Les administrateurs de Huntley Niko Kanakaris et Harry Leopold ne prévoient pas de se présenter à la réélection – Shaw Local

Deux administrateurs de longue date du conseil d’administration de Huntley Village prévoient de se retirer après la fin de leur mandat l’année prochaine, ouvrant la voie à au moins quelques nouveaux visages pour faire partie du conseil.

Les administrateurs Harry Leopold et Niko Kanakaris ne prévoient pas de se présenter à la réélection, le couple se disant lundi fier de ce qu’ils ont accompli, mais notant également leur longévité.

Leur décision intervient alors que les candidats ont commencé à déposer des candidatures pour des postes au conseil d’administration dans tout le comté de McHenry lundi, y compris pour trois sièges à Huntley.

Lundi, trois personnes avaient déposé leur candidature pour les trois sièges à Huntley, a déclaré la greffière du village Rita McMahon. Ils ont tous déposé à 8 heures du matin

Ces trois-là étaient John Piwko, Vito Benigno et Ric Zydorowicz, a déclaré McMahon.

Benigno a déclaré lundi qu’il aimait la direction que prend le village depuis qu’il a déménagé en ville il y a huit ans et, s’il est élu, espère continuer à travailler à la croissance que la ville a connue. Cependant, il veut le faire de manière réfléchie sans perdre cette “saveur de petite ville”.

“La croissance est inévitable, mais elle peut être positive ou négative”, a-t-il déclaré. “Je veux continuer dans une direction positive, qui est basée sur ce qu’il y a de mieux pour la communauté.”

Benigno a déclaré qu’il avait pris sa retraite en tant que directeur exécutif de la Jesse White Foundation. Il a également siégé à la Huntley Historical Society et siège au conseil d’administration de la bibliothèque publique de la région de Huntley.

Piwko et Zydrorwicz n’ont pas pu être joints pour commenter lundi. Piwko est un ancien administrateur qui a perdu un siège en 2021 après avoir siégé au conseil pendant 14 ans. Zydorowicz est l’actuel vice-président de la Huntley’s Plan Commission et, selon sa page LinkedIn, travaille comme directeur de succursale bancaire.

Léopold, qui siège au conseil d’administration depuis 20 ans, a déclaré qu’il avait parfois l’impression que les gens restaient dans des emplois ou des postes au-delà de leur apogée et qu’il “veut prendre le dessus”.

“Il est temps”, a-t-il déclaré lundi. “Je suis très heureux pour les habitants de Huntley de me permettre de les servir ces 20 dernières années.”

Au cours de son mandat, qui comprenait cinq mandats de quatre ans, Léopold, 86 ans, a participé à un certain nombre de projets clés à travers Huntley. Cela comprenait l’élargissement de la route 47 et du chemin Algonquin, un nouveau Huntley Village Hall et un nouvel hôpital, a-t-il déclaré.

Village de Huntley Trustee Harry Leopold (à gauche) s’entretient avec Thom Palmer, directeur exécutif du district de Huntley Park, lors d’une célébration organisée par la chambre de commerce de la région de Huntley pour marquer l’élargissement de la route 47 le mardi 17 juillet 2012 à Deicke Park à Huntley. (Mike Greene)

Ayant servi pendant 16 ans, Kanakaris, un éminent propriétaire d’entreprise dans tout le comté de McHenry, a souligné l’échangeur de l’Interstate 90 et l’élargissement de la route 47 comme ses réalisations préférées, l’appelant «l’artère principale de notre ville».

Cette artère a été un catalyseur de croissance significative à Huntley au cours des dernières années, qui a amené un certain nombre de nouvelles entreprises, dont Amazon, a-t-il déclaré.

“Cela fait longtemps”, a déclaré Kanakaris. « Je pense que nous avons bien fait. A fait beaucoup de belles choses pour la communauté. … Heureux d’avoir eu une entrée là-dedans. Il est temps de passer le relais à celui qui remportera l’élection.

Le dépôt du Huntley Village Board, ainsi que des conseils scolaires, des districts de parcs, des districts de protection contre les incendies et des conseils de bibliothèques, a ouvert lundi et se terminera lundi prochain, le 19 décembre.

Au cours des deux dernières semaines, les dépôts pour Crystal Lake et Woodstock ont ​​été ouverts et fermés, car ils auraient pu nécessiter des primaires en février si suffisamment de candidats avaient déposé.