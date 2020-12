Les patrons de l’entreprise dont l’isolation inflammable a été installée sur la tour Grenfell ont encaissé des actions d’une valeur de 123 millions de livres sterling depuis l’enfer, peut révéler le Daily Mail.

Les administrateurs de Kingspan ont vendu trois millions d’actions avant que l’entreprise ne soit accusée le mois dernier d’avoir vendu des produits de construction dangereux lors de l’enquête sur la catastrophe.

Hier soir, les survivants et les proches endeuillés ont qualifié les bénéfices de «honteux et dégoûtants». Le président et fondateur Eugene Murtagh a gagné 76 millions de livres sterling, tandis que son fils Gene, le directeur général, a récolté près de 22 millions de livres sterling.

Gene Murtagh, photographié avec son épouse Orla, est le directeur général de Kingspan, qui a vendu le revêtement utilisé dans la tour Grenfell, encaissé en actions d’une valeur de 22 millions de livres sterling dans la société. Son père Eugene, qui a fondé l’entreprise, a vendu des actions d’une valeur de 76 millions de livres sterling

M. Murtagh a acheté une propriété en bord de mer à Dublin pour un montant estimé à 6,8 millions de livres sterling

La vente a aidé la famille Murtagh à devenir la cinquième famille la plus riche d’Irlande, avec une richesse combinée de près de 2 milliards de livres sterling – une augmentation de 700 millions de livres sterling en un an – selon le Sunday Times Rich List. Kingspan vaut 11,18 milliards de livres sterling.

En 2018, Gene Murtagh a acheté une propriété de luxe en bord de mer sur l’une des plus belles étendues côtières de Dublin pour 6,8 millions de livres sterling.

Quatre autres dirigeants ont gagné 25 millions de livres sterling grâce à la vente d’actions. Le Mail la semaine dernière a rapporté que Gene Murtagh et les directeurs exécutifs Gilbert McCarthy et Peter Wilson avaient encaissé 6 millions de livres d’actions dans les semaines précédant la diffusion des allégations contre Kingspan lors de l’enquête.

Nabil Choucair, qui a perdu six membres de sa famille dans l’incendie qui a coûté la vie à 72 personnes, a déclaré: « Les profits qu’ils réalisent sont honteux et dégoûtants. Tout est question de profits.

Karim Mussilhy, vice-président du groupe des survivants et des familles endeuillées Grenfell United, a déclaré: « Il est complètement scandaleux que Gene Murtagh et sa famille aient continué à en profiter. N’ont-ils pas honte?

L’enquête publique examine la fabrication, la commercialisation et les essais des matériaux utilisés dans la rénovation 2014-2016 de la tour Grenfell.

Les avocats des personnes endeuillées et des survivants ont déclaré que les documents obtenus des entreprises qui fournissaient les matériaux pour la rénovation – y compris Kingspan – vendaient des produits inflammables qu’ils savaient « dangereux pour la vie ». M. Mussilhy, dont l’oncle Hesham Rahman est mort dans l’incendie, a déclaré: « Ces administrateurs profitent toujours de ces produits dangereux qui n’auraient jamais dû être sur le marché en premier lieu. »

La semaine dernière, l’enquête a appris comment l’un des produits d’isolation de Kingspan, Kooltherm K15, a été installé sur Grenfell alors qu’il ne convenait pas aux immeubles de grande hauteur.

Il a également entendu que le cadre supérieur Philip Heath avait déclaré dans un e-mail que les clients préoccupés par la sécurité du produit pourraient « se faire foutre ». Il s’est excusé depuis.

Ivor Meredith, qui était responsable des tests de sécurité sur l’isolant, a admis que sa « grave consommation de drogue » avait entravé sa capacité à faire son travail et a raconté comment il s’était « mêlé à une tromperie délibérée et calculée de Kingspan » pour « fabriquer » les résultats des tests.

Kingspan, dont les documents se trouvent sur la plupart des appartements et des maisons, a été accusé par les avocats d ‘«arrogance impénitente».

En octobre, Kingspan a retiré les rapports d’essais au feu pour le Kooltherm K15 qui avait été utilisé pour aider à vendre le produit depuis 2006. À ce moment-là, il avait été installé sur 240 immeubles de grande hauteur.

M. Meredith a déclaré à l’enquête qu’il s’était plaint deux ans avant l’incendie de Grenfell que les allégations de performance au feu du produit « étiraient la vérité ».

Il a décrit comment un test de 2007 est devenu un « enfer qui fait rage » avec l’isolation en mousse « brûlant sous sa propre vapeur ».

M. Meredith a déclaré qu’il recommandait d’ajouter un retardateur de feu, mais ses responsables l’ont critiqué pour «ne pas être très positif à propos des produits Kingspan».

Kingspan a reconnu «les lacunes du processus au cours de la période de 2005 à 2014 pour lesquelles il s’excuse sincèrement» et a déclaré qu’il «condamne sans réserve toute action qui ne démontre pas un engagement approprié en matière de sécurité incendie».

Il a déclaré que la version du produit testé n’était pas la même que celle qu’elle vendait.

Hier soir, M. Choucair a déclaré: « Les gens doivent faire face à des accusations criminelles pour ce qui s’est passé et cela devrait arriver bientôt. L’enquête devrait être suspendue pour permettre l’ouverture de poursuites ».

Kingspan a refusé de commenter les ventes d’actions, mais on pense qu’il a lancé une enquête interne sur certains employés actuels et anciens issus de l’enquête.