universitaires ne semblent pas préoccupés par le fait que la COVID sévit de plus en plus sur les campus de l’Ontario

De l’Université de Toronto à l’Université Wilfrid Laurier en passant par l’Université Carleton, les étudiants de partout en Ontario se supplient de prendre des précautions contre la COVID-19.

Des déclarations comme celles ci-dessous, publiées par des étudiants sur Reddit, un site de médias sociaux qui héberge des forums non officiels pour les universités du Canada, apparaissent désormais quotidiennement.

« Je jure que chaque conférence à laquelle je vais devant au moins 7 personnes est à une toux d’une insuffisance respiratoire. » – r/UTSC

« Les gars, pouvez-vous s’il vous plaît rester à la maison si vous avez une horrible toux ?… Je ne veux vraiment pas tomber malade et certains d’entre vous ne portent pas de masque ou ne prennent même pas la peine de se couvrir… » – r/WLU

«Veuillez porter un masque si vous êtes malade. Cela semble être une simple courtoisie que si vous toussez et éternuez, vous devriez porter un masque. Nous sommes étudiants et manquer les cours a évidemment un impact sur notre apprentissage et sur la quantité de travail que nous pouvons effectuer » – r/Université Carleton

Sur des forums comme r/UofT, vous trouverez des étudiants utilisant l’équivalent d’Internet en criant pour implorer les gens de se protéger et de protéger les autres :

«PORTEZ UN MASQUE SI VOUS ÊTES MALADE OU SI VOUS AVEZ ÉTÉ MALADE RÉCEMMENT FFS. SAVEZ-VOUS COMBIEN DE FOIS J’AI ENTENDU QUELQU’UN DIRE ‘ouais, je suis malade’ OU ENTENDU QUELQU’UN TOUSSER À 100 000 DÉCIBELS AVEC DES FLEGMES AUDIBLES ET PUIS QU’IL NE PORTE PAS DE MASQUE… » – r/UofT

À Laurier, où je fais des recherches sur la relation entre jeu et cognition, il n’y a aucune mention du virus ce terme ; aucune communication sur les risques ; aucune indication sur la manière dont les étudiants, le personnel et les professeurs peuvent se protéger.

Soyons clairs : ce à quoi nous assistons ici est un échec en matière de santé publique, car les personnes vulnérables sont obligées de s’auto-organiser autour d’un problème systémique plus vaste sur lequel elles ont un contrôle réduit et une attente raisonnable que si elles étaient à risque (elles le sont) , l’école qu’ils fréquentent les informerait (ce n’est pas le cas).

À Laurier, où je fais des recherches sur la relation entre jeu et cognition, il n’y a aucune mention du virus ce terme ; aucune communication sur les risques ; aucune indication sur la manière dont les étudiants, le personnel et les professeurs peuvent se protéger. Parallèlement, il n’est pas rare qu’un quart de la classe soit absent à un moment donné de notre programme. Cela doit changer.

Quand je dis que les personnes vulnérables sont laissées à elles-mêmes, je parle de nous tous. Nous sommes tous vulnérables au COVID, de notre poumons à notre cœurs à notre cerveau. Puisque l’enseignement supérieur vise à développer les capacités de réflexion et de raisonnement, je me concentrerai uniquement sur les impacts mentaux ou cognitifs d’une infection au COVID. En guise de clause de non-responsabilité, un certain nombre de ces études s’appuient sur la mesure des changements dans le QI, un outil problématique pour évaluer l’intelligence, en partie à cause de préjugés culturels et sociaux. Cependant, ces études donnent un aperçu des changements de base dans le fonctionnement cognitif.

Les recherches sur le COVID nous disent que :

Les infections bénignes au COVID sont associées à une baisse du QI, prévient le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Chez les adolescents et les jeunes adultes, les infections bénignes au COVID perturbent la connectivité cérébrale et réduisent la fonction de mémoire, selon une étude de Psychiatrie translationnelle.

Une seule infection légère au COVID peut entraîner l’équivalent d’un vieillissement cérébral de 10 ans, conduisant à un « déclin cognitif plus important » par rapport aux personnes non infectées, Nature rapports.

Les jeunes adultes en bonne santé qui souffrent d’une légère infection au COVID présentent des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives, selon une étude publiée par Héliyon.

Des infections plus graves entraînent des baisses plus importantes du QI (Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre); et dans une étude, une personne sur neuf hospitalisée pour COVID a vu son QI baisser de 30 points (Lancette).

