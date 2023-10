Les administrateurs de West Dundee ont accepté de dépenser 7 millions de dollars pour acquérir le cœur du Spring Hill Mall dans l’espoir que cela mènera au réaménagement du centre commercial en difficulté.

Les administrateurs ont voté 6-0 lundi soir pour approuver un contrat d’achat pour la propriété du centre commercial. L’administratrice Cheryl Alopogianis n’a pas assisté à la réunion de lundi.

Le village prévoit de finaliser l’accord avec le Kohan Retail Investment Group, basé à New York, début 2024.

“Le centre commercial est en déclin depuis plusieurs années”, a déclaré l’administrateur Tom Price après la réunion. “Cela nous donne l’opportunité d’exercer un certain contrôle, de participer à l’amélioration des infrastructures, etc., afin de faciliter le type de développement qui nous intéresse.”

Spring Hill Mall est à cheval sur West Dundee et Carpentersville. En plus de la partie centrale du centre commercial, le village acquerra le théâtre et l’ancien magasin Carson Pirie Scott.

West Dundee a récemment conclu un accord pour acheter l’ancien magasin Sears pour 2 millions de dollars et devrait conclure un accord pour acheter le magasin Macy’s fermé pour 1,25 million de dollars en novembre. Kohl’s, qui se trouve du côté de Carpentersville du centre commercial, ne fait partie d’aucun contrat d’achat.

Le président du village de West Dundee, Chris Nelson, a déclaré que le village était parvenu à un accord pour le reste du centre commercial « beaucoup plus tôt » que prévu.

Le village souhaite devenir propriétaire du centre commercial pour stimuler son réaménagement. Les responsables ont déclaré qu’ils envisageaient un développement à usage mixte comprenant des logements, des commerces de détail et des divertissements.

Environ 80 % de la propriété se trouve à West Dundee. L’acquisition laisserait West Dundee propriétaire d’une propriété à Carpentersville.

« Nous sommes heureux qu’ils avancent », a déclaré la semaine dernière le président du village de Carpentersville, John Skillman, après avoir pris connaissance de l’accord en cours.

Les responsables de Carpentersville ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt à posséder une quelconque partie du centre commercial.

Comme d’autres centres commerciaux régionaux, la popularité de Spring Hill Mall a décliné ces dernières années à mesure que de grandes enseignes, telles que Sears et Macy’s, ont fermé leurs portes et que les achats en ligne se sont développés.

La directrice générale du Spring Hill Mall, Denise Richardson, a déclaré que seules six chaînes nationales – Hibbitt Sports, Bath & Body Works, Sbarro, Journey, Hot Topic et Shoe Encore – avaient des places dans le centre commercial. Au total, dit-elle, le centre commercial compte environ 45 locataires.

La nouvelle de la vente imminente a surpris au moins un locataire du centre commercial, qui a ouvert une boutique en juillet.

Alexandra Godinez a déclaré que ses parents avaient déménagé leur magasin, Dulces Clara, du centre commercial Elgin au centre commercial Spring Hill en juillet. À l’époque, on leur avait proposé un bail d’un an, mais peu de temps après, ils sont passés à un bail au mois.

“Nous étions rassurés, rien n’arriverait de sitôt”, a déclaré Godinez, qui gère le magasin de bonbons de sa famille.

Le magasin familial fait partie des huit nouvelles entreprises qui ont ouvert leurs portes du côté de Carpentersville du centre commercial depuis mai. West Dundee n’a délivré aucun permis d’occupation pour la partie du centre commercial située à l’intérieur de ses limites.

« C’est tout simplement regrettable que nous soyons à nouveau déplacés », a déclaré Godinez. «Nous avons vraiment apprécié notre séjour au Spring Hill Mall.»

Le directeur du village de Carpentersville, John O’Sullivan, a noté que les nouveaux locataires du centre commercial avaient reçu des informations du village sur la vente potentielle du centre commercial lorsqu’ils avaient demandé un permis d’occupation.

Godinez a déclaré qu’elle et ses parents discuteraient des plans pour l’entreprise. Mais elle s’est dite soulagée d’apprendre qu’ils pouvaient rester ouverts pendant les vacances.

Richardson, qui est également administratrice du village de Carpentersville, a déclaré qu’elle attendait des instructions du Kohan Retail Investment Group concernant une réunion avec les locataires pour discuter des prochaines étapes.

