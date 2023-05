Les administrateurs du centre de l’Okanagan se lèvent pour le «mois de la fierté»

Le Central Okanagan Board of Education a déclaré le mois de juin « mois de la fierté » dans le système scolaire public.

L’intention derrière cette déclaration est de réaffirmer le soutien du district scolaire aux élèves LGBTQ2, que le personnel, l’administration et les administrateurs de l’école fournissent un endroit sûr pour que ces élèves fréquentent l’école sans menace de discrimination ou de préjugés à leur encontre.

L’administratrice Valene Johnson a rappelé à ses collègues administrateurs à quel point il est important pour chacun d’eux de soutenir les élèves et le personnel de Central Okanagan, de participer aux événements scolaires du mois de la fierté pour faire preuve de leadership et de sens derrière cette déclaration.

« Le leadership et l’encouragement font partie de notre rôle en tant qu’administrateurs », a déclaré Johnson lors de la réunion du conseil de l’éducation mercredi 24 mai.

« Que nous soutenions tous les membres de notre communauté. »

Johnson a réitéré un commentaire passé de la présidente du conseil scolaire Lee-Ann Tiede selon lequel tous les élèves sont importants au sein du système scolaire public.

L’administrateur Wayne Broughton a déclaré que les idéaux du Mois de la fierté revêtent une importance accrue compte tenu de la division culturelle qui divise les États-Unis, ce qui a conduit les législatures des États contrôlées par le Parti républicain à adopter des lois qui, selon lui, effacent effectivement certains groupes de personnes de leurs droits constitutionnels et de leur reconnaissance.

En ce qui concerne les écoles, les législateurs des États tentent d’empêcher les étudiants trans de participer à des activités scolaires telles que les sports et de censurer toute discussion à l’école sur les personnes LGBTQ, et de limiter les ressources éducatives qui renforcent l’identité ou la reconnaissance LGBTQ.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis, qui cherche maintenant officiellement à être le candidat présidentiel du Parti républicain aux élections de 2024, a défendu de nouvelles lois qui ont laissé les enseignants anxieux, confus et abattus sur la façon dont les questions de race et d’identité de genre peuvent être enseignées dans le classe, ce que les enseignants peuvent dire sur les questions LGBTQ et quels livres sont autorisés dans les écoles.

Et cela laisse les étudiants s’identifiant comme LGBTQ sans soutien ni reconnaissance visibles de la part du gouvernement de leur État.

Broughton a dit qu’il craignait que la tendance ne dérive dans le discours politique canadien à l’avenir.

« Il est important que nous écoutions les enfants et ce qu’ils nous disent d’eux-mêmes », a déclaré Broughton.

« Il faut nous rappeler que les enfants transgenres ne sont pas une idéologie politique. Ce sont des gens. »