La COVID longue est associée à un ralentissement cognitif sévère (Lancette)

Un Canadien sur six infecté par la COVID signale de longs symptômes de la COVID (Gouvernement du Canada)

Ces impacts sur la cognition peuvent durer des années (Lancette)

Si vous ou votre enfant fréquentez une université de l’Ontario et qu’ils ne prennent pas les précautions appropriées, ils risquent d’obtenir leur diplôme avec des performances cognitives moins bonnes qu’à leur arrivée. Il ne s’agit pas de décourager les étudiants, dont un certain nombre reconnaissent la nécessité de prendre des précautions et se démènent pour se protéger et protéger les autres. La responsabilité incombe plutôt aux dirigeants universitaires, qui disposent des ressources et de la responsabilité nécessaires pour diffuser ces informations à grande échelle. Et pourtant, ils restent réticents à reconnaître l’existence du COVID, et encore moins à promouvoir les précautions.

Surtout, nous avons un «presque parfait » solution à ce problème : les respirateurs (c’est-à-dire les masques N95) sont Efficace à 98 pour cent pour arrêter la propagation du virus. Comme nous avons vu la semaine dernière à l’émission The Agenda de TVOdes experts informés et axés sur l’équité reconnaissent le rôle du port et de la promotion de masques conçus pour arrêter les agents pathogènes aéroportés pendant une pandémie en cours. Il convient de se demander pourquoi ces orientations ne sont pas également promues par nos gouvernementsles responsables locaux de la santé publique ou sur nos campus universitaires où les professeurs produisent des recherches évaluées par des pairs sur les dommages causés par le COVID, recherches qui sont ensuite catégoriquement ignorées par leurs propres institutions.

Tout cela semble lié à une tendance plus large qui s’éloigne de la prise de décision fondée sur des données probantes – le fondement de la bonne gouvernance – au profit d’une prise de décisions fondée sur des données probantes.

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un phénomène nouveau, les dirigeants décident de plus en plus de ce que sera une politique et fabriquent ensuite les preuves qui étayent leur position. C’est une inversion de la méthode scientifique et un changement dangereux vers une politique post-vérité dans lequel la recherche évaluée par les pairs a autant d’influence sur les décideurs que toute autre opinion, peut-être encore moins étant donné la déférence dont nous sommes témoins de la part des dirigeants envers la formulation réactionnaire de droite de sujets tels que la crise climatique, les vaccins, le génocide et d’autres. des questions socialement urgentes mais économiquement et politiquement gênantes.

Tout cela semble lié à une tendance plus large qui s’éloigne de la prise de décision fondée sur des données probantes – le fondement de la bonne gouvernance – au profit d’une prise de décisions fondée sur des données probantes.

En effet, l’opportunisme politique – prendre des décisions basées sur ce qui est le plus pratique plutôt que sur ce qui est le plus moral – est en train de devenir la nouvelle norme. Le fait est que le COVID est une vérité qui dérange et les dirigeants ont choisi la voie de la moindre résistance pour y répondre, choisissant la voie la plus rapide consistant à apaiser ceux qui rejettent la science et notre devoir de prendre soin des autres plutôt que d’accepter les preuves et de minimiser les dommages. Même si nous y sommes devenus quelque peu habitués depuis les élusil y a quelque chose de particulièrement pernicieux dans le fait qu’un établissement d’enseignement supérieur rejette la science, en particulier lorsque cela implique d’exposer les apprenants à un virus qui diminue leur capacité à penser, à raisonner, à apprendre et, dans certains cas, même à fonctionner.

Si qualifier cette politique post-vérité semble exagéré, considérez que même si les universités ignorent un virus manifestement nocif, elles continuent de se positionner comme des bastions de l’équité et de l’inclusivité et de promouvoir la recherche même qu’ils ignorent dans leur propre gouvernance.

Que doit-il se passer maintenant ? Les administrateurs universitaires doivent reconnaître publiquement la propagation du COVID sur nos campus ; ils doivent communiquer clairement et à plusieurs reprises les risques d’une manière qui s’aligne sur les meilleures pratiques en matière de communication d’informations sur la santé publique – un seul e-mail enfoui parmi d’innombrables autres ne sera pas efficace.

Plus important encore, ils doivent expliquer comment les élèves peuvent se protéger et protéger les autres, par exemple en purifiant l’air grâce à une ventilation améliorée. Les connaissances scientifiques sur les méfaits du COVID et sur les moyens de le prévenir deviennent très claires ; il est temps pour nos dirigeants universitaires de faire ce que nous enseignons à nos étudiants : suivre les preuves. Le cœur et l’esprit de nos étudiants en dépendent.

Le Dr Steve Wilcox est professeur agrégé au programme de conception et de développement de jeux à l’Université Wilfrid Laurier, où il étudie la relation entre la cognition, le jeu et la communication.