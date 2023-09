Les administrateurs du village d’Oswego discutent de l’opportunité d’autoriser les non-résidents à acheter des permis de stationnement scolaire – Shaw Local

Les administrateurs du village d’Oswego réfléchissent à l’opportunité d’autoriser les non-résidents à acheter des permis de stationnement scolaire.

La question a été discutée le 22 août Conseil du village d’Oswego réunion. L’année dernière, le conseil du village a approuvé une ordonnance qui limite le stationnement dans la rue pendant les heures d’école dans des zones spécifiées, mais autorise l’achat de permis de stationnement par les résidents d’Oswego qui ne vivent pas dans la zone spécifiée.

Il y a cinq zones. La zone 1 est Prescott Mill, la zone 2 est Ogden Falls, la zone 3 est Ogden Falls/Brighton Meadows, la zone 4 est Churchill Club et la zone 5 est Steeplechase.

Les permis coûtent 400 $ par an et chaque zone a une limite de 25 permis.

« L’année scolaire dernière, la zone 1 était la seule à vendre des permis », a déclaré le chef de la police par intérim d’Oswego, Jason Bastin, aux administrateurs du village.

Huit permis ont été achetés pour la zone 1. Trois permis ont été achetés pour la zone 1 jusqu’à présent cette année scolaire, a-t-il déclaré.

Aucun permis n’a été acheté pour d’autres zones.

Le personnel a reçu environ cinq demandes d’achat d’un permis de zone émanant de parents SD308 qui vivent en dehors du village, mais dont les enfants fréquentent le lycée d’Oswego East.

« La raison de la demande est basée sur le fait que leur enfant s’est vu refuser un permis de stationnement sur le terrain de l’école, mais qu’il a des activités avant ou après l’école dans lesquelles il doit conduire lui-même ou un frère ou une sœur », a déclaré Bastin.

Le conseiller du village, Kit Kuhrt, a suggéré de mettre cinq permis par zone à la disposition des non-résidents. Cependant, la conseillère du village, Karen Novy, ne pensait pas que cela suffisait.

« Pourquoi n’en supprimer que cinq ? » elle a demandé. « Pourquoi ne pas rendre les 25 disponibles ? »

En réponse, Kurt a déclaré que le district scolaire ne dispose pas de parkings adéquats.

« Et nous empêchons les gens de se garer dans la rue, évitant ainsi les embouteillages dans le quartier », a-t-il déclaré.

Bastin a déclaré qu’environ 30 % des étudiants d’Oswego East vivent à Oswego. L’administrateur Tom Guist a déclaré que le problème était « en réalité un problème de district scolaire ».

« Cela a commencé comme un problème de district scolaire et les conditions qui régnaient avant cette ordonnance étaient très, très mauvaises et très dangereuses », a-t-il déclaré. « Le but était que quelqu’un dans le village fasse quelque chose pour les habitants de Prescott Mill. »

Guist a déclaré qu’il pensait que le conseil scolaire devait d’abord discuter de la question. L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que le district scolaire d’Oswego envisageait d’installer un autre parking à l’école secondaire d’Oswego East.

Les syndics aimeraient savoir quand le terrain sera construit. Ils prévoient de discuter davantage de la question lors d’une prochaine réunion.