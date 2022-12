Les administrateurs du village de Three Lake in the Hills demandent leur réélection – Shaw Local

Trois administrateurs de village sortants – Suzette Bojarski, Diane Murphy et Wendy Anderson – ont déposé des pétitions lundi, le premier jour du dépôt des candidatures, demandant leur réélection au conseil du village de Lake in the Hills, a déclaré le greffier du village.

Anderson, enseignant en éducation spécialisée dans le district scolaire 47 de Crystal Lake, a été nommé au conseil en mai 2021; Bojarski, une autre personne nommée, et Murphy ont tous deux siégé au Conseil des parcs et des loisirs avant de devenir administrateurs du village en 2018 et 2019, respectivement.

“Je suis fier de courir à nouveau pour le siège d’administrateur”, a déclaré Anderson. “Nous avons un merveilleux groupe d’employés et de membres du conseil d’administration qui travaillent bien ensemble.”

Anderson a déclaré en particulier qu’elle avait hâte d’aider à superviser le développement du nouveau siège du département de police, qui devrait coûter 22 millions de dollars.

En plus des trois sièges de quatre ans sont le conseil du village, le greffier du village est également en place lors de la prochaine élection d’avril, indique le site Web du village.

La greffière du village sortante, Shannon DuBeau, a déclaré qu’elle avait demandé à continuer dans ce rôle.

Le dépôt des élections s’étend jusqu’au 19 décembre; l’élection aura lieu le 4 avril 2023.