Les administrateurs de la CSU approuvent une hausse des frais de scolarité de 6 %

Les administrateurs de la Cal State University ont approuvé mercredi une augmentation controversée des frais de scolarité de 6 % par an pour les cinq prochaines années, malgré l’opposition farouche de nombreux étudiants qui disent avoir des difficultés financières et ne pas avoir les moyens de payer plus pour fréquenter l’université.

Cette augmentation – la première du système depuis 2017 – devrait permettre de récolter 840 millions de dollars sur cinq ans et est absolument nécessaire pour aider à combler un déficit budgétaire de 1,5 milliard de dollars qui a contraint les campus à ignorer les augmentations de salaire des employés et les rénovations des bâtiments, ont déclaré les administrateurs.

Pour les étudiants de premier cycle à temps plein, la hausse des frais de scolarité équivaut à une augmentation de 342 $ par étudiant pour atteindre 6 084 $ pour l’année universitaire 2024-2025. D’ici 2028-2029, les frais de scolarité grimperaient à 7 682 $.

Cette hausse contribuera à financer les augmentations de salaire des employés, à améliorer le soutien académique et les opportunités de recherche et de stage pour les étudiants et à améliorer les options de cours, ont déclaré les administrateurs. Le système prévoit d’affecter 280 millions de dollars de l’argent provenant de l’augmentation des frais de scolarité à l’aide financière.

Depuis qu’ils ont initialement proposé une augmentation des frais de scolarité plus tôt cette année, les responsables de l’État de Californie ont toujours déclaré qu’ils prévoyaient de maintenir le système abordable pour les étudiants à faible revenu, dont beaucoup sont des étudiants de couleur. Ils affirment qu’environ 60 % des quelque 460 000 étudiants inscrits à la CSU continueront de voir leurs frais de scolarité entièrement couverts par une aide financière.

Le système de 23 campus reste l’un des systèmes d’enseignement supérieur public de quatre ans les plus abordables du pays.

Mais les étudiants qui se sont rendus à la réunion du conseil d’administration mardi pour une audience publique et un rassemblement ont soutenu qu’il était injuste de supposer que ces étudiants et leurs familles peuvent se permettre d’assumer les coûts supplémentaires.

Leila Cormier, étudiante en sciences politiques à l’Université d’État de Sacramento, a déclaré qu’elle occupe trois emplois à plus de 40 heures par semaine pour payer la part de 30 % de ses frais de scolarité que l’aide financière ne couvre pas. Elle recherche constamment des bourses pour éviter de contracter des emprunts.

La jeune femme de 20 ans reçoit de l’aide de sa mère, mais elle lutte chaque mois pour gagner 1 500 $ de loyer. Elle a choisi de s’inscrire au système de l’État de Californie en raison de son prix relativement abordable, mais elle estime que les dirigeants du système ne prennent pas en compte les difficultés financières des étudiants.

«Je n’ai pas vraiment l’impression qu’ils écoutent», a-t-elle déclaré. « Nous avons l’impression qu’ils nous ignorent. »

Au cours de l’audience bruyante de mardi, qui a duré plus de deux heures, certains étudiants ont exhorté les administrateurs à abandonner l’augmentation des frais de scolarité et à trouver d’autres solutions aux problèmes budgétaires du système. D’autres ont imploré le groupe de retarder le vote jusqu’en novembre pour donner à davantage d’étudiants le temps de se renseigner sur le plan. Au moins un campus, Cal Poly San Luis Obispo, n’a pas commencé les cours d’automne.

Terrie Kennon, présidente du Black Student Union de Cal State Dominguez Hills, a déclaré qu’elle avait pris connaissance de la proposition d’augmenter les frais de scolarité il y a seulement une semaine via les médias sociaux et la California Faculté Assn. Elle a déclaré que le système n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour dialoguer avec les étudiants sur les hausses des frais de scolarité. Elle a passé une grande partie de la semaine à essayer d’informer ses pairs de l’augmentation en organisant des ateliers sur le campus.

« J’ai eu trois jours pour organiser une manifestation sur mon campus, trois jours pour rassembler le plus d’étudiants possible pour que cela se réalise », a-t-elle déclaré.

La California Faculté Assn. s’est joint aux étudiants pour s’opposer aux randonnées. Le syndicat est l’un des nombreux groupes syndicaux qui réclament des salaires plus élevés, mais ne soutient pas l’augmentation des frais de scolarité pour les financer. Charles Toombs, président de l’association, a déclaré que le syndicat était favorable à la réduction de la « surcharge administrative ».

Mardi, à l’extérieur de la réunion, les étudiants qui manifestaient aux côtés des syndicats réclamant des augmentations de salaires ont frappé sur des seaux en plastique et ont scandé pendant plusieurs heures. Ils ont crié : « Arrêtez-le ».

Les étudiants représentant des campus aussi éloignés au nord que Cal Poly Humboldt ont exprimé leur mécontentement. Jordan Guillory, un étudiant diplômé en mathématiques, a conduit sept heures de route – partant à 19 heures après avoir donné un cours lundi – depuis l’Université d’État de San Francisco pour protester.

Guillory gagne environ 900 $ par mois en tant qu’étudiant diplômé, dont 800 $ pour la chambre qu’il loue dans un garage reconverti. Il a emprunté 7 000 $ cette année universitaire pour payer les frais de scolarité et autres frais.

En tant qu’étudiant diplômé, les frais de scolarité annuels de Guillory devraient augmenter de 432 $ à 7 608 $ pour l’année scolaire 2024-2025. Pour les étudiants diplômés, d’ici 2028-2029, les frais de scolarité grimperaient à 9 612 $.

« J’aurais mis cela sous forme de prêts et j’aurais cru que ce système me forme à trouver un emploi qui puisse rembourser cela dans un délai raisonnable », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas nécessairement sûr que ce soit prometteur. »

Le jeune homme de 23 ans a déclaré qu’il envisageait de se lancer dans l’enseignement pour pouvoir bénéficier de l’exonération de prêt accordée aux personnes travaillant dans la fonction publique.

« Si cela ne fonctionne pas, j’aurai beaucoup de problèmes à l’avenir », a-t-il déclaré. « Mais j’ai juste choisi de ne pas y penser. »