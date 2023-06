Les administrateurs de Central Okanagan dénoncent le harcèlement

« J’espère et je prie pour que nous puissions faire mieux. »

Ces mots de la conseillère scolaire de Central Okanagan, Julia Fraser, résumaient les sentiments de ses cohortes du conseil scolaire à la suite d’un incident de harcèlement survenu lors d’une rencontre d’athlétisme d’une école primaire à l’Apple Bowl la semaine dernière.

La réunion du conseil scolaire de mercredi était la première fois que les administrateurs avaient l’occasion de commenter publiquement l’incident, lorsqu’un grand-père a abordé une fillette de neuf ans participant à un événement de lancer de poids, interrogeant le sexe de la fille, criant que si elle n’était pas un garçon, alors elle était définitivement transgenre et devrait être disqualifiée de l’événement.

Les mères de la jeune fille ont publié leur version du différend sur Facebook, et cela a par la suite attiré l’attention des médias mondiaux, notamment CNN, le New York Times, le New York Post et ABC News.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et la GRC de Kelowna ont publié des déclarations condamnant l’incident, tout comme le conseiller municipal de Kelowna Loyal Woolridge et le maire Tom Dyas.

Fraser a déclaré que le comportement haineux n’est pas acceptable chez les élèves des écoles publiques, et qu’il ne devrait pas non plus être de la part des adultes.

« Je pense que les adultes peuvent apprendre quelque chose de nos élèves dans la façon dont ils célèbrent et apprennent à respecter la diversité individuelle des autres élèves », a déclaré Fraser.

Lee-Ann Tiede, présidente du Central Okanagan Board of Education, a déclaré qu’elle était déçue de l’examen public négatif que l’incident a généré alors qu’il y a tant de choses positives et inspirantes que les élèves du Central Okanagan réalisent.

Elle a noté lors de la seule réunion du conseil d’administration de mercredi comment les administrateurs ont reconnu la remise des diplômes de cette année à la classe d’immersion française et aux étudiants lauréats des prix civiques de la ville de Kelowna, offrant dans les deux cas des exemples individuels de persévérance, de réussite et reconnaissant le soutien des autres qui leur a valu des distinctions personnelles. .

« Il n’est en aucun cas approprié pour un adulte d’intimider un enfant », a déclaré Tiede.

L’administrateur Wayne Broughton, un parent qui est devenu un fervent partisan des jeunes transgenres au sein du conseil scolaire, a présenté une résolution, qui a été adoptée à l’unanimité, pour que le district scolaire publie une déclaration publique affirmant l’inclusivité et l’égalité des écoles publiques et s’attaque à la désinformation. répandu largement dans les médias sociaux sur le personnel de l’école influençant de manière inappropriée les décisions d’identité de genre des élèves.

Broughton a décrit l’incident à la rencontre d’athlétisme comme « vraiment épouvantable ».

L’administratrice Lisa Guderyan, qui était à la rencontre d’athlétisme mais n’a pas été témoin de l’incident de harcèlement, a déclaré que ce qui s’était passé était si contraire à l’esprit de l’événement.

« Il y avait l’incroyable athlétisme de ces étudiants exposés… tellement d’énergie positive qu’il était confusément décevant d’entendre ensuite ce qui s’était passé », a-t-elle déclaré.

Kevin Kaardal, surintendant / PDG des écoles publiques de Central Okanagan, a signalé au conseil scolaire que le processus visant à interdire au couple impliqué toute activité scolaire était en cours.

Il a déclaré que de nombreuses violations avaient eu lieu en vertu de l’article 171 de la School Act pour que le conseil scolaire poursuive l’interdiction.

Il a qualifié de « dérangeant » le fait que les élèves et le personnel soient soumis à ce genre de harcèlement à n’importe quelles conditions, en particulier ce qui est censé être une célébration de la fin de l’année scolaire culminant avec la rencontre annuelle d’athlétisme.

Kaardal a déclaré que le personnel enseignant supervisant l’événement de lancer du poids a géré la situation de manière appropriée compte tenu du niveau de belligérance auquel ils ont été confrontés, déplaçant finalement l’événement d’un autre côté du terrain afin qu’il puisse être conclu, et les membres du public ont depuis reconnu le soutien. du personnel de l’école aux élèves touchés et à leurs familles.

« C’est bouleversant de voir ces jeunes athlètes traumatisés par cela », a déclaré Kaardal